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    • Ekonomi
    • 05.07.2021 15:32
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    • 05.07.2021 15:32
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    65 yaş aylığı alanlar bayram ikramiyesi alacak mı 2021? Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak, kimler yararlanacak?

    Gündemde yoğun bir şekilde 65 yaş aylığı alanlar bayram ikramiyesi alacak mı 2021? Sorusunun yanıtı araştırılıyor. Kurban Bayramı’na az bir zaman kala 2018 yılından bu yana milyonlarca emekliye ödenen ikramiye ile ilgili bilgiler merak konusu oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 6 aylık verileri doğrultusunda enflasyon oranları belli oldu, milyonlarca emekli ve memurun zamlı maaşları da açıklandı. Heyecanı daha da arttıran bu gelişmeden sonra Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak, kimler yararlanabiliyor? Sorgulamaları yapılır oldu. İşte detaylar…

    takvim.com.tr
    65 yaş aylığı alanlar bayram ikramiyesi alacak mı 2021?

    65 yaş aylığı alanlar bayram ikramiyesi alacak mı 2021? Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak, kimler yararlanabiliyor? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıkça yapılıyor. milyonlarca emekli ve memurun zamlı maaşları 6 aylık enflasyon verileri doğrultusunda belli oldu. Kurban Bayramı'na geri sayım başlamışken alınacak bayram ikramiyesi de heyecanı arttırdı. Peki kimler bu haktan faydalanabiliyor?

    65 YAŞ AYLIĞI ALANLAR BAYRAM İKRAMİYESİ ALACAK MI 2021?

    Emekli aylığı alanlar ile birlikte yaşlılık aylığı, iş göremezlik geliri ve ölüm aylığı alanlar emekli bayram ikramiyesinden yararlanabiliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021 Ramazan Bayramı emekli ikramiye tutarını da açıkladı. Buna göre 1100 TL emekli ikramiyesi verilecek.

    NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?

    2021 yılında Kurban Bayramı 20-23 Temmuz tarihlerine denk geliyor. Büyük ihtimalle ikramiye 12-19 Temmuz tarihleri arasında yatırılacak.

    KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALACAK?

    Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) yaşlılık aylığı, emekli aylığı, vazife malullüğü aylığı, ölüm aylığı, malullük aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile gaziler, şehit yakınları, muharip gaziler, şampiyon sporcular, güvenlik korucuları ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri bayram ikramiyesi alabiliyor.

        ÖLÜM AYLIĞI VE İŞ GÖRMEZLİK GELİRİ ALANLAR TAM EMEKLİ İKRAMİYESİ Mİ ALACAK?

        Bayram ikramiyesi hak sahiplerine hisseleri oranında, sürekli iş göremezlik geliri alanlara sürekli iş göremezlik derecesi oranında, yabancı ülkelerle akdedilen sosyal güvenlik sözleşmeleri uyarınca kısmi gelir veya aylık alanlara kısmi oranda ödenecek.

        Örneğin, eşinin vefatı nedeniyle yüzde 50 hisse oranında ölüm aylığı alana 550 lira ikramiye ödenecek. Aynı sigortalının yetim çocuğu varsa ve yüzde 25 hisse oranı ile ölüm aylığı alıyorsa, yetim çocuğa da 275 lira bayram ikramiyesi ödenecek. İş göremezlik geliri alanlar ise örneğin, meslekte kazanma gücü kayıp oranı yüzde 25 ise, 275 lira bayram ikramiyesi ödenecek.
        Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) yaşlılık aylığı, emekli aylığı, vazife malullüğü aylığı, ölüm aylığı, malullük aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile gaziler, şehit yakınları, muharip gaziler, şampiyon sporcular, güvenlik korucuları ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri bayram ikramiyesi alabiliyor.
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        Haberler Ekonomi 65 yaş aylığı alanlar bayram ikramiyesi alacak mı 2021? Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak, kimler yararlanacak?