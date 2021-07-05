65 yaş aylığı alanlar bayram ikramiyesi alacak mı 2021? Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak, kimler yararlanacak?

65 yaş aylığı alanlar bayram ikramiyesi alacak mı 2021? Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak, kimler yararlanabiliyor? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıkça yapılıyor. milyonlarca emekli ve memurun zamlı maaşları 6 aylık enflasyon verileri doğrultusunda belli oldu. Kurban Bayramı'na geri sayım başlamışken alınacak bayram ikramiyesi de heyecanı arttırdı. Peki kimler bu haktan faydalanabiliyor?
65 YAŞ AYLIĞI ALANLAR BAYRAM İKRAMİYESİ ALACAK MI 2021?
Emekli aylığı alanlar ile birlikte yaşlılık aylığı, iş göremezlik geliri ve ölüm aylığı alanlar emekli bayram ikramiyesinden yararlanabiliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021 Ramazan Bayramı emekli ikramiye tutarını da açıkladı. Buna göre 1100 TL emekli ikramiyesi verilecek.
NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?
2021 yılında Kurban Bayramı 20-23 Temmuz tarihlerine denk geliyor. Büyük ihtimalle ikramiye 12-19 Temmuz tarihleri arasında yatırılacak.
KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALACAK?
Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) yaşlılık aylığı, emekli aylığı, vazife malullüğü aylığı, ölüm aylığı, malullük aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile gaziler, şehit yakınları, muharip gaziler, şampiyon sporcular, güvenlik korucuları ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri bayram ikramiyesi alabiliyor.