Sahibinden ikinci el araba fiyatları için Temmuz zammı! İkinci el araç fiyatlarında rüzgar tersine döndü ve her şey tepetaklak oldu
Yaklaşık 1,5 yıldır ülkemizde görülen koronavirüs salgınını yıkıcı etkisi halen devam ediyor. Bir dönem ikinci el araçların fiyatlarının düşmesi ile birlikte araç piyasası hızlanmıştı. Ancak şimdi de mutasyon sebebiyle, çip üretiminde yaşanan aksaklıklar sıfır araç fiyatlarının yükselmesine neden oldu. Bu durum da direkt olarak ikinci el araç fiyatlarını etkilemeye başladı. Öte yandan Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın bir açıklama yaparak, "Uzun tatil dönemlerinin olması hem sıfır kilometre araçlara hem de ikinci el otomobillere gösterilen talebi yükseltecek. Haziran ayı için yaptığımız tahminlere göre 75 bin sıfır kilometre otomobil satılmış olacak.
İkinci el vasıta fiyatları ile alakalı inceleme gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, büyük bir şokla karşılaştı. İkinci el vasıta fiyatları nerdeyse sıfır vasıta fiyatlarına yaklaştığı görüldü. Türkiye'de otomobil pazarı sancılı dönemi bıraktığımız bir sürecin sonrasında Temmuz ayına odaklanmış durumda. Kısıtlamaların kaldırılmasının sonrasında otomobil satışlarında büyük bir patlama yaşanması bekleniyor. Bu hususta sektör eksperleri otomobil satın alabilmek isteyeceklerin merak ettikleri konulara açıklık getirdiler. Peki otomobil fiyatları yükselecek mi? Sıfır kilometre ve ikinci el otomobil piyasalarında hangi gelişmeler yaşanacak?
OTOMOBİL SATIŞLARINDA TEMMUZ'A DİKKAT!
Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın bir açıklama yaparak, "Uzun tatil dönemlerinin olması hem sıfır kilometre araçlara hem de ikinci el otomobillere gösterilen talebi yükseltecek. Haziran ayı için yaptığımız tahminlere göre 75 bin sıfır kilometre otomobil satılmış olacak.