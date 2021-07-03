Sahibinden ikinci el araba fiyatları için Temmuz zammı! İkinci el araç fiyatlarında rüzgar tersine döndü ve her şey tepetaklak oldu

Yaklaşık 1,5 yıldır ülkemizde görülen koronavirüs salgınını yıkıcı etkisi halen devam ediyor. Bir dönem ikinci el araçların fiyatlarının düşmesi ile birlikte araç piyasası hızlanmıştı. Ancak şimdi de mutasyon sebebiyle, çip üretiminde yaşanan aksaklıklar sıfır araç fiyatlarının yükselmesine neden oldu. Bu durum da direkt olarak ikinci el araç fiyatlarını etkilemeye başladı. Öte yandan Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın bir açıklama yaparak, "Uzun tatil dönemlerinin olması hem sıfır kilometre araçlara hem de ikinci el otomobillere gösterilen talebi yükseltecek. Haziran ayı için yaptığımız tahminlere göre 75 bin sıfır kilometre otomobil satılmış olacak.

03.07.2021 10:38 - Son Güncelleme: 03.07.2021 10:38 BU GALERİYİ PAYLAŞ





