2. el araba alacaklara kötü haber! Daha önce almayan bin pişman! 2. el otomobil fiyatları allak bullak oldu! Fiyatlar kriz geçirtti

"1974 model aracıma 30 bin TL istiyorum"

Halk arasında Hacı Murat 124 diye bilinen otomobilini 30 bin TL'ye satmak istediğini dile getiren Soner Kır, "Piyasa önceki senelere baktığımız rakamlara göre yüksek. Aracım, 1974 model Hacı Murat 124. Pazarın açılmasıyla buraya geldik. Aracıma 30 bin TL diyorum. Pazarlık payı da var. Fiyatı vatandaşlara biraz yüksek geliyor ama aracım antika sınıfına giriyor. Bu yüzden de çok ilgi görüyor ve soran çok oluyor. Şu ana kadar en fazla 26 bin TL fiyat veren oldu. O fiyata satmadık" dedi.

"Masrafsız bir binek araba en az 100 bin TL"

Uzun bir aradan sonra pazarın açıldığını dile getiren Samsun İkinci El Otomobilciler Dernek Başkanı İbrahim Kınık, "1 yıl üzerine oto pazarını açtık. O yüzden girişi de bedava yaptık. İnsanların ayakları alışsın istedik. Az olsa bir kalabalık oluştu. Eskisi gibi ne işlerin tadı var ne de insanların tadı var. Bugün yarın iş olur diye bekliyoruz. Yaz olduğu için ufak tefek kımıldamalar oluyor. Şiddetli bir ticaret ise söz konusu değil. İnsanlar araba alırken kafalarında bir tereddüt var. O tereddüdün de kalkması için fiyatların oturması lazım. Pandemide fiyatlar aşırı derecede yukarı gitti. 4-5 aydır araba ticaretinde bir sakinlik var. Buna rağmen araba fiyatları geri gelmedi. Türkiye'de yukarı giden bir şeyin fiyatının geri geleceğini de sanmıyorum. Şu anda binek olarak en ucuz araba 100 bin TL'den başlıyor. Masrafsız bir arabaya binmek istiyorsanız 100 bin TL'yi gözden çıkarmanız gerekiyor" diye konuştu.