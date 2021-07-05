2. el araba alacaklara kötü haber! Daha önce almayan bin pişman! 2. el otomobil fiyatları allak bullak oldu! Fiyatlar kriz geçirtti

Pandemi sağlıktan, eğitime; gıdadan, teknolojiye anında her sektörü olumsuz etkiledi. Bu sektörlerden birisi de otomotiv. Hem sıfır vasıta pazarı hem de 2. el otomobiller değerine değer kattı. 2. el pazarındaki son hali galericilerden öğrendik. 2021 yılının yarısını geride bıraktığımız şu günlerde, 2022 model araçlar yola çıkmaya hazırlanırken, ikinci el otomobil piyasasında da hareketlilik görülmeye başladı. 1 Temmuz itibarıyla yasakların kalkmasıyla vatandaşlar, otomobil fiyatlarını araştırmaya başladı. Kurban Bayramı yaklaşırken, eskiden bu dönemde araç piyasası canlanırken, şimdi galericiler herhangi bir canlanmanın olmadığını belirtti.
2. elde fiyatlar yükselecek mi?
2021 yılının yarısını geride bıraktığımız şu günlerde, 2022 model araçlar yola çıkmaya hazırlanırken, ikinci el otomobil piyasasında da hareketlilik görülmeye başladı. 1 Temmuz itibarıyla yasakların kalkmasıyla vatandaşlar, otomobil fiyatlarını araştırmaya başladı. Kurban Bayramı yaklaşırken, eskiden bu dönemde araç piyasası canlanırken, şimdi galericiler herhangi bir canlanmanın olmadığını belirtti.
2. EL ARAÇLARDA 80 İLE 150 BİN TL ARASINDAKİ ARAÇLAR SATILIYOR
Galericiler yüksek modelli arabaları satamadıklarını, vatandaşın 80 ile 150 bin TL bandındaki araçlara ilgi gösterdiklerini belirtti. Yüksek modele sahip aracı bulunanların, araçlarını satmada daha büyük zorluk yaşayacağı da kaydedildi.
OTOMOBİL SEKTÖRÜNDE BAYRAM YÜZLERİ GÜLDÜRMEDİ
Kurban Bayramı öncesi otomobil sektöründe hareketlilik beklenirken, geçen senelere göre durgunluğun hâkim olduğu gözlendi. Eskiden bayrama hazırlık yapan galericiler bu sene satış yapamadıkları için üzgündü.