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    • Ekonomi
    • 05.07.2021 15:58
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    • 05.07.2021 15:58
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    2. el araba alacaklara kötü haber! Daha önce almayan bin pişman! 2. el otomobil fiyatları allak bullak oldu! Fiyatlar kriz geçirtti

    2. el araba fiyatları adeta kriz geçirtti! Bu devirde vasıta sahibi olmakta, vasıta sahibi olamamakta büyük sorun. Genellikle İstanbul gibi büyük şehirlerde pandemiyle eş güdümlü vasıtalara olan gereksinim daha da arttı. Virüsten korunmak amacıyla toplu taşıma kullanmak istemeyen vatandaşlar, yeni bir otomobilin sahibi olmak amacıyla kolları sıvadı. Fakat pandemi her sektörü etkilediği gibi otomobil sektörünü de etkiledi. İkinci el otomotiv sektöründe 2021 senesinde yaşanan durgunluk, kısıtlamaların tamamiyle kaldırılması, bayram tatilinin yaklaşması ve yaz ayları ile konumunu dinamik günlere bıraktı. Satışların ve fiyatların son halini sektörün temsilcileri açıkladı.

    takvim.com.tr
    2. el araba alacaklara kötü haber! Daha önce almayan bin pişman!

    Pandemi sağlıktan, eğitime; gıdadan, teknolojiye anında her sektörü olumsuz etkiledi. Bu sektörlerden birisi de otomotiv. Hem sıfır vasıta pazarı hem de 2. el otomobiller değerine değer kattı. 2. el pazarındaki son hali galericilerden öğrendik. 2021 yılının yarısını geride bıraktığımız şu günlerde, 2022 model araçlar yola çıkmaya hazırlanırken, ikinci el otomobil piyasasında da hareketlilik görülmeye başladı. 1 Temmuz itibarıyla yasakların kalkmasıyla vatandaşlar, otomobil fiyatlarını araştırmaya başladı. Kurban Bayramı yaklaşırken, eskiden bu dönemde araç piyasası canlanırken, şimdi galericiler herhangi bir canlanmanın olmadığını belirtti.

    2. elde fiyatlar yükselecek mi?

    2021 yılının yarısını geride bıraktığımız şu günlerde, 2022 model araçlar yola çıkmaya hazırlanırken, ikinci el otomobil piyasasında da hareketlilik görülmeye başladı. 1 Temmuz itibarıyla yasakların kalkmasıyla vatandaşlar, otomobil fiyatlarını araştırmaya başladı. Kurban Bayramı yaklaşırken, eskiden bu dönemde araç piyasası canlanırken, şimdi galericiler herhangi bir canlanmanın olmadığını belirtti.



    2. EL ARAÇLARDA 80 İLE 150 BİN TL ARASINDAKİ ARAÇLAR SATILIYOR

    Galericiler yüksek modelli arabaları satamadıklarını, vatandaşın 80 ile 150 bin TL bandındaki araçlara ilgi gösterdiklerini belirtti. Yüksek modele sahip aracı bulunanların, araçlarını satmada daha büyük zorluk yaşayacağı da kaydedildi.

    OTOMOBİL SEKTÖRÜNDE BAYRAM YÜZLERİ GÜLDÜRMEDİ

    Kurban Bayramı öncesi otomobil sektöründe hareketlilik beklenirken, geçen senelere göre durgunluğun hâkim olduğu gözlendi. Eskiden bayrama hazırlık yapan galericiler bu sene satış yapamadıkları için üzgündü.



        2. EL OTOMOBİLLERDE FİYATLAR NASIL OLACAK?

        2. el otomotiv sektöründe fiyatlar bir iniyor, bir çıkıyor.

        Dalgalı bir şekilde seyreden piyasalar, vatandaşı yeni bir otomobil almaktan da uzaklaştırıyor.

        Eskiden galerileri otomobil satın almasa da gelip ziyaret eden vatandaşlar, şimdi ziyarette bile bulunurken çekiniyor.

        2. el otomotiv sektöründe fiyatlar genel olarak durağan seyrediyor. Fiyatlar yüksek olduğundan genellikle 80 ve 150 bin arasındaki araçlar tercih ediliyor.

        En kötüsü 1990 model bir araç bile şu anda 25 bin TL.

        Galericiler 150 bin TL üzerindeki araçları bile artık almadıklarını, çünkü bu araçların satın alınmadığını da belirtti.


        İkinci el otomobil pazarı açıldı herkes dert yandı 1974 model araca 30 bin TL istedi

        Samsun'da Kovid-19 salgını nedeniyle 1 yılı aşkın bir süre sonra açılan İkinci El Otomobil Pazarında alıcılar da satılıcılar da umduğunu bulamadı. Geçen yıl peynir ekmek gibi otomobil satan galericiler ve oto satıcıları, son aylarda işlerin olmamasından yakınıyor. Pandemi dolayısıyla 1 yılı aşkın bir süredir kapalı olan Samsun İkinci El Otomobil Pazarı, aylar sonra kontrollü normalleşme süreci kapsamında açıldı. İlk gün dolayısıyla ücretsiz olan pazarda 100'lerce satıcı aracını satmak için pazara gelse de alıcılar fiyatlardan, satıcılar ise alıcı olmamasından yakındı.

        "1974 model aracıma 30 bin TL istiyorum"

        Halk arasında Hacı Murat 124 diye bilinen otomobilini 30 bin TL'ye satmak istediğini dile getiren Soner Kır, "Piyasa önceki senelere baktığımız rakamlara göre yüksek. Aracım, 1974 model Hacı Murat 124. Pazarın açılmasıyla buraya geldik. Aracıma 30 bin TL diyorum. Pazarlık payı da var. Fiyatı vatandaşlara biraz yüksek geliyor ama aracım antika sınıfına giriyor. Bu yüzden de çok ilgi görüyor ve soran çok oluyor. Şu ana kadar en fazla 26 bin TL fiyat veren oldu. O fiyata satmadık" dedi.

        "Masrafsız bir binek araba en az 100 bin TL"

        Uzun bir aradan sonra pazarın açıldığını dile getiren Samsun İkinci El Otomobilciler Dernek Başkanı İbrahim Kınık, "1 yıl üzerine oto pazarını açtık. O yüzden girişi de bedava yaptık. İnsanların ayakları alışsın istedik. Az olsa bir kalabalık oluştu. Eskisi gibi ne işlerin tadı var ne de insanların tadı var. Bugün yarın iş olur diye bekliyoruz. Yaz olduğu için ufak tefek kımıldamalar oluyor. Şiddetli bir ticaret ise söz konusu değil. İnsanlar araba alırken kafalarında bir tereddüt var. O tereddüdün de kalkması için fiyatların oturması lazım. Pandemide fiyatlar aşırı derecede yukarı gitti. 4-5 aydır araba ticaretinde bir sakinlik var. Buna rağmen araba fiyatları geri gelmedi. Türkiye'de yukarı giden bir şeyin fiyatının geri geleceğini de sanmıyorum. Şu anda binek olarak en ucuz araba 100 bin TL'den başlıyor. Masrafsız bir arabaya binmek istiyorsanız 100 bin TL'yi gözden çıkarmanız gerekiyor" diye konuştu.

            "Piyasanın düşeceğini sanmıyoruz"

            Pazarda otomobil fiyatlarını alıcıdan daha çok galericilerin sorduğunu dile getiren Ümit Yalçın, "Fiyatlarda bir inme ya da çıkma söz konusu değil. Millet hala fiyatlara alışmadı. Soran eden çok ama herkes bütçesine göre hareket ediyor. Pazar canlı gibi gözüküyor ama genelde galericiler dolaşıyor. Çok fazla alıcı yok. İnsanlar zamanla piyasaya da fiyatlara da alışacak. Araba fiyatların düşeceğine de inanmıyoruz. Masraflar da arttı. Piyasanın düşeceğine inanmıyoruz" şeklinde konuştu.

            "Alıcı olmayanlar da fiyat soruyor"

            Alıcıların sadece fiyat sorduğunu belirten Faruk Çavuşoğlu, "Ben aracımız satmak için pazara geldim. 2 tane aracımız var. Piyasalar durgun. Piyasanın durgun olmasında pandeminin etkisi var. İnşallah daha iyi olur. Çok olmasa da fiyat soran oluyor. Alıcı olmasalar bile fiyat sorup gidiyorlar. Arabamın piyasa değeri 140 bin TL. Ben ise 135 liradan satmaya çalışıyorum. Diğer bir arabamızı da 55 bin TL'den satmaya çalışıyoruz. Teklif veren olmadı sadece bakıp, gidiyorlar" ifadelerini kullandı.

            Piyasanın ilk gün çok durgun olduğunu vurgulayan Ümit Yaşar Yılmaz ise şunları söyledi:

            "Araba piyasaları şu anda hareketli değil. Pazarda ticaret çok durgun. Bizim de satılık bir arabamız var. Henüz bir müşteri çıkmadı. Henüz bir soran da olmadı. Bir cansızlık olduğu aşikar."
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            Haberler Ekonomi 2. el araba alacaklara kötü haber! Daha önce almayan bin pişman! 2. el otomobil fiyatları allak bullak oldu! Fiyatlar kriz geçirtti