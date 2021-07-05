Düşük faiz ve şimdi al sonra öde! Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank 2. el araç kredisi kampanyası oldukça popüler

İkinci el vasıta almaya hazırlanan ya da ikinci el vasıta alabilmek isteyen vatandaşlara özel olarak tanıttığı kampanya ile gönüllere girmeyi başaran Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank bu sayede hem sahip olunan müşterinin yüzünü güldürdü hem de potansiyel müşterilerini kendisine çekmeyi başardı. Günümüzde yaygın bankacılık kullanımı arasında taşıt kredisi de büyük yer kaplamaktadır. Buna göre insanlar araba sahibi olmak istiyorlarsa taşıt kredisine başvurabilirler. Fakat taşıt kredisi nedir sorusu oldukça merak edilen sorular arasındadır. Bakıldığında bankalar alınacak olan taşıtın fiyatının belli bir oranını ödeme yaparlar.
Kampanya Koşulları
VakıfBank'ın sunmuş olduğu ikinci el araçlara özel kampanyadan yararlanmak isteyen kişiler için elbette belli başlı koşullar oluşturulmuş durumda. Kasko değeri 120.000 TL'yi aşan otomobillerde, bedelin 120.000 TL'ye kadar olan kısmı için % 70, 120.000 TL'nin üstünde olan kısım için %50'sine kadar kredi kullanılıyor. Bunun haricinde ise her kasko değeri için ortaya çıkan vade fırsatı birbirinden farklı oluyor. Kasko değeri 120.000 TL ve daha düşük olan araçlarda kredi vadesi 60 ay, 120.001-300.000 TL arasında olan araçlarda vade 48 ay, 300.001-750.000 TL arasında olan taşıtlarda kredi vadesi 36 ay ve kasko değeri 750.000 TL üzerinde olan taşıtlarda ise kredinin vadesi 24 ay olarak belirlenmiştir.
Ödeme Seçenekleri
60 aya kadar vade ve %1,50'lik düşük faiz oranının dışında aylık taksitlerinizi istediğiniz şekilde ödeyebilirsiniz. Ayrıca VakıfBank'tan aldığınız kredinizi şimdi alıp ödemeye 3 ay sonra başlama şansına da sahipsiniz;
Aylık eşit taksitli,
3 ay ödemesiz dönemli aylık eşit taksitli,
3 ayda bir taksitli,
Son taksit balon ödemeli,
Değişken taksitli olarak geri ödeyebilirsiniz.