800 TL daha fazla yatacak! Özel sektörde çalışanların banka hesabına Temmuz ayı için fazla ödeme yatırılacak!

Kurban Bayramı nedeniyle çoğu vatandaş seyahat planı yapmaya başlamışken, bir çok kişi ise bayramda çalışmaya devam edecek. Bu amaçla vatandaşlar bayram mesai ücretlerini incelemeye başladılar. Özel sektörde çalışan vatandaşların bayram mesaisi günlük çalışma ücretinin iki ile çarpılması ile hesaplanıyor. Aylık maaşı 3 bin TL olan çalışan günlük 100 TL yevmiye alıyor. Bu hesaplama ile beraber 4 gün olan Kurban Bayramı için bayramda çalışırlarsa 800 TL daha fazla yatacak. Bir iş yerinde kanunda belirtilen haftalık çalışma süresinin üzerinde çıkıldığında, bu çalışma fazla mesai ya da diğer adı ile fazla çalışma olarak adlandırılır.
Kurban Bayramı kaç gün?
Kurban Bayramı Arifesi: 19 Temmuz Pazartesi
Kurban Bayramı 1. Gün: 20 Temmuz Salı
Kurban Bayramı 2.Gün: 21 Temmuz Çarşamba
Kurban Bayramı 3.Gün: 22 Temmuz Perşembe
Kurban Bayramı 4. Gün: 23 Temmuz Cuma
Kurban Bayramı mesai ücretleri ne kadar?
Özel sektörde çalışan vatandaşların bayram mesaisi günlük çalışma ücretinin iki ile çarpılması ile hesaplanıyor. Aylık maaşı 3 bin TL olan çalışan günlük 100 TL yevmiye alıyor. Bu hesaplama ile beraber 4 gün olan Kurban Bayramı için bayramda çalışırlarsa 800 TL daha fazla yatacak.