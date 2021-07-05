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    • Ekonomi
    • 06.07.2021 07:58
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    • 06.07.2021 07:58
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    800 TL daha fazla yatacak! Özel sektörde çalışanların banka hesabına Temmuz ayı için fazla ödeme yatırılacak!

    Türkiye'de milyonlarca vatandaş özel sektörde çalışıyor. Bu kapsamda çalışanları ilgilendiren mühim bir haktan çoğu kişi habersiz habersiz. Buna göre, özel sektör çalışanları Kurban Bayramı'nda çalıştıkları amacıyla mesai ücreti alabilecekler. Haftalık olağan çalışma süresi İş Kanunu kapsamında 45 saattir. Dolayısıyla haftalık olarak 45 saatlik çalışma süresini aştığınız her saat fazla mesai yapmış sayılırsınız. Ancak, farklı iş yerlerinde bu süre 45 saatin altında kalacak şekilde kararlaştırılabilir. Böyle bir durumda, haftalık 45 saatlik yapılan çalışma fazla sürelerle çalışma olur. Çalıştığınız iş yerinde olağan haftalık mesai saatlerini bilmeniz bu sebeple önem taşır.

    takvim.com.tr
    Özel sektörde çalışanların banka hesabına Temmuz ayı için fazla ödeme yatırılacak!

    Kurban Bayramı nedeniyle çoğu vatandaş seyahat planı yapmaya başlamışken, bir çok kişi ise bayramda çalışmaya devam edecek. Bu amaçla vatandaşlar bayram mesai ücretlerini incelemeye başladılar. Özel sektörde çalışan vatandaşların bayram mesaisi günlük çalışma ücretinin iki ile çarpılması ile hesaplanıyor. Aylık maaşı 3 bin TL olan çalışan günlük 100 TL yevmiye alıyor. Bu hesaplama ile beraber 4 gün olan Kurban Bayramı için bayramda çalışırlarsa 800 TL daha fazla yatacak. Bir iş yerinde kanunda belirtilen haftalık çalışma süresinin üzerinde çıkıldığında, bu çalışma fazla mesai ya da diğer adı ile fazla çalışma olarak adlandırılır.

    Kurban Bayramı kaç gün?

    Kurban Bayramı Arifesi: 19 Temmuz Pazartesi

    Kurban Bayramı 1. Gün: 20 Temmuz Salı

    Kurban Bayramı 2.Gün: 21 Temmuz Çarşamba

    Kurban Bayramı 3.Gün: 22 Temmuz Perşembe

    Kurban Bayramı 4. Gün: 23 Temmuz Cuma

    Kurban Bayramı mesai ücretleri ne kadar?

    Özel sektörde çalışan vatandaşların bayram mesaisi günlük çalışma ücretinin iki ile çarpılması ile hesaplanıyor. Aylık maaşı 3 bin TL olan çalışan günlük 100 TL yevmiye alıyor. Bu hesaplama ile beraber 4 gün olan Kurban Bayramı için bayramda çalışırlarsa 800 TL daha fazla yatacak.


        Fazla mesai nedir?

        Bir iş yerinde kanunda belirtilen haftalık çalışma süresinin üzerinde çıkıldığında, bu çalışma fazla mesai ya da diğer adı ile fazla çalışma olarak adlandırılır. İş Kanunu'na göre, belirlenen haftalık çalışma saati normal mesai, sınırı aşan her saat ise fazla mesai olur ve bu fazla çalışma süreleri farklı ücretlendirilir.

        Haftalık olağan çalışma süresi İş Kanunu kapsamında 45 saattir. Dolayısıyla haftalık olarak 45 saatlik çalışma süresini aştığınız her saat fazla mesai yapmış sayılırsınız. Ancak, farklı iş yerlerinde bu süre 45 saatin altında kalacak şekilde kararlaştırılabilir. Böyle bir durumda, haftalık 45 saatlik yapılan çalışma fazla sürelerle çalışma olur. Çalıştığınız iş yerinde olağan haftalık mesai saatlerini bilmeniz bu sebeple önem taşır.

        İş Kanunu gereğince haftalık olarak 45 saati aşan her mesai saati fazla çalışma olarak değerlendirilmekle beraber bir işçi günde 11 saatin üzerinde çalışamaz. Fazla mesai olarak değerlendirilse dahi kanun bu konuda sınır getirir. Her ne olursa olsun işçinin bir günde 11 saatin üzerinde çalıştırılması yasaktır.

        Sağlık durumu elverişli olmayan işçiler, 18 yaşından küçükler, hamileler ve yeni doğum yapmış olan işçiler, çocuk emziren anneler ve kısmi süreli çalışanlara fazla mesai yaptırılamaz.

        Fazla mesai ücreti nedir?

        Haftalık çalışmaların 45 saati aşması durumunda çalışanların her birinin fazladan çalıştığı her saatin ücretinin %50 zamlı olarak bordrosuna yansıyan halidir. Bir iş gününde yapılan fazla mesainin böyle değerlendirilebileceği gibi haftalık tatil günlerinde ve bayram tatili gibi resmi tatillerde çalıştırılan işçiler için de fazla mesai ücreti ödenir. Çalışılan her saat %50 zamlı hesaplanmalı ve işçiye ödenmelidir.
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        Haberler Ekonomi 800 TL daha fazla yatacak! Özel sektörde çalışanların banka hesabına Temmuz ayı için fazla ödeme yatırılacak!