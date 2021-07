800 TL daha fazla yatacak! Özel sektörde çalışanların banka hesabına Temmuz ayı için fazla ödeme yatırılacak!

İş Kanunu gereğince haftalık olarak 45 saati aşan her mesai saati fazla çalışma olarak değerlendirilmekle beraber bir işçi günde 11 saatin üzerinde çalışamaz. Fazla mesai olarak değerlendirilse dahi kanun bu konuda sınır getirir. Her ne olursa olsun işçinin bir günde 11 saatin üzerinde çalıştırılması yasaktır.

Sağlık durumu elverişli olmayan işçiler, 18 yaşından küçükler, hamileler ve yeni doğum yapmış olan işçiler, çocuk emziren anneler ve kısmi süreli çalışanlara fazla mesai yaptırılamaz.

Fazla mesai ücreti nedir?

Haftalık çalışmaların 45 saati aşması durumunda çalışanların her birinin fazladan çalıştığı her saatin ücretinin %50 zamlı olarak bordrosuna yansıyan halidir. Bir iş gününde yapılan fazla mesainin böyle değerlendirilebileceği gibi haftalık tatil günlerinde ve bayram tatili gibi resmi tatillerde çalıştırılan işçiler için de fazla mesai ücreti ödenir. Çalışılan her saat %50 zamlı hesaplanmalı ve işçiye ödenmelidir.