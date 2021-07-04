Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 04.07.2021 15:41
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 04.07.2021 15:49
    ABONE OL

    Son dakika: Kısa çalışma ve işsizlik ödeneği için flaş açıklama! 5 Temmuz'da hesaplarda!

    Son dakika haberleri... Bakan Bilgin "Haziran ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerini 5 Temmuz'da hesaplara yatırıyoruz" ifadelerini kullandı. Bilgin, yazılı açıklamasında, haziran ayına ait kısa çalışma ve işsizlik ödeneklerinin yarın banka hesaplarına yatırılacağını belirterek, IBAN bilgileri bulunmayan veya hatalı olan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını bildirdi.

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kısa çalışma ve işsizlik ödemelerinin yarın yapılacağını duyurdu.

    Bilgin, yazılı açıklamasında, haziran ayına ait kısa çalışma ve işsizlik ödeneklerinin yarın banka hesaplarına yatırılacağını belirterek, IBAN bilgileri bulunmayan veya hatalı olan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını bildirdi.

    KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZATILDI MI ?
    Geçtiğimiz yılın 17 Nisan tarihinde verilmeye başlanan nakdi ücret desteğinin önce 17 Mayıs 2021 tarihinde biteceği açıklanmıştı. Ancak daha sonra bu tarih 30 Haziran'a kadar uzatılmıştı.

        Son açıklanan karara göre nakdi ücret desteği, 30 Haziran 2021 tarihinde son bulacak. Konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığı takdirde, haziran ayı ödemeleri ise temmuz ayı başında vatandaşların hesabına son kez yatacak.

        Türkiye, haziran ayı ile birlikte yeni bir normalleşme dönemine de girdi. Bu noktada sosyal hayattaki yeniliklerle birlikte çalışma düzeninde de bazı değişiklikler yapıldı. Pandemi ile birlikte İş Kanunu'na eklenen geçici onuncu madde ile getirilen fesih yasağı, daha sonra gelişmelere göre uzatılmış ve son tarih olarak da 30 Haziran 2021 açıklanmıştı.

        30 Haziran itibariyle fesih yasağı ve dolayısıyla tek taraflı ücretsiz izne gönderme hakkı veren geçici onuncu madde hükümleri ortadan kalkıyor. Yeni bir uzatma kararı alınmaz ise, bu tarihten sonra artık normal düzene geçiliyor. Kısa çalışma ödeneği de biteceğinden işçilerin primleri 30 gün üzerinden yatırılacak, mesailer haftalık 45 saat olarak uygulanıp maaşlar ise tam ödenecek.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Tosuncuk'un ilk ifadesi ortaya çıktı!
        Haberler Ekonomi Son dakika: Kısa çalışma ve işsizlik ödeneği için flaş açıklama! 5 Temmuz'da hesaplarda!