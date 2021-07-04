Son dakika: Kısa çalışma ve işsizlik ödeneği için flaş açıklama! 5 Temmuz'da hesaplarda!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kısa çalışma ve işsizlik ödemelerinin yarın yapılacağını duyurdu.
Bilgin, yazılı açıklamasında, haziran ayına ait kısa çalışma ve işsizlik ödeneklerinin yarın banka hesaplarına yatırılacağını belirterek, IBAN bilgileri bulunmayan veya hatalı olan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını bildirdi.
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZATILDI MI ?
Geçtiğimiz yılın 17 Nisan tarihinde verilmeye başlanan nakdi ücret desteğinin önce 17 Mayıs 2021 tarihinde biteceği açıklanmıştı. Ancak daha sonra bu tarih 30 Haziran'a kadar uzatılmıştı.