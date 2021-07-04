4 bin 800 ile 17 bin 200 lira olarak İŞKUR kursa katılan herkese ödeme yapılacak! Başvuru tarihi geldi çattı, fırsatı kaçırmayın…

İŞKUR, işsiz olanlara mesleksel eğitim kursları ile iş sahibi gerçekleştirmeyi sağlıyor. İŞKUR doğrultusundan yayılan mesleksel eğitim kurslarından faydalanmak isteyen kişilerin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri/Hizmet Merkezlerinde misyon yapan iş ve iş danışmanları aracılığıyla danışmanlık hizmeti verilmekte ve mesleksel eğitim kursların katılmak isteyen vatandaşlar kendilerine en ideal kurslara katılma olanağına sahip olmaktadır. Bu bağlamda 160 günlük kurs boyunca 4 bin 800 ile 17 bin 200 lira (5 aylık kreş desteği dahil) arasında ödeme alabiliyor. Sıhhat primlerini de İŞKUR karşılıyor.