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    • Ekonomi
    • 05.07.2021 08:29
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    • 05.07.2021 08:29
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    4 bin 800 ile 17 bin 200 lira olarak İŞKUR kursa katılan herkese ödeme yapılacak! Başvuru tarihi geldi çattı, fırsatı kaçırmayın…

    İşsiz kalan vatandaşlara devlet takviyeleri de artıyor. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), bu süreçte vatandaşlara destek olmak suretiyle meslek eğitim kurslarına katılanlara günlük 30 ile 95 TL arasında harçlık, annelere ilaveten aylık 400 TL kreş desteği veriyor. Kurslara katılan gençler hem meslek sahibi oluyor hem de bu sürede cep harçlığı alıyor. Kursa devam eden şahıslara aynı vakitte İŞKUR sağlık primi ödemesi yapacak. İŞKUR üzerinden açılan meslek edindirme kursları uygulamaları ile ilgili bilgi alabilmek amacıyla İŞKUR internet sitesi üzerinden verdiği ilanları takip edebilir, sizin şartlarına uyan pozisyonlar amacıyla müracaat yaparak işsiz kaldığınız devresini fırsata çevirebilirsiniz.

    takvim.com.tr
    Fırsatı kaçırmayın! 4 bin 800 ile 17 bin 200 lira olarak İŞKUR ödeme yapılacak!

    İŞKUR, işsiz olanlara mesleksel eğitim kursları ile iş sahibi gerçekleştirmeyi sağlıyor. İŞKUR doğrultusundan yayılan mesleksel eğitim kurslarından faydalanmak isteyen kişilerin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri/Hizmet Merkezlerinde misyon yapan iş ve iş danışmanları aracılığıyla danışmanlık hizmeti verilmekte ve mesleksel eğitim kursların katılmak isteyen vatandaşlar kendilerine en ideal kurslara katılma olanağına sahip olmaktadır. Bu bağlamda 160 günlük kurs boyunca 4 bin 800 ile 17 bin 200 lira (5 aylık kreş desteği dahil) arasında ödeme alabiliyor. Sıhhat primlerini de İŞKUR karşılıyor.

    SAĞLIK PRİMİ ÖDENİYOR

    Katılımcılar aylık (26 gün) 780 ile 2 bin 870 lira (2 bin 470 lira harçlık+ 400 lira kreş desteği), 160 günlük kurs boyunca 4 bin 800 ile 17 bin 200 lira (5 aylık kreş desteği dahil) arasında ödeme alabiliyor. Sağlık primlerini de İŞKUR karşılıyor.

    İŞKUR KURSA BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

    1. Kuruma kayıtlı işsiz olmak,

    2. 15 yaşını tamamlamış olmak,

    3. Mesleğin gereklerine ideal olarak tespit edilen özel şartlara sahip olmak,

    4. Kurumca aynı meslekte düzenlenen kursu tamamlamamış olmak,

    5. İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmak,

    6. Emekli olmamak,

    7. Kurslara katılmama tarafında yaptırım uygulanmıyor olmak.

    Belirtilen şartları gerçekleştiren ve kursa devam etmelerine engel halleri bulunmayan yükseköğretim ve açık öğretim öğrencileri de kurslara katılabilmektedirler. Hem de tarımsal faaliyette bulunanlar ile isteğe bağlı sigortalı sayılanlar, sosyal yardım, engelli maaşı ile dul ve yetim aylığı alanlar da işbaşı eğitim programından yararlanabilmektedirler.

        İŞKUR GÜNLÜK ÖDEME TUTARLARI NE KADAR?

        Mesleki eğitim kurslarına katılan vatandaşlara, kurslara fiilen katıldıkları gün üzerinden;

        1. Sanayi sektöründeki mesleklerde düzenlenen istihdam garantili mesleki eğitim kurslarına katılanlara günlük 60 TL zaruri gider ödemesi,

        2. Geleneksel mesleklerde mesleki eğitim kurslarına katılanlara günlük 40 TL zaruri gider ödemesi,

        3. İstihdam garantisiz mesleki eğitim kurslarına katılanlara günlük 30 TL zaruri gider ödemesi,

        4. İşte Anne Projesi kapsamında 0-15 yaş arasında çocuğu olan ve İş Kulübü avantajlarından faydalanan ve akabinde istihdam garantili mesleki eğitim kurslarına katılan bayanlara günlük 95 TL zaruri gider ödemesi,

        5. Sanayi sektöründeki mesleklerde düzenlenen istihdam garantili mesleki eğitim kurslarına katılan kadınların bakmakla yükümlü oldukları 2-5 yaş arası çocukları amacıyla aylık 400 TL bakım desteği ödemesi,

        6. Genel sağlık sigortası primi,

        7. İş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi Kurumumuz doğrultusundan mesleki eğitim kursu boyunca karşılanmaktadır.

        Mesleki eğitim kurslarına katılan vatandaşlardan rastgele bir ücret mutlaka alınmamakta olup, yukarıda belirti edilen ve mesleki eğitim kursu boyunca Kurumumuz doğrultusundan karşılanan giderlerin yanında, kursu başarı ile tamamlayan vatandaşlara kurs sonucunda Kurs Bitirme Sertifikası verilmektedir.

        Bununla birlikte, Mesleki Yeterlilik Kurumunun belirlemiş bulunduğu Mesleki Yeterlilik Belge zorunluluğu kapsamındaki mesleklerde düzenlenen kurslara katılan kişilere, kurs sonucunda yapılacak sınavda başarılı olmaları durumunda Mesleki Yeterlilik Belgesi verilmektedir.

        NASIL BAŞVURU YAPILIR?

        Mesleki eğitim kurslarından faydalanmak isteyen tüm işverenler, 81 ilde bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ile Hizmet Merkezlerine istedikleri zaman başvuruda bulunabilmektedirler.

        İŞKUR MESLEK KURSLARINA KATILMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        MESLEK KURSLARI LİSTESİ
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            Haberler Ekonomi 4 bin 800 ile 17 bin 200 lira olarak İŞKUR kursa katılan herkese ödeme yapılacak! Başvuru tarihi geldi çattı, fırsatı kaçırmayın…