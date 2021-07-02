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    • Ekonomi
    • 02.07.2021 13:41
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    • 02.07.2021 13:41
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    İŞKUR TYP ile aylık 2 bin 825 lira 90 kuruş maaş ödemesi yapıyor! İşte İŞKUR TYP başvurusu ve şartları belli oldu

    Çalışma süresini kapsayan her ay için asgari tutarda ödeme yapan İŞKUR TYP; katılımcıların rahat bir nefes almasına ve omuzlarındaki yükün azalmasına yardımcı oluyor. 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlenen TYP maaşı, katılım şartlarını sağlayan tüm vatandaşların geçim sıkıntısına derman oluyor. İŞKUR tarafından uygulanan programa Toplum Yararına Programlar denilmektedir. İŞKUR ‘un en çok rağbet gören programı sayesinde her yıl binlerce kişi geçici iş sahibi oluyor. Katılımcıların seçiminde uygulanan 3 ayrı yöntem bulunmaktadır. Her Programın niteliğine göre bu yöntemlerden hangisinin kullanılacağı Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından belirlenir.

    takvim.com.tr
    İŞKUR TYP ile aylık 2 bin 825 lira 90 kuruş maaş ödemesi yapıyor!

    İstihdam bekleyen nüfus arttıkça ekonomik ve toplumsal pek çok sorun da önlenemez hâle geliyor. İşsizliğin azaltılması ve işsizlik sigortası hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla kurulan İŞKUR ise oluşturduğu bu program sayesinde binlerce insan için iş kapısı aralıyor. Toplum Yararına Program yani TYP, iş bulma konusunda sorun yaşayanların çalışma alışkanlığından ve iş disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek ülkedeki iş gücü kaybını da önlemeyi amaçlıyor. Farklı katılım şartları bulunan TYP; katılımcılara çevre düzenleme, onarım ve temizlik alanlarında çalışma fırsatı sunuyor.

    İŞ İMKANI

    İŞKUR TYP, artan işsizliğin sonucunda varlık gösteren ve işsizlik sorunuyla karşı karşıya kalan kişilere geçici süreyle iş imkanı sağlamayı amaçlayan bir proje. Çevre temizliği, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olan okullarda onarım işleri, park düzenlemeleri ve ağaçlandırma gibi farklı alanlarda yarattığı istihdam imkanlarıyla, iş bulmakta zorlanan vatandaşlara yardımcı olmayı sürdürüyor.

    İŞKUR TYP NEDİR?

    İstihdam bekleyen nüfus arttıkça ekonomik ve toplumsal pek çok sorun da önlenemez hâle geliyor. İşsizliğin azaltılması ve işsizlik sigortası hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla kurulan İŞKUR ise oluşturduğu bu program sayesinde binlerce insan için iş kapısı aralıyor. Toplum Yararına Program yani TYP, iş bulma konusunda sorun yaşayanların çalışma alışkanlığından ve iş disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek ülkedeki iş gücü kaybını da önlemeyi amaçlıyor. Farklı katılım şartları bulunan TYP; katılımcılara çevre düzenleme, onarım ve temizlik alanlarında çalışma fırsatı sunuyor.

        TYP MAAŞI NE KADAR?

        Çalışma süresini kapsayan her ay için asgari tutarda ödeme yapan İŞKUR TYP; katılımcıların rahat bir nefes almasına ve omuzlarındaki yükün azalmasına yardımcı oluyor. 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlenen TYP maaşı, katılım şartlarını sağlayan tüm vatandaşların geçim sıkıntısına derman oluyor.

        TYP KATILIM ŞARTLARI NELER?

        İŞKUR'a kayıtlı ve hâlihazırda işsiz olmak
        Emekli veya malul aylığı almıyor olmak
        18 yaşını doldurmuş olmak
        Öğrenci olmamak (Açık öğretim ve açık lise öğrenciliği hariç)
        Katılımcı olunması durumunda da hanedeki toplam gelirin, net asgari ücretin 1,5 katını aşmıyor olması

        KATILIMCILAR NASIL SEÇİLİYOR?

        İŞKUR TYP katılımcıları; noter kurası yönetimi, liste yönetimi ve yüzde seksen noter kurası, yüzde yirmi de liste yönetimi olacak şekilde üç farklı yöntemle belirleniyor. Kadınlar, 35 yaş üstü kişiler, engelliler, eski hükümlüler ve terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde sakatlananlar gibi istihdamda zorluk yaşayan bireyler birinci listede yer alırken, bu durumların dışında bulunan kişiler ise ikinci listeye yerleştiriliyor.

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            İŞKUR'A NASIL KAYIT YAPILIR?

            İş aramanın ilk adımı kayıttır. Kurum hizmetlerinden yararlanmak isteyen iş arayanların Kurum portalına üye olarak veya şahsen Kurum ünitelerine başvurarak kayıt olmaları zorunludur. Başarılı bir eşleştirme için hem açık iş hem de iş arayan kişi hakkında tam ve doğru bilgilerin bulunması zorunludur. Gerek internet üzerinden gerekse Kurum personeli aracılığı ile kayıt yaptıracak olanların kendileri ile ilgili bilgileri tam ve doğru olarak yansıtmaları uygun işe yerleştirilmelerinde oldukça önemlidir. Bu nedenle, lütfen kişisel, iletişim, eğitim, meslek ve diğer bilgilerinizi tam ve doğru olarak sisteme giriniz.
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