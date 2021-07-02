İŞKUR en az ilkokul mezunu işçi alımı yapıyor! Hasta Bakım, hasta kabul kayıt ve hasta danışmanı alımları başvuru şartları açıklaması
İŞKUR üzerinden istihdam edilecek vatandaşlar amacıyla müracaat şartları, müracaat zamanı ve müracaat biçimi detaylı olarak açıklandı. Salgın sebebiyle müracaatlar çevrimiçi İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecek. İlanlar, Türkiye geneli detaylı iller amacıyla yayınlandı. İşte genel müracaat şartları ile hasta bakım, hasta kabul kayıt ve hasta danışmanı alımlarına dair detaylar.. İŞKUR ve bir iş duyurusu sayfasından yayımlanan ilanlara baktığımızda alınacak personellerin sağlık kurumularda istihdam edileceği görüldü.
Türkiye genelinde çeşitli iller için Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) iş ilanları yayınlıyor. KPSS şartsız geçici ve sürekli işçi alım ilanları için başvuruların başladığı duyuruldu. Hasta Danışmanı olarak 6, Hasta Kabul Kayıt Görevlisi olarak9, Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı olarak da 165 personelin alınacağı açıklandı. Peki, başvurular ne zaman ve nasıl yapılacak?
İŞKUR ve kariyer sayfası üzerinden yayımlanan ilanlarda alınacak adaylar özel hastanelerde çalıştırılacak. Hasta kabul görevlisi, hasta danışmanı kadrolarına yapılan alımlara başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki başvuru şartlarını taşıması gerekmektedir.