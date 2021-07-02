İŞKUR en az ilkokul mezunu işçi alımı yapıyor! Hasta Bakım, hasta kabul kayıt ve hasta danışmanı alımları başvuru şartları açıklaması

Türkiye genelinde çeşitli iller için Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) iş ilanları yayınlıyor. KPSS şartsız geçici ve sürekli işçi alım ilanları için başvuruların başladığı duyuruldu. Hasta Danışmanı olarak 6, Hasta Kabul Kayıt Görevlisi olarak9, Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı olarak da 165 personelin alınacağı açıklandı. Peki, başvurular ne zaman ve nasıl yapılacak?

İŞKUR ve kariyer sayfası üzerinden yayımlanan ilanlarda alınacak adaylar özel hastanelerde çalıştırılacak. Hasta kabul görevlisi, hasta danışmanı kadrolarına yapılan alımlara başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki başvuru şartlarını taşıması gerekmektedir.