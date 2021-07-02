SON DAKİKA: Ticaret Bakanı Muş Haziran ayı ihracat rakamlarını açıkladı: Geçen yıla göre yüzde 47 arttı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Haziran ayı ihracatımız geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 47 artışla 19,8 milyar dolara yükselmiştir. Son 12 aylık ihracat değerimiz ise 199 milyar 567 milyon dolar ile bugüne kadar gerçekleşen en yüksek 12 aylık ihracattır." açıklamasında bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Haziran ayında ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre % 46,90 oranında, ithalat ise % 38,87 oranında artmıştır.



2021 yılı Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre;

İhracat, % 46,90 artarak 19 milyar 773 milyon dolar,

İthalat, % 38,87 artarak 22 milyar 661 milyon dolar,

Dış ticaret hacmi, % 42,50 artarak 42 milyar 434 milyon dolar,

İhracatın ithalatı karşılama oranı % 87,3 olmuştur.

Altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı ise % 87,8 seviyesinde gerçekleşmiştir.





2020 yılı Mart ayından itibaren, tüm dünyayı hem sosyal hem de ekonomik anlamda çok büyük oranda olumsuz etkileyen Covid-19 salgını nedeniyle dünya ekonomilerinde yaşanan daralmanın olumsuz etkilerinin, hem ülkemizin hem de dünya ekonomilerinin normalleşme sürecine girdiği 2020 yılı Haziran ayından itibaren ortadan kalkmaya başladığı görülmektedir.

2021 yılı Ocak ayında ihracatımız 15 milyar 21 milyon dolar, Şubat 15 milyar 956 milyon dolar, Mart ayında ise 18 milyar 966 milyon dolar, Nisan ayında 18 milyar 768 milyon dolar, Mayıs ayında 16 milyar 498 milyon dolar ve Haziran ayında ise 19 milyar 773 milyon olarak gerçekleşerek, tüm zamanların en yüksek ihracat değerine ulaşmıştır.

Enerji hariç olarak bakıldığında, Haziran ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı % 100,5 seviyesine yükselmiştir. Ocak-Haziran döneminde ise bu oranın % 94,3 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Diğer taraftan, işlenmemiş veya yarı işlenmiş altın dış ticareti hariç olarak bakıldığında, Haziran ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı % 87,8 seviyesinde gerçekleşmiştir. Ocak-Haziran döneminde ise bu oran %84,4 seviyesine yükselmektedir. " ifadelerine yer verildi.



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