SON DAKİKA! TÜİK 2021 Mayıs ayı ithalat ve ihracat rakamlarını açıkladı! İhracatta rekor artış

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2021 yılı Mayıs ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %65,7 artarak 16 milyar 498 milyon dolar, ithalat %54,0 artarak 20 milyar 627 milyon dolar olarak gerçekleşti.
OCAK-MAYIS DÖNEMİNDE İHRACAT %38,3, İTHALAT %25,2 ARTTI
Genel ticaret sistemine göre ihracat 2021 yılı Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %38,3 artarak 85 milyar 209 milyon dolar, ithalat %25,2 artarak 103 milyar 485 milyon dolar olarak gerçekleşti.
MAYIS AYINDA ENERJİ ÜRÜNLERİ VE ALTIN HARİÇ İHRACAT %68,6, İTHALAT %61,7 ARTTI
Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2021 Mayıs ayında %68,6 artarak 9 milyar 207 milyon dolardan, 15 milyar 519 milyon dolara yükseldi.
Mayıs ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat %61,7 artarak 10 milyar 725 milyon dolardan, 17 milyar 342 milyon dolara yükseldi.
Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı Mayıs ayında 1 milyar 823 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi %64,9 artarak 32 milyar 861 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı %89,5 oldu.
DIŞ TİCARET AÇIĞI MAYIS AYINDA %20,2 ARTTI
Mayıs ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %20,2 artarak 3 milyar 436 milyon dolardan, 4 milyar 129 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2020 Mayıs ayında %74,3 iken, 2021 Mayıs ayında %80,0'a yükseldi.
DIŞ TİCARET AÇIĞI OCAK-MAYIS DÖNEMİNDE %13,1 AZALDI
Ocak-Mayıs döneminde dış ticaret açığı %13,1 azalarak 21 milyar 35 milyon dolardan, 18 milyar 277 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2020 Ocak-Mayıs döneminde %74,5 iken, 2021 yılının aynı döneminde %82,3'e yükseldi.