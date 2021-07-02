Haziran enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? Maaşlar netleşecek! 2021 Haziran ayı enflasyon beklentisi nedir?

Haziran ayı enflasyon oranı hakkında yapılan araştırmalar yeni ayın ilk günlerinde artış gösteriyor. Milyonlarca emekli ve memur yapılacak açıklamayı beklerken gözler TÜİK'e çevrildi. Rakamların belli olmasının ardından milyonlarca kişinin maaşlarına yapılacak zam tutarı netleşecek. Peki, Haziran ayı enflasyon oranı açıklandı mı? Haziran 2021 enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? İşte son gelişmeler...
HAZİRAN AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Haziran ayı enflasyon oranları, 5 Haziran Pazartesi günü sabah saat 10.00'da açıklanacak. Böylece yılın 6. verisi de belli olacak.
İşte enflasyon beklentisi;
HAZİRAN ENFLASYON BEKLENTİSİ
Ekonomistlerin Haziran ayı Tüketici Fiyatları Endeksi'nde (TÜFE) aylık medyan tahmini %1,42 artış olacağı yönünde gerçekleşti.
Foreks'in 16 banka/kurum ekonomisti ile düzenlediği ankete göre, TÜFE'de Haziran ayı ortalama tahmin %1,47 artış olurken, yıllık veride ise medyan tahmin %16,92, ortalama %16,98 olarak gerçekleşti.
TEMMUZ'DA MAAŞLAR ZAMLANACAK
Ocak-Mayıs enflasyonu yüzde 6.39 olarak gerçekleşti. 2021 yılının ilk beş aylık enflasyon verisine göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 6.39 görünüyor.
Merkez Bankası'nın son açıkladığı Mayıs ayı beklenti anketine göre ise SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 7.66 olabilecek.