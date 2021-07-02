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    • Ekonomi
    • 02.07.2021 11:40
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    • 02.07.2021 11:51
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    Haziran enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? Maaşlar netleşecek! 2021 Haziran ayı enflasyon beklentisi nedir?

    Haziran ayı enflasyon oranları için geri sayım devam ederken gözler rakamlarının ne zaman açıklanacağına çevrildi. Temmuz ayının gelmesiyle birlikte bir önceki ayı enflasyon oranları merakla bekleniyor. TÜİK tarafından bu hafta açıklanacak rakamlar pek çok konuda belirleyici etken olacak. Peki, Haziran ayı enflasyon oranı açıklandı mı? Haziran 2021 enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? İşte beklenti anketi...

    Haziran 2021 enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?

    Haziran ayı enflasyon oranı hakkında yapılan araştırmalar yeni ayın ilk günlerinde artış gösteriyor. Milyonlarca emekli ve memur yapılacak açıklamayı beklerken gözler TÜİK'e çevrildi. Rakamların belli olmasının ardından milyonlarca kişinin maaşlarına yapılacak zam tutarı netleşecek. Peki, Haziran ayı enflasyon oranı açıklandı mı? Haziran 2021 enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? İşte son gelişmeler...

    HAZİRAN AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Haziran ayı enflasyon oranları, 5 Haziran Pazartesi günü sabah saat 10.00'da açıklanacak. Böylece yılın 6. verisi de belli olacak.

    İşte enflasyon beklentisi;

    HAZİRAN ENFLASYON BEKLENTİSİ

    Ekonomistlerin Haziran ayı Tüketici Fiyatları Endeksi'nde (TÜFE) aylık medyan tahmini %1,42 artış olacağı yönünde gerçekleşti.

    Foreks'in 16 banka/kurum ekonomisti ile düzenlediği ankete göre, TÜFE'de Haziran ayı ortalama tahmin %1,47 artış olurken, yıllık veride ise medyan tahmin %16,92, ortalama %16,98 olarak gerçekleşti.

    TEMMUZ'DA MAAŞLAR ZAMLANACAK

    Ocak-Mayıs enflasyonu yüzde 6.39 olarak gerçekleşti. 2021 yılının ilk beş aylık enflasyon verisine göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 6.39 görünüyor.

    Merkez Bankası'nın son açıkladığı Mayıs ayı beklenti anketine göre ise SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 7.66 olabilecek.

        2021 TEMMUZ ZAMMI EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

        2021'in ilk 6 aylık enflasyonu %6,39 ya da %7,66 çıkması durumunda yeni maaşlar şu şekilde olacak:

        TABAN AYLIKLAR Mevcut -- %6.39 zamlı -- %7.66 zamlı

        Memur: 3.993,01 -- 4.248,16 -- 4.298,87

        Memur emeklisi: 3.020,66 -- 3.212,68 -- 3.252,04

        Esnaf emeklisi: 2.044,43 -- 2.175,07 -- 2.201,03

        SSK emeklisi (2000 öncesi): 2.419,77 -- 2.574,39 -- 2.605,12

        Bağ-Kur tarım emeklisi: 1.662 -- 1.768,20 -- 1.789,31

        MAYIS AYI ENFLASYON ORANLARI

        Enflasyon mayısta yüzde 0,89 artarken, yıllık bazda yüzde 16,59 oldu. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %16,59, aylık %0,89 arttı.

            TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %0,89, bir önceki yılın Aralık ayına göre %6,39, bir önceki yılın aynı ayına göre %16,59 ve on iki aylık ortalamalara göre %14,13 artış gerçekleşti.
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            Haberler Ekonomi Haziran enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? Maaşlar netleşecek! 2021 Haziran ayı enflasyon beklentisi nedir?