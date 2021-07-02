Haziran enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? Maaşlar netleşecek! 2021 Haziran ayı enflasyon beklentisi nedir?

TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %0,89, bir önceki yılın Aralık ayına göre %6,39, bir önceki yılın aynı ayına göre %16,59 ve on iki aylık ortalamalara göre %14,13 artış gerçekleşti.