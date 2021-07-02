Son dakika: Faizsiz konut satışı yapan 21 şirket battı mı? Faizsiz konut satışı yapan 21 şirket hangileri?

Son dakika haberi... Faizsiz konut satışı yapan 21 şirket ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Yaşanan bu gelişme sonrası "Faizsiz konut satışı yapan 21 şirket battı mı?" sorusu en çok araştırılanlar arasında yer aldı. Peki, faizsiz konut satışı yapan 21 şirket hangileri? İşte merak edilenler...

FAİZSİZ KONUT SATIŞI YAPAN 21 ŞİRKET BATTI MI?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), tasarruf finansman faaliyeti yürüten ancak şartları sağlamayan 21 şirketin intibak taleplerinin reddine ve tasfiyelerine karar verdi.

İntibak talepleri reddedilen ve tasfiyelerine karar verilen şirketlerin listesi şöyle: