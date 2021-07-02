Son dakika: Faizsiz konut satışı yapan 21 şirket battı mı? Faizsiz konut satışı yapan 21 şirket hangileri?

Son dakika haberi... Faizsiz konut satışı yapan 21 şirket ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Yaşanan bu gelişme sonrası "Faizsiz konut satışı yapan 21 şirket battı mı?" sorusu en çok araştırılanlar arasında yer aldı. Peki, faizsiz konut satışı yapan 21 şirket hangileri? İşte merak edilenler...
FAİZSİZ KONUT SATIŞI YAPAN 21 ŞİRKET BATTI MI?
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), tasarruf finansman faaliyeti yürüten ancak şartları sağlamayan 21 şirketin intibak taleplerinin reddine ve tasfiyelerine karar verdi.
İntibak talepleri reddedilen ve tasfiyelerine karar verilen şirketlerin listesi şöyle:
1 İktisatevim Gayrimenkul AŞ
2 Vizyonevim Gayrimenkul Otomotiv İletişim Pazarlama San. Tic. AŞ
3 Doğruevim Gayrimenkul Organizasyon AŞ
4 Finansevim Gayrimenkul Otomotiv İletişim Organizasyon Paz. San. ve Tic. AŞ
5 Birikimevim Gayrimenkul Organizasyon AŞ
6 Finalevim Gayrimenkul Otomotiv Organizasyon AŞ
7 Yaşamevim Gayrimenkul AŞ
8 HH Aydın Yatırım Holding AŞ
9 İhtiyaçevim Gayrimenkul Oto. İlet. Org. Paz. San. ve Tic. AŞ
10 Varlıkevim Gayrimenkul AŞ
11 İstek Evim Gayrimenkul Oto. Paz. ve Tic. AŞ
12 İkizlerevim Yatırım Gayrimenkul AŞ
13 Destekevim Gayrimenkul İnşaat Taahhüt Otomotiv Organizasyon Sanayi Ticaret AŞ
14 Gerçekevim Gayrimenkul Oto. İlet. Org. Paz. San. ve Tic. AŞ
15 Değer Tasarruf Gayrimenkul AŞ
16 Önceevim Gayrimenkul Oto. Paz. San. Tic. AŞ
17 Morevim Tasarruf Gayrimenkul Oto. Ener. Org. Ve Paz. Tic. AŞ
18 Hedefevim Gayrimenkul Otomotiv ve Tic. AŞ
19 Gelecek Tasarruf Gayrimenkul Oto. Ve Org. AŞ
20 Birlikbirikim Gayrimenkul Org. İlet. Oto. Paz. San. Ve Tic. AŞ
21 Tasarruf Organizasyon ve Gayrimenkul Paz. AŞ
21 ŞİRKETİN İNTİBAK TALEPLERİNİN REDDİNE VE TASFİYELERİNE KARAR VERİLDİ
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), vatandaşların hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla tasarruf finansman faaliyeti yürüten ancak intibak şartlarını sağlamayan 21 şirketin intibak taleplerinin reddine ve tasfiyelerine karar verdi.
Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanununda yapılan değişiklik ile tasarruf finansman şirketlerinin denetim ve gözetiminin BDDK tarafından yapılacağının hüküm altına alınması üzerine Kurul vatandaşların hak ve menfaatlerinin korunması için denetimler gerçekleştirdi.