SON DAKİKA: Ticaret Bakanlığından kredi kartıyla satışa taksit düzenlemesi! Karar Resmi Gazete'de

Taksitlendirme süresi, fiyatı 3 bin 500 liranın üzerindeki cep telefonunda 3 ay, video, kamera ve ses sistemi gibi elektronik eşyada 4 ay, tablet bilgisayarda 6 ay, fiyatı 5 bin liranın altındaki televizyonlarda 9 ay, 5 bin lira ve bu tutarın üzerindeki televizyon satışlarında 4 ay olacak.

Bu süre buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve elektrikli küçük ev aletleri gibi elektrikli eşyalarda 9 ay, mobilyada 9 ay, hava yolları, seyahat acenteleri ve konaklamayla ilgili yurt içine ilişkin harcamalarda ise 18 ay olarak uygulanacak.