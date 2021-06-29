Türkiye'nin tarımı Turkuvaz Medya'da gerçekletirilen 1. Türkiye Çiftçi Zirvesi'nde masaya yatırıldı

Turkuvaz Medya Grubu'nun Tarım ve Orman Bakanlığı himayesinde düzenlediği 1. Türkiye Çiftçi Zirvesi, bugün Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleşti.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Turkuvaz Medya tarafından düzenlenen 1. Türkiye Çiftçi Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, küresel salgın sürecinde tarım ve hayvancılıkta üretimin ve faaliyetlerin aksamaması için yaptıkları çalışmaları anlattı.
Bakan Pakdemirli, gıda fiyatlarındaki dalgalanmalara çözümün, gıda ürünleri üretiminde daha iyi seviyelere gelinmesinin yolunun sözleşmeli üretimden geçtiğini ifade etti. Bakan Bekir Pakdemirli, "Yasa tasarımız Meclis'te. Sözleşmeli üretim bugün itibariyle bizim bakanlıkta yapacağımız en önemli projelerden biridir. Yasa sonrası ilk etapta yüzde 5-10 sözleşmeli tarıma geçecektir, ama bu konunun hem çiftçi hem tüccar hem ihracat açısından çok önemli olduğunu unutmamamız gerekir. Sanayiye doğru zamanda, doğru fiyatla, doğru ürünü tedarik edemediğimiz için dünyada tarımsal üretimde ilk 10'a girerken, gıda üretiminde ilk 25 arasına giremiyoruz. Sözleşmeli üretim bu sorunu çözecek ana uygulama olacaktır ABD'de sözleşmeli üretim yüzde 80-85 oranında. Türkiye'nin de bu rakamlara ulaşması gerekiyor" dedi.
1.Türkiye Çiftçi Zirvesi'nin özel oturumunda Sabah Gazetesi Ekonomi Müdür Yardımcısı ve Köşe Yazarı Dilek Güngör ve Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi ve Köşe Yazarı Okan Müderrisoğlu'nun sorularını yanıtlayan Bakan Pakdemirli, oturumun açılışında katılımcılara Tarım Bakanlığı'nın 2020 yılındaki başarılarının anlatıldığı video ile seslendi. Pakdemirli'nin verdiği bilgiye göre 2020 yılında tarım sektörü yüzde 4,8 büyüyerek son üç yıldaki en yüksek büyüme rakamına ulaştı. Tarımsal hasıla yüzde 20 artarak 333.3 milyar liraya çıkarken, Türkiye'nin Avrupa'daki liderliği de devam etti. Tarımda ihracat yüzde 5 artışla 20,7 milyar dolara ulaştı ve dış ticaret fazlası 5.5 milyar dolar oldu. Meteorolojik kuraklığa rağmen bitkisel üretim yüzde 8 artarak 9 milyon ton artışla 126 milyon tona çıkarak, Cumhuriyet tarihi rekoru kırdı.
Büyükbaş hayvan varlığı da 18.2 milyon başa ulaşarak yine Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine çıktı.
Tarım Bakanlığının ışıkları hiç sönmeyen bakanlık olduğunu ve pandemi döneminde daha çok çalışmak zorunda kaldıklarını belirterek, şöyle konuştu:
"Bazı bakanlıklar ve kamu kurumları esnek çalışma saatlerine geçti. Ancak biz normalin çok daha ilerisine geçtik. Türkiye çok iyi sınav verdi. Avrupa, ABD ve bir çok Asya ülkesinde market rafları boşaldı, yağmalandı. Türkiye'de ve dünyada lojistik zincirin çökmesiyle sıkıntılar yaşandı. Biz bununla ilgili tedbirleri Türkiye'de ilk vaka görülmeden önce almaya başladık. Tüm perakende sektörünü çağırdık 'Tedbirlerinizi alın, üretimi fazlalaştırın, lojistik zinciri takviye edin', dedik. Sektör temsilcileri de vaka olup olmadığını sordu. O dönemde hiç vaka yoktu ve tedbir amaçlı gelecek için hazırlık yaptığımızı ilettik. Nitekim vakalar geldi, bazı ürünlerde yüzde 1500, 300, 500 talep artışları oldu, ama problem yaşamadık. Biz bu dönemde 106 tedbir aldık. Çiftçiye diplomatik pasaport verdik istediği gibi dolaştı, biz evlerde otururken çiftçilerimiz üretimini, hasadını, ekimini yaptı. Mevsimlik işçiler, dış ticaret destekleri, ekstra tohum desteği verdik."
KURAKLIKTA GIDA GÜVENLİĞİNDE EKSİKLİK YAŞANMAYACAK
Bugün yine gündemde olan kuraklığın geçen yıl da yaşandığını ve 2020 yağışlarının normal bir rejimin yüzde 25 gerisinde olduğunu hatırlatan Pakdemirli, son 20 senede yapılan sulama yatırımlarının Türkiye'de meteorolojik kuraklığın tarımsal kuraklığa çevrilmesine engel olduğunu vurguladı. Pakdemirli, bu yıl da yağışlarda geçen yılın yüzde 25'i kadar daha gerileme olduğunu belirterek, "Sulanmayan alanlarda ciddi problem yaşadık, belli bir miktar etkilendik. Bununla alakalı öncelikle kuraklıktan etkilenen çiftçiye dekarda 151 liraya varan destek verdik. Çünkü morali bozulan çiftçinin sonbaharda yeniden ekim için moralini yüksek tutmak gerekir. Tabi ki ürün kaybettik, ama üstesinden gelemeyeceğimiz kayıp değil. Stoklarımız ve dış ticaret tedbirleriyle Türkiye gıda güvenliğinde eksiklik yaşamayacak" dedi.
Ama kuraklığın sürekli yaşanabileceğini vurgulayan Pakdemirli, çiftçiye Tarsim sigortalarını ısrarla söylediklerini ve bunu yaptırmalarını önerdiklerini belirtti.
Pakdemirli bundan sonra havanın nasıl olacağının bilinmediğini kaydederek, alınan en büyük tedbirin ise sulama yatırımlarını hızlandırmak olduğunu ifade etti. Son üç senede sulama yatırım bütçesinin 2,5 kat arttığını söyleyen Bakan Pakdemirli, "Herkesin gönlü rahat olsun. Gerekli tedbirler alınmıştır, bundan sonrasında Türkiye bir problem yaşamayacak. Biz zaten son iki senedir TMO tarafından sanayiciye buğday teminini destekliyoruz. Bundan sonra da devam edecek ve ekmek fiyatlarında çok aşırı artışlar olmayacaktır" diye konuştu.