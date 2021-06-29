Türkiye'nin tarımı Turkuvaz Medya'da gerçekletirilen 1. Türkiye Çiftçi Zirvesi'nde masaya yatırıldı

SU FAKİRİ HENÜZ DEĞİLİZ, AMA 20 YIL İÇİNDE OLACAĞIZ

Bakan Pakdemirli, Türkiye'nin su fakiri olmadığını, ama su stresi yaşayan bir ülke olduğunu belirterek, "Bundan bir adım sonrası su fakirliğidir. 20 yıl içinde mutlaka olacağız. Bu nedenle yağdığı zaman depolamak zorundayız. Depolama sistemleri yatırımları yapmalıyız. 600 tane baraj yaptık. Son üç yılda 41 milyar liralık sulama yatırımı yaptık" dedi.

Kurak ülke olmaya aday olduğumuz için kurak ülkelerin yaptığı yeraltı barajlarını devreye almaya başladıklarını söyleyen Pakdemirli, 2023'e kadar 150 tane yapılacağını ve bu yıl 50 tanesinin tamamlanmış olacağını kaydetti.

Kuraklık nedeniyle Su Şurası yapmak istediklerini kaydeden Pakdemirli, tıpkı Tarım Orman Şurası'nda olduğu gibi sorunların ve çözüm önerilerinin tespit edileceğini, şura sonunda ise ekim-kasım gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte sonuçları açıklayacaklarını duyurdu. Su konusunda da önümüzdeki 20 seneye rahat bakmak istediklerini söyleyen Pakdemirli, şunları söyledi:

"Dünyada suyun yüzde 70'ini tarım ve hayvancılık kullanıyor, akılcı metotlarla bu suyu daha az kullanmanın imkanını bulmamız lazım. Damla sulamaya geçilmezse şu anki bazı kanallara su verme imkanımız olmayacak. 5 sene sonra olmaz, ama 10-20 sene sonra bu kanallara su verme ihtimalimiz olmayacak. Hem tüketim bazında hem de planlama tarafında çok sıkı çalışmalar yapıyoruz. Sulama birliklerinin 26 tanesinde damla sulamaya yönelik proje yaptık. Diyoruz ki 'Ne kadar su lazım, 100 metreküpe kadar suyu bedavaya yakın fiyattan veriyorum. Üzerinde su istiyorsan fiyatı yüksek olacak. Bu aradaki farkı da su yatırımlarına yönlendiriyoruz. 26 pilot bölgede birlikte başladık. Hızlı şekilde damla sulamaya geçmemiz lazım."

Geçen yıl bitkisel üretimde Cumhuriyet tarihi rekorları kırıldığını ve sistem doğru şekilde organize edildiğinde piyasada talebin ve üretime istekli kesimin olduğunu dile getiren Pakdemirli, "Tarım sektörünün büyümesi ilk çeyrekte sürdü ve diğer sektörlere göre farklılaşma var. Bunun arka planında çok sıkı çalışma ve çiftçiye verilen güven var. Çiftçi, tohuma, hayvana küsmemeli, bunun için çiftçiyi sürdürülebilir fiyat politikası uygulayacağınıza inandırmanız lazım. Para kazandığı sürece çiftçi üretime devam eder" dedi.

TÜRKİYE TARIMSAL ÜRETİMDE NET İHRACATÇI ÜLKEDİR

Bakan Pakdemirli, muhalefetin Türkiye'nin tarımda kendi kendine yetmediğine yönelik eleştirilerine ilişkin de şunları söyledi:

"Bu yanlış bir algı. Söyledikleri dönemde Türkiye 2 bin ton saman ithal etmiş, ama aynı dönemde 84 bin tonluk ihracat var. Yalan yanlış bilgiler ülkenin iyiliğine değildir. Türkiye net ihracatçı bir ülke. İthalat olacak, ama önemli olan 'Net ihracatçı mısınız, stratejik ürün üretiyor musunuz ve gıda güvenliği endeksinde iyi bir noktada mısınız' konularıdır. Cumhurbaşkanımız 2023 hedefleri koydu, biz tarımda zaten ilk 10'dayız. Cumhuriyet tarihi öncesi

sonrası hep ithalat yapmış, ama her dönemde ithalatı azalmış, üretimi artmış bir ülkeyiz. Üretimi artırmamız lazım, ama eleştirilerde sanayi tesislerini doldurmak için getirilen buğday bile söz konusu olabiliyor. Çünkü dar kafalı bir muhalefetle karşı karşıyayız."

Önümüzdeki dönemde sözleşmeli üretimin yasa taslağı olduğunu ve bunun bir noktaya getirilmesi gerektiğini söyleyen Pakdemirli, bununla bağlantılı olarak gelir koruma sigortasının geleceğini belirtti. Pilot olarak Konya'da 3 ilçede buna başladıklarını dile getiren Pakdemirli, 2023'ten itibaren bazı ürünlerde ülke geneline yaygınlaştıracaklarını vurguladı. Pakdemirli, lisanslı depoculuğun da çiftçinin finansmana erişimini sağladığını kaydederek çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Sabah ve Daily Sabah Reklam Genel Müdürü ve Yazılı Medya İcra Kurulu Üyesi Ceyda Uzman açılış konuşmasında, tarım sektörünün hemen her ülkede tümüyle piyasa ekonomisi koşullarına bırakılmaksızın devlet müdahalesini gerektiren stratejik öneme sahip olduğunu belirterek, Türkiye'de de tarımın, hem toplum hem de ekonomi açısından diğer sektörlerden farklı özellikleri nedeniyle korunması ve desteklenmesi gereken bir alan olarak görüldüğünü vurguladı. Dünya nüfusu ve şehirleşmedeki artışın, gıda talebini de arttırdığını kaydeden Uzman, "Gelecek 25-30 yıl içinde, 9 milyara ulaşması beklenen dünya nüfusunun beslenmesi için, geçen 10 bin yılın toplamından daha fazla gıda üretimine ihtiyaç duyulacaktır. Çiftçilere destek olmak ve emeklerini boşa sarf etmemek, tüm dünya insanlarının sorumluluğudur. Biz de bu sorumlulukla, tarım sektörünü önemli gördüğümüz 3 ana başlık ile zirvemizde mercek altına almak istedik" dedi.

Sabah Gazetesi olarak ülkemizin ekonomik ve sosyal gelişimine katkıda bulunan çalışmalara imza attıklarına dikkat çeken Uzman, "Bu çerçevede; tarım sektörünün, Türkiye'nin bir tarım ve hayvancılık ülkesi olması vesilesiyle, ne kadar önemli olduğunun da farkındayız. Sabah Gazetesi olarak, ülkemizin sürdürülebilir refahına ve başarısına katkıda bulunabilecek tüm bu çalışmalarda işbirlikçi olduğumuzu ve stratejik ortak görevini üstlenmekten mutluluk duyduğumuzu da ifade etmek isterim" diye konuştu.