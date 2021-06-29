Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Kira daire talebinde patlama! 6 ay süresi var

İnşaat sektöründeki maliyetlerin konut fiyatlarına yansıması, ev sahibi olmak isteyenlerin seçimini kiralama olarak değiştirdi.
Yapılan araştırmalara göre, mayıs ayında amortisman süresi ülke genelinde 21.6 yıl olarak ölçülürken, konut yatırımı yıllık brüt getiri oranı ise yüzde 4.73 oldu.
Başta İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa gibi büyük şehirlerde yaşanan kira artışlarının sebepleri ile ilgili açıklamalarda bulunan Elfi Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Aydemir, "Kiralama bedellerindeki artışların sebeplerinin başında kiralık konutlara olan talebin önceki dönemlere önemli bir artış göstermesidir. Sıfır ve ikinci el satılık konut fiyatlarında ciddi bir yükseliş olması konut almak isteyenleri ister istemez kiralama yapmaya yöneltti.