Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Kira daire talebinde patlama! 6 ay süresi var

ÇOK HIZLI YÜKSELDİ

Son günlerde kiralar çok hızlı yükselince bazı ev sahipleri eski kiracılarını çıkarıp yerine aynı evi iki katı fiyatına kiraya vermek istemeye başladı. Bu durumda kanun, kiracının haklarını koruyor. Kiracının da ev sahibinin de haklarının sınırları Borçlar Kanunu'nda net bir şekilde çizilmiş. Hangi anlaşmazlık nasıl çözülür? İşte detaylar…

KONTRAT SÜRESİ BİTMEDEN ÇIKARAMAZ

Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Ali Güvenç Kiraz'ın verdiği bilgilere göre, kontrat süresi dolmadan kiracının tahliye edilmesi gibi bir durum söz konusu olamaz. Kiracının sözleşme süresi dolmadan tahliye edilebilmesi için mal sahibinin haklı nedenleri olmak zorunda. Bu durumlar şöyle: