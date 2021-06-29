Pandemiyle birlikte e-ticaret hayatımıza iyice yerleşti: Uzman isim e-ticaret yapacaklara tavsiyeler verdi

İnternetten alışveriş pandeminin yıldızı oldu. e-ticaret harcamaları 2020'de 226 milyar liraya ulaştı. Bu yıl da 400 milyar liraya koşuyor. Hal böyle olunca, işler de e-ticarete taşınıyor. Pandemide küçüklü büyüklü onbinlerce yeni e-ticaret sitesinin açıldığını belirten TOBB E-Ticaret Meclisi Üyesi, Ticimax E-Ticaret Sistemleri Kurucusu Cenk Çiğdemli, bu işe girmek isteyenlere şu uyarıları yaptı:
Bir e-ticaret sitesinin yapabileceği en hatalı davranışlardan biri devamlı mesaj atmak olacaktır. Ayda birkaç seferden fazla mesaj veya e-posta göndermeyin. Mobil uygulamadan ise haftada 1-2 defayı aşmayın.
e-ticaret sitesi kaotik bir temaya sahipse, hey yerden pop-up'lar, renkli kutular çıkıp duruyorsa, kullanıcı hiçbir şey almadan siteden çıkacaktır. Aynı şekilde sitenin çok yavaş olması, ödeme adımı dahil her kategoride uzun süre beklemek zorunda kalınması da negatif etki yapar.