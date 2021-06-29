Pandemiyle birlikte e-ticaret hayatımıza iyice yerleşti: Uzman isim e-ticaret yapacaklara tavsiyeler verdi

YORUMLARA HIZLI DÖNÜŞ YAPIN

Markanın sosyal medya hesaplarında fazlaca paylaşım yapması da hatadır. Kullanıcı zaman akışında her an sizi görmeyi istemez. Ayrıca sosyal medyada paylaşılan ürünün, sitede veya uygulamada nasıl bulunacağına dair bir ibare yazılmaması veya bir yönlendirme yapılmaması da en sık karşılaşılan yanlışlardan.