Kamuda insan kaynakları dönemi başlıyor

Kamu kurumlarının tamamında insan kaynakları sistemi devreye girecek. İnsan Kaynakları Ofisi, tüm bakanlıklar ve kamu kurumları için çerçeve insan kaynakları yapısı öngören taslak hazırladı. Hazırlanan taslağın sosyal tarafların, memur sendikalarının ve bakanlıkların görüşüne açılması bekleniyor.

Tüm bakanlıklarda eğitim yetenek ve kariyer yönetimi, daire başkanlığı, özlük işleri daire başkanlığı, mevzuat ve disiplin işleri daire başkanlığı, yönetim hizmetleri daire başkanlığı, atama daire başkanlığı gibi birimler kurulacak.

Tüm bakanlıklarda Personel Genel Müdürlüğü'nün adı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü olarak değiştirilecek.

Bakanlıkların dışındaki bağımsız başkanlık ve genel müdürlüklerde ise yeni sistem farklı şekilde devreye girecek. Bu kurumlarda bulunan 'Personel Daire Başkanlığı'nın adı 'İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı' olarak değiştirilerek yeniden yapılandırılacak.