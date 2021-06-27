Otomobil, panelvan, pick-up, arazi taşıtları, ATV ÖTV indirimiyle nasıl alınır? Bu sıfır arabaları yarı fiyatına alabilirsiniz!

Peş peşe açıklandı! Sıfır araçları yarı fiyatına almanız mümkün. Engelli vatandaşlar için 2021 Temmuz ayında sıfır araç kampanyaları devam etmektedir. Otomobil, panelvan, pick-up, arazi taşıtları, ATV almak için ÖTV indiriminden yararlanabiliyorsunuz. Bu bağlamda indiriminden faydalanmak için sıfır kilometre ve en fazla 1.6 motor hacmine sahip araçlar tercih edilmesi gerekiyor. Bilindiği üzere normal şartlarda ÖTV fiyatına artı olarak yüzde 18'lik bir KDV de eklenmektedir. Ancak engelli raporu ile alınan araçlarda yüzde 40'a varan bir indirim söz konusu olmaktadır.
TEMMUZ 2021 SIFIR ENGELLİ ARAÇ FİYATLARI
Engelli vatandaşlar sıfır araç almak istedikleri takdirde devletin düzenlemiş olduğu ÖTV indiriminden yararlanabilirler. Bunun için bazı şartlar aranmakla birlikte alınabilecek araç türleri de ortaya çıkmaktadır.
• 1600 cm³ ya da altında motor silindir hamine sahip otomobil, panelvan, pick-up, arazi taşıtları, ATV vb. taşıtlar (Türk Gümrük Tarife Cetveli'nde 87.03 pozisyonunda yer alanlar)
• Eşya taşımaya mahsus olarak, 2800 cm³ ya da altındaki motor silindir hacmine sahip kamyonet, pick-up, panelvan vb. taşıtlar (Türk Gümrük Tarife Cetveli'nde 87.04 pozisyonunda yer alanlar)
• Motosikletler (Türk Gümrük Tarife Cetveli'nde 87.11 pozisyonunda yer alanlar)
Engelli raporu %40 ve üzeri olan kişilerin kendi, engelli raporu %90 üzeri olan kişilerin kendi ve 3. dereceye kadar yakınlarının satın alabilmesidir. Engel sebebi dikkate alınmamaktadır.