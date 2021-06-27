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    • Ekonomi
    • 28.06.2021 08:32
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    • 28.06.2021 08:32
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    Ve sonunda beklenen oldu! Tanesi 5 lira olunca vatandaşlar akın etti! Devlet getirene 2.5 milyon lira ödeyecek!

    Peş peşe açıklandı. Hemen getirin paranız hesabınıza yatsın! Balon balığı ile ilgili flaş gelişme! Cumhurbaşkanı kararı ile, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Balon Balığı Avcılığının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğ, 3 Mayıs 2021 ila 31 Aralık 2023 döneminde, Su Ürünleri Bilgi Sistemi'ne (SUBİS) kayıtlı, geçerli ruhsat tezkeresine sahip bir balıkçı gemisi ile istilacı balon balıkları türlerinin Akdeniz ve Ege Denizi'ne kıyısı olan illerde avcılığını yapan balıkçılara verilecek destekleme ödemelerine ilişkin usul ve esasları kapsıyor.

    Tanesi 5 lira! Devlet getirene 2.5 milyon lira ödeyecek!

    Tanesi 5 lira! Devlet getirene 2.5 milyon lira ödeyecek! Hesaplara anında paralar yatacak. Balon balığı avcısı balıkçılara yapılacak destekleme ödemesi ile destekleme kapsamında avlanan söz konusu balıkların ekonomiye kazandırılmasına ilişkin usul ve esaslar belli oldu. Balon balığı avcılığı yapacak balıkçı gemilerinde ihtiyaç duyulacak koruyucu eldiven, sızdırmaz poşet ve benzeri malzemelerin bulundurulması zorunlu olacak. Söz konusu balıklar sadece il müdürlüklerince belirlenen noktalardan karaya çıkarılacak. Balon balığı, ılıman denizlerde yaşayan kemikli bir balık türüdür. Anavatanının Kızıldeniz olduğu belirtilmektedir.

    Tebliğde, avlanan balon balıklarının ekonomiye kazandırılmasına ilişkin hususlar da yer alıyor. Buna göre, destekleme kapsamında lagocephalus sceleratus, lagocephalus spadiceus, lagocephalus suezensis, lagocephalus guentheri, tylerius spinosissimus, lagocephalus lagocephalus, sphoeroides pachygaster, torquigener flavimaculosus balon balığı türlerinin avcılığı bulunuyor. Belirlenen dönemde, balon balığının lagocephalus sceleratus türünün 500 bin adede kadar her bir adedi başına 5 lira destekleme ödemesi yapılacak. Buna göre toplam 2.5 milyon lira ödenecek. Belirtilen diğer türlerin ise 5 milyon adede kadar her bir adedi başına 50 kuruş destekleme ödemesi verilecek.

    Belirlenen adetlere ulaşıldığında SUBİS üzerinden alım durdurulacak. Balon balığı alımları, bugünden itibaren 5 iş günü sonra başlayacak.
    Bakanlık, destekleme alımları kapsamında herhangi bir balon balığı türünün avcılığını veya alımını durdurabilecek veya buna kısıtlama getirebilecek.
    Kıyıdan belirli uzaklıkta bertaraf edilecekler. Destekleme kapsamında avcılığına izin verilen balon balıklarının avlanması balıkçı gemilerinde insan sağlığına risk oluşturmayacak koşullar altında yapılacak.

        Balon balığı avcılığı yapacak balıkçı gemilerinde ihtiyaç duyulacak koruyucu eldiven, sızdırmaz poşet ve benzeri malzemelerin bulundurulması zorunlu olacak. Söz konusu balıklar sadece il müdürlüklerince belirlenen noktalardan karaya çıkarılacak. Balon balıkları karnı yarılarak Ege Denizi'nde kıyıdan en az 5 deniz mili uzakta uluslararası sularda, Akdeniz'de ise en az 10 deniz mili uzakta olmak koşuluyla denize bırakılarak bertaraf edilecek.

        Balıkları işleyerek ekonomiye kazandırmak isteyen müteşebbis veya herhangi bir proje kapsamında Ar-Ge çalışması yürütecek olanlar, faaliyet gösterdikleri sanayi dalında alınması gereken izin belgelerinin birer örneğiyle balon balığı alacakları yerdeki Bakanlık il veya ilçe müdürlüğüne müracaat edebilecek.

        BALON BALIĞI NEDİR?

        Balon balığı, ılıman denizlerde yaşayan kemikli bir balık türüdür. Anavatanının Kızıldeniz olduğu bilinen bu balıklar, kendini tehlikede gördüğü an şişer ve bu yüzden adı balon balığı (Lagocephalus Sceleratus) olarak anılır. Balon balığı Türkiye'de yabancı tür olarak tanımlanıyor.

        BALON BALIĞI NEREDE YAŞAR?

        Ülkemizde de sıklıkla görülen balon balığı Akdeniz, Ege ve Marmara'da taşlık ve yosunlu bölgelerde yaşar. Dipte yatarak başının üstündeki gözleri ile küçük canlıları veya balıkları görüp avlar.
        Nisan-mayıs aylarında kışladıkları derin sulardan sahillere, bazen de acı su bölgelerine sokulup temmuz-eylül arasında üreme yapar.

        Balon balıkları 10 bin ila 20 bin arasında yumurta bırakırlar ve yavruları önce planktonlarla daha sonra omurgasızlarla beslenir.

            BALON BALIĞI ZEHİRLİ Mİ?

            Balon balığının eti oldukça zehirlidir. Bu nedenle kesinlikle tüketilmemesi gerekiyor. İşgalci bir tür olan balon balığı yerli balık türlerini de tehdit ediyor. Balon balığı zehirlenmesinde felç ve kalp durması gibi durumlar ortaya çıkıyor. Balon balığı zehrinin 2 miligramlık dozu 50 kilo ağırlığında bir insanı rahatlıkla öldürebiliyor. Balon balıklarının yayılmasıyla yapılan bilimsel araştırmalar balon balıklarının tetrodotoksin (TTX) adı verilen bir nörotoksin içerdiğini göstermiştir. TTX güçlü denizel kaynaklı organik zehirdir. Balon balıklarının riskleri nedeniyle ülkemizde 2 türünün Lagocephalus sceleratus, Lagocephalus spadiceus karaya çıkarılması ve satılması yasaklanmıştır.

            Ancak bazı türleri evcil hayvan olarak pet shop'larda bulunabiliyor.
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            Haberler Ekonomi Ve sonunda beklenen oldu! Tanesi 5 lira olunca vatandaşlar akın etti! Devlet getirene 2.5 milyon lira ödeyecek!