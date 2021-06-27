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Vatandaşlar ters köşe oldu! O fiyata otomobil kalmadı! Sıfır araç fiyatları üzdü! Citroen, Dacia, Fiat, Ford, Kia, Hyundai, Opel, Nissan...

O fiyata otomobil kalmadı! Sıfır araç fiyatları üzdü! Fiyatları hızla yükselen sıfır araç modelleri artık ulaşılması güç bir hal almaya başladı. Otomotiv firmaları ise kullanıcıların ulaşabileceği birkaç modelinin fiyatlarını düşük tutmaya çalışıyor. Birçok marka ve model araçlarda bu başarılamasa da Renault, Fiat, Kia, Dacia, Citroen, Hyundai giriş seviye araç modellerinde uygun bir fiyat vermeye çaba gösteriyor. Bu modeller ise Türkiye'nin en ucuz sıfır arabaları olarak karşımıza çıkıyor. Peki 150 bin TL'nin altın sıfır araç modelleri hangileri? İşte Türkiye'nin en ucuz sıfır araç modellerinin fiyatları…

takvim.com.tr
27.06.2021 09:01 - Son Güncelleme: 27.06.2021 09:01
Vatandaşlar ters köşe oldu! O fiyata otomobil kalmadı! Sıfır araç fiyatları üzdü! Citroen, Dacia, Fiat, Ford, Kia, Hyundai, Opel, Nissan...

Türkiye'de otomobil satışı yapan birçok marka her ay farklı farklı kampanyalar yapıyor. İşte Türkiye'de satılan en uygun fiyatlı 2021 model otomobilleri... Son dönemde hızla fahiş zamlara maruz kalan sıfır araçların yeni yılda fiyatlarının yükselip yükselmeyeceği ise en çok merak edilenlerin başında yerini alıyor. Sıfır otomobil alırken, ilk olarak yapmanız gereken şey ihtiyaçlarınızı göz önünde bulundurarak alacağınız aracı nerede ve ne tür işlerde kullanacağınızı iyi tespit etmek olmalı. Piyasada tercih edebileceğiniz çok çeşitli araçlar bulunuyor, birbirine benzer araçların aslında birbirinden farklı özellikler barındırabilmesi mümkün.

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Vatandaşlar ters köşe oldu! O fiyata otomobil kalmadı! Sıfır araç fiyatları üzdü! Citroen, Dacia, Fiat, Ford, Kia, Hyundai, Opel, Nissan...

CİTROEN

C3 FEEL 1.2 PureTech 83 BVM S&S 5 İleri Manuel/ Fiyatı: 184.500 TL/ Kampanyalı fiyatı: 181.800 TL---- C-ELYSEE FEEL 1.5 BlueHDi 100 HP S&S 6 İleri Manuel/ Fiyatı 215.000 TL/ Kampanyalı fiyatı 209.500 TL

Vatandaşlar ters köşe oldu! O fiyata otomobil kalmadı! Sıfır araç fiyatları üzdü! Citroen, Dacia, Fiat, Ford, Kia, Hyundai, Opel, Nissan...

DACİA

Yeni Sandero Comfort 1.0 Sce 65 bg/ Fiyatı 164.900 TL---- Comfort 1.0 Turbo ECO-G 100 bg/ Fiyatı 191.400 TL---- Comfort 1.0 Tce 90 bg 4x2 E6DFull/ Liste fiyatı 203.000 TL---- Comfort 1.0 ECO- G 100 bg 4x2 E6DFull - 2021 model/ Liste fiyatı 203.000 TL

Vatandaşlar ters köşe oldu! O fiyata otomobil kalmadı! Sıfır araç fiyatları üzdü! Citroen, Dacia, Fiat, Ford, Kia, Hyundai, Opel, Nissan...

EGEA SEDAN

Easy 1.4 Fire 95 HP Benzinli/ Fiyatı: 166.900 TL/ Kampanyalı Fiyatı 157.900 TL---- EGEA HATCHBACK Street 1.4 Fire 95 HP Manuel Benzinli/ Fiyatı: 180.900 TL/ Kampanyalı Fiyatı 175.900 TL

Vatandaşlar ters köşe oldu! O fiyata otomobil kalmadı! Sıfır araç fiyatları üzdü! Citroen, Dacia, Fiat, Ford, Kia, Hyundai, Opel, Nissan...

FORD

Fiesta Style 5 Kapı 1.0L EcoBoost 100PS 6 ileri Otomatik Benzin - 2020 model/ Fiyatı 203.550 TL---- Focus Trend X 4 Kapı1.5L Ti-VCT-123PS 6 İleri Manuel Benzin/ Fiyatı 283.400 TL