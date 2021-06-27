Vatandaşlar ters köşe oldu! O fiyata otomobil kalmadı! Sıfır araç fiyatları üzdü! Citroen, Dacia, Fiat, Ford, Kia, Hyundai, Opel, Nissan...
O fiyata otomobil kalmadı! Sıfır araç fiyatları üzdü! Fiyatları hızla yükselen sıfır araç modelleri artık ulaşılması güç bir hal almaya başladı. Otomotiv firmaları ise kullanıcıların ulaşabileceği birkaç modelinin fiyatlarını düşük tutmaya çalışıyor. Birçok marka ve model araçlarda bu başarılamasa da Renault, Fiat, Kia, Dacia, Citroen, Hyundai giriş seviye araç modellerinde uygun bir fiyat vermeye çaba gösteriyor. Bu modeller ise Türkiye'nin en ucuz sıfır arabaları olarak karşımıza çıkıyor. Peki 150 bin TL'nin altın sıfır araç modelleri hangileri? İşte Türkiye'nin en ucuz sıfır araç modellerinin fiyatları…
Türkiye'de otomobil satışı yapan birçok marka her ay farklı farklı kampanyalar yapıyor. İşte Türkiye'de satılan en uygun fiyatlı 2021 model otomobilleri... Son dönemde hızla fahiş zamlara maruz kalan sıfır araçların yeni yılda fiyatlarının yükselip yükselmeyeceği ise en çok merak edilenlerin başında yerini alıyor. Sıfır otomobil alırken, ilk olarak yapmanız gereken şey ihtiyaçlarınızı göz önünde bulundurarak alacağınız aracı nerede ve ne tür işlerde kullanacağınızı iyi tespit etmek olmalı. Piyasada tercih edebileceğiniz çok çeşitli araçlar bulunuyor, birbirine benzer araçların aslında birbirinden farklı özellikler barındırabilmesi mümkün.