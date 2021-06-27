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    • Ekonomi
    • 28.06.2021 06:16
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    • 28.06.2021 06:18
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    28 Haziran CANLI döviz kurları: Bugün dolar kaç TL? Dolar, euro ve pound ne kadar oldu? Yatırımcılar dikkat! Henüz başlamadı...

    28 Haziran dolar ve euro ne kadar? Dolar fiyatları son dönemde inişli çıkışlı grafikle hareket ediyor. Bu sebeple döviz kurlarında yaşanan son gelişmeler hafta başında merak edilen konular arasında yer aldı. Özellikle yatırım yapmak isteyenlerin gözü alış satış fiyatlarına çevrildi. 21-25 Haziran haftasının başında dolar 8,59'dan başladı. En yüksek 8,80'e kadar yükseldi ardından 8,75'e çekildi. Peki, 28 Haziran Pazartesi dolar ve euro ne kadar oldu? Dolar, sterlin ve euro kaç lira? İşte canlı döviz kurları!

    28 Haziran CANLI döviz kurları: Bugün dolar kaç TL?

    Döviz alım satımı yapmak isteyen vatandaşlar döviz kurları hakkında sorgulama yapıyor. Dolar geçtiğimiz günlerde, tarihi zirve olan 8,83'ü test etmiş ve oradan satıcı grubu bularak geri çekilmişti. 21-25 Haziran haftasının başında dolar 8,59'dan başladı. En yüksek 8,80'e kadar yükseldi ardından 8,75'e çekildi ve haftayı bu fiyatta kapattı. Hafta boyunca yaklaşık yüzde 1,80 yükseliş kaydetmiş oldu. Peki, 28 Haziran dolar ne kadar oldu? Bugün Dolar, Euro, Sterlin kaç TL? İşte anlık döviz kuru fiyatları!

    28 HAZİRAN GÜNCEL DÖVİZ KURU FİYATLARI!

    DOLAR NE KADAR?

    Dolar alış: 8,7566

    Dolar satış: 8,7683

    EURO NE KADAR?

    Euro alış: 10,4444

    Euro Satış: 10,4544
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        Haberler Ekonomi 28 Haziran CANLI döviz kurları: Bugün dolar kaç TL? Dolar, euro ve pound ne kadar oldu? Yatırımcılar dikkat! Henüz başlamadı...