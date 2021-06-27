28 Haziran CANLI döviz kurları: Bugün dolar kaç TL? Dolar, euro ve pound ne kadar oldu? Yatırımcılar dikkat! Henüz başlamadı...

Döviz alım satımı yapmak isteyen vatandaşlar döviz kurları hakkında sorgulama yapıyor. Dolar geçtiğimiz günlerde, tarihi zirve olan 8,83'ü test etmiş ve oradan satıcı grubu bularak geri çekilmişti. 21-25 Haziran haftasının başında dolar 8,59'dan başladı. En yüksek 8,80'e kadar yükseldi ardından 8,75'e çekildi ve haftayı bu fiyatta kapattı. Hafta boyunca yaklaşık yüzde 1,80 yükseliş kaydetmiş oldu. Peki, 28 Haziran dolar ne kadar oldu? Bugün Dolar, Euro, Sterlin kaç TL? İşte anlık döviz kuru fiyatları!