Memurlar ve SGK-SSK ve Bağkur'lulara Temmuz’da son dakika kaç TL zam var? Çifter ödeme geldi! Maaş zammı hesaplaması!

MEMURA ZAM GELİYOR

Yapılan toplu sözleşme ile beraber 2021 senesinin ilk 6 ayı için memurlar yüzde 3 zam aldı. Mayıs ve haziran ayı rakamlarının da açıklanmasından sonra enflasyonda toplamda yüzde 3'ü geçen kısım zam olarak yansıyacak. İlk beş aylık enflasyonda yüzde 3'lük yılbaşı zammı aşılarak yüzde 3.39 fark ortaya çıktı.

Haziran ayı enflasyonu net memur ve emekli zammı ile fark oranını ortaya kıyacak. Haziranda enflasyon oranı değişmese bile en düşük memur emekli maaşı 3 bin 214 liraya yükselecek. Mayıs ayı ile ortaya çıkan farkla memur maaşı 4 bin 24 lira oldu.