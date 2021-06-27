Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 28.06.2021 08:44
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 28.06.2021 08:44
    ABONE OL

    Memurlar ve SGK-SSK ve Bağkur'lulara Temmuz’da son dakika kaç TL zam var? Çifter ödeme geldi! Maaş zammı hesaplaması!

    Son dakika... Merkez Bankası tarafından açıklanan ankete göre enflasyonun reelleşmesi halinde memurlar ve emeklilere Temmuz ayında %7.67 oranında zam yapılacak. Milyonlarca memur ve emeklinin gözü kucağı Temmuz ayında gerçekleşecek zamlara ilişkin son gelişmelerde. Maaş artışında 2021'in ilk 6 aylık enflasyon rakamları belirleyici oluyor. Zammın netleşebilmesi için ise Haziran ayı verisinin açıklanması bekleniyor. Memur maaşları ile emekli memur, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına geçtiğimiz Temmuz ayında yüzde 5.75 oranında zam yapıldı. Memur maaşlarına yapılan zammın 4 puanı toplu sözleşmeden, 1.75 puanı da enflasyon farkından geldi.

    takvim.com.tr
    Çifter ödeme geldi! Temmuz’da son dakika kaç TL zam var?

    Son dakika... Temmuz 2021'de de emekli vatandaşların ücretlerine yapılacak olan zam oranı muhakkak olmaya başladı. Enflasyon sayıları açıklandıkça takribî 13 milyon kişinin Temmuz ayında yüzde kaç ücret zammnı alacakları da barizleşiyor. Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı temenni anketinde enflasyon varsayımı Mayıs'ta senelik yüzde 16,59 oldu. Mayıs ayı enflasyon bilgisi ile beraber şu ana kadar 5 aylık oran yüzde 6.39 olarak ortaya çıktı. Geriye Haziran enflasyonu kaldı. 3 Temmuz'da açıklanacak Haziran enflasyonunun da ilave edilmesiyle beraber 6 aylık oran ortaya çıkacak ve zamlar netleşecek. Mayıs ayında yüzde 0.89 olarak açıklanmasının ardından yılın ilk 5 ayındaki enflasyon yüzde 6.39 oldu.

    MEMUR VE EMEKLİYE YILDA 2 DEFA ZAM YAPILIYOR

    Emekli maaşına ve memurlara ocak ve temmuz ayları olmak üzere yılda 2 defa zam yapılıyor. Memur ve emekliler için kritik enflasyon verilerinden biri de dün açıklandı. Buna göre emeklilere temmuzda çifte bayram, memura da enflasyon farkı yatırılacak. Beş aylık verilere göre SSK ve Bağ- Kur emeklileri için yüzde 6.39'luk zam oluştu.

    YÜZDE 7 ZAM GÖRÜNDÜ

    Merkez Bankası beklenti anketine göre haziran için enflasyon tahmini yüzde 0.82 olarak öngörüldü. Bu tahmin gerçekleşirse ilk 6 aylık enflasyon SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 7'yi geçecek. Buna göre göre en düşük emekli aylığı esnafta 2 bin 200 lira, Bağ-Kur tarımda bin 780 lira, 2000'den önce emekli olan SSK'larda da yaklaşık 2 bin 600 liraya çıkacak.

        MEMURA ZAM GELİYOR

        Yapılan toplu sözleşme ile beraber 2021 senesinin ilk 6 ayı için memurlar yüzde 3 zam aldı. Mayıs ve haziran ayı rakamlarının da açıklanmasından sonra enflasyonda toplamda yüzde 3'ü geçen kısım zam olarak yansıyacak. İlk beş aylık enflasyonda yüzde 3'lük yılbaşı zammı aşılarak yüzde 3.39 fark ortaya çıktı.

        Haziran ayı enflasyonu net memur ve emekli zammı ile fark oranını ortaya kıyacak. Haziranda enflasyon oranı değişmese bile en düşük memur emekli maaşı 3 bin 214 liraya yükselecek. Mayıs ayı ile ortaya çıkan farkla memur maaşı 4 bin 24 lira oldu.

        EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

        Ortaya çıkan enflasyon verileri SSK ve Bağ-Kur emeklisi için şimdiden yani temmuza kadar 1 ay varken yüzde 6.39'luk zammın oluştuğunu gösteriyor. İlk 5 aylık enflasyon da yüzde 3'lük yılbaşı zammını aştığından yüzde 3.39 fark oluştu. Haziran ayı enflasyonları, net memur ve emekli zammı ile fark oranını tayin edecek. Ocakta en düşük memur emekli maaşı 3.021 liraya çıkmıştı.

        Haziranda enflasyon yerinde saysa bile en düşük memur emekli maaşı 3.214 liraya çıkacak. Ocakta en düşük memur maaşı (15/1 hizmetli) 3.523 liradan 3.782 liraya yükselmişti. Oluşan farkla maaş 4.024 liraya çıkmış oldu.

        İKRAMİYELER 12-20 TEMMUZ'DA

        Emekliler ve hak sahiplerine Ramazan Bayramı'nda bin 100 lira bayram ikramiyesi mayısın ilk haftası yatırıldı. Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Vedat Bilgin bu kapsamda 12.3 milyar lira ödeme yapıldığını açıkladı.

        Kurban Bayramı da 20 Temmuz'da başlıyor. Bu döneme ilişkin ikramiyelerin de 12-20 Temmuz arasında yatırılması bekleniyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri de 17 Temmuz itibarıyla hem zamlı maaşlarını hem de zamlı ikramiyelerini almış olacak.
        Henüz daha yeni emekli olan vatandaşlar da bayram ikramiyesinden yararlanabilecek. Mayıs sonuna kadar emekli olanlar da ikramiye alacak.

            SSK VE BAĞ-KUR'DA EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIKLARI

            2020 Temmuz 2021 Ocak

            SSK (2000 ÖNCESİ) 2.233 2.420

            SSK (2000 SONRASI) 1.500 1.500

            BAĞ-KUR (ESNAF) 1.627 1.763

            BAĞ-KUR (TARIM) 1.534 1.662

            2021 BAĞKUR EMEKLİ MAAŞLARI

            Eski ve yeni BAĞ-KUR emekli aylıkları

            Temmuz Ocak

            1.534 1662
            1.586 1719
            1.692 1834
            1.798 1948
            1.904 2063
            2.009 2177
            2.115 2292
            2.221 2407
            2.327 2522
            2.432 2635
            2.538 2750
            2.644 2865
            2.750 2980
            2.855 3094
            2.961 3209
            3.067 3324
            3.173 3438
            3.278 3552
            3.384 3667
            3.490 3782
            3.596 3897
            3.701 4011
            3.807 4125
            3.913 4240
            4.019 4355
            4.124 4469
            4.230 4584

            2021 SGK EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR?

            Eski ve yeni SSK emekli aylıkları

            Temmuz Ocak

            1.500 1625
            1.586 1719
            1.692 1834
            1.798 1948
            1.904 2063
            2.009 2177
            2.115 2292
            2.221 2407
            2.327 2522
            2.432 2635
            2.538 2750
            2.644 2865
            2.750 2980
            2.855 3094
            2.961 3209
            3.067 3324
            3.173 3438
            3.278 3552
            3.384 3667
            3.490 3782
            3.596 3897
            3.701 4011
            3.807 4125
            3.913 4240
            4.019 4355
            4.124 4469
            4.230 4584
            4.336 4699
            4.442 4814
            4.547 4927
            4.653 5042
            4.759 5157

                EMEKLİ MAAŞLARINA 2020 TEMMUZDA YÜZDE 5.75 ZAM YAPILDI

                Memur maaşları ile emekli memur, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına temmuz ayında yüzde 5.75 oranında zam yapıldı.

                Memur maaşlarına yapılan zammın 4 puanı toplu sözleşmeden, 1.75 puanı da enflasyon farkından geldi.
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                300 aile harekete geçti
                Haberler Ekonomi Memurlar ve SGK-SSK ve Bağkur'lulara Temmuz’da son dakika kaç TL zam var? Çifter ödeme geldi! Maaş zammı hesaplaması!