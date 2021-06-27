Memurlar ve SGK-SSK ve Bağkur'lulara Temmuz’da son dakika kaç TL zam var? Çifter ödeme geldi! Maaş zammı hesaplaması!

Son dakika... Temmuz 2021'de de emekli vatandaşların ücretlerine yapılacak olan zam oranı muhakkak olmaya başladı. Enflasyon sayıları açıklandıkça takribî 13 milyon kişinin Temmuz ayında yüzde kaç ücret zammnı alacakları da barizleşiyor. Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı temenni anketinde enflasyon varsayımı Mayıs'ta senelik yüzde 16,59 oldu. Mayıs ayı enflasyon bilgisi ile beraber şu ana kadar 5 aylık oran yüzde 6.39 olarak ortaya çıktı. Geriye Haziran enflasyonu kaldı. 3 Temmuz'da açıklanacak Haziran enflasyonunun da ilave edilmesiyle beraber 6 aylık oran ortaya çıkacak ve zamlar netleşecek. Mayıs ayında yüzde 0.89 olarak açıklanmasının ardından yılın ilk 5 ayındaki enflasyon yüzde 6.39 oldu.
MEMUR VE EMEKLİYE YILDA 2 DEFA ZAM YAPILIYOR
Emekli maaşına ve memurlara ocak ve temmuz ayları olmak üzere yılda 2 defa zam yapılıyor. Memur ve emekliler için kritik enflasyon verilerinden biri de dün açıklandı. Buna göre emeklilere temmuzda çifte bayram, memura da enflasyon farkı yatırılacak. Beş aylık verilere göre SSK ve Bağ- Kur emeklileri için yüzde 6.39'luk zam oluştu.
YÜZDE 7 ZAM GÖRÜNDÜ
Merkez Bankası beklenti anketine göre haziran için enflasyon tahmini yüzde 0.82 olarak öngörüldü. Bu tahmin gerçekleşirse ilk 6 aylık enflasyon SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 7'yi geçecek. Buna göre göre en düşük emekli aylığı esnafta 2 bin 200 lira, Bağ-Kur tarımda bin 780 lira, 2000'den önce emekli olan SSK'larda da yaklaşık 2 bin 600 liraya çıkacak.