Son dakika: Aşılama hız kazandı turizm ve hizmet sektörü canlandı: Hazine ve Maliye Bakanı Elvan müjdeli haberi verdi

Elvan, "Ekonomik aktivite her ne kadar canlı da olsa, salgın döneminin getirdiği birtakım yapısal sorunlar da var. Bunlardan birisi, küresel enflasyon baskısı. Küresel enflasyonun yanı sıra, artan bütçe açıkları ve borçluluk oranları da pek çok ülkenin önünde ciddi bir engel teşkil ediyor" diye konuştu.