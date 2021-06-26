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    • Ekonomi
    • 26.06.2021 07:00
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    • 26.06.2021 07:00
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    Son dakika: Aşılama hız kazandı turizm ve hizmet sektörü canlandı: Hazine ve Maliye Bakanı Elvan müjdeli haberi verdi

    Son dakika haberi... Türkiye'de aşılama hız kazandı turizm ve hizmet sektörü canlandı. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan da müjdeli haberi vererek "Yılın ikinci çeyreğinde, güçlü baz etkisinin de etkisiyle, çift haneli yüzde 20'ler civarında bir büyüme bekliyoruz" dedi.

    Son dakika haberi...Türkiye'de aşılama hız kazandı turizm ve hizmet sektörü canlandı. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan da müjdeli haberi vererek "Yılın ikinci çeyreğinde, güçlü baz etkisinin de etkisiyle, çift haneli yüzde 20'ler civarında bir büyüme bekliyoruz" dedi.

    SABAH'ta yer alan habere göre, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile birlikte Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri'nde düzenlenen 'Gaziantep İş Dünyası ile Buluşma Programı'na katılan Elvan, hizmetler sektöründe hâlâ zayıf bir performans olduğunu, bunun da istihdamdaki toparlanmayı etkilediğini anlattı.

    Elvan, "Ekonomik aktivite her ne kadar canlı da olsa, salgın döneminin getirdiği birtakım yapısal sorunlar da var. Bunlardan birisi, küresel enflasyon baskısı. Küresel enflasyonun yanı sıra, artan bütçe açıkları ve borçluluk oranları da pek çok ülkenin önünde ciddi bir engel teşkil ediyor" diye konuştu.

        200 MİLYAR DOLAR'I GEÇER
        Bu yıl ihracatta 200 milyar doların üzerinde bir performansa imza atılabileceğini söyleyen Elvan, şunları vurguladı:

        "Şubatta yaptığımız düzenlemelerin de etkisiyle altın ithalatında önemli bir yavaşlama görmeye başladık. Dolayısıyla iç talebin ılımlı ve kontrollü bir şekilde devam etmesi ve turizm gelirlerinin artması şartıyla, cari açık tarafında bu sene bir sorun görmüyoruz."

        Kamu maliyesi göstergelerinin de hedeflerle gayet uyumlu bir şekilde gittiğini aktaran Elvan, "Bu sene için milli gelire oranla yüzde 3.5'lik bir bütçe açığı hedefi ortaya koyduk. Disiplinli politikalar sonucunda oluşturacağımız bu mali alanı, vatandaşlarımız için kullanmaktan asla çekinmeyeceğiz. Tabi bunu yaparken de orta vadeli bütçe hedeflerimizden sapmayacağız" dedi.

            Büyüme, ödemeler dengesi ve kamu maliyesi tarafında olumlu sinyaller olduğunu, enflasyonda ve döviz kurunun oynaklığında sorun yaşandığını anlatan Elvan, "Bu ülkenin ihtiyacı düşük enflasyon ve kur istikrarı. Merkez Bankası, fiyat istikrarına odaklı kararlı duruş sergilemeli. Disiplinli ve öngörülebilir politikalar enflasyonla mücadelede başarı getirecek. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Enflasyonla mücadeleyi elbette sadece para politikası perspektifinden de görmüyoruz. Maliye politikalarımız ve yapısal önlemler de fiyat istikrarını destekler niteliktedir" diye konuştu.

            YATIRIMCI SAYISI İKİ MİLYONUN ÜZERİNEDE
            İş dünyasına "Sermaye piyasaları özkaynaklarınızı güçlendirir" diye seslenen Bakan Elvan, "Son dönemde Borsa İstanbul'daki yatırımcı sayısı iki milyonun üzerine çıktı. 2021'de 21 halka arzın büyüklüğü 11 milyar liranın üzerinde gerçekleşti" dedi.

            Kredi Garanti Fonu'nu teminatlı kredileri, tedarik zinciri sistemini güçlendirmek için de kullanacaklarını aktaran Bakan Elvan, ihracatçıların finansmana en kolay ve en ucuz şekilde ulaşmasını sağlamak için de önemli adımlarının olacağını söyledi. Elvan, ihracatçılara sağlanan finansman kaynaklarını daha da artıracaklarını anlattı.
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