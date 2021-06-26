Son dakika: Aşılama hız kazandı turizm ve hizmet sektörü canlandı: Hazine ve Maliye Bakanı Elvan müjdeli haberi verdi

Son dakika haberi...Türkiye'de aşılama hız kazandı turizm ve hizmet sektörü canlandı. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan da müjdeli haberi vererek "Yılın ikinci çeyreğinde, güçlü baz etkisinin de etkisiyle, çift haneli yüzde 20'ler civarında bir büyüme bekliyoruz" dedi.
SABAH'ta yer alan habere göre, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile birlikte Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri'nde düzenlenen 'Gaziantep İş Dünyası ile Buluşma Programı'na katılan Elvan, hizmetler sektöründe hâlâ zayıf bir performans olduğunu, bunun da istihdamdaki toparlanmayı etkilediğini anlattı.
Elvan, "Ekonomik aktivite her ne kadar canlı da olsa, salgın döneminin getirdiği birtakım yapısal sorunlar da var. Bunlardan birisi, küresel enflasyon baskısı. Küresel enflasyonun yanı sıra, artan bütçe açıkları ve borçluluk oranları da pek çok ülkenin önünde ciddi bir engel teşkil ediyor" diye konuştu.