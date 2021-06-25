SON DAKİKA: Bakan Elvan açıkladı: Vergi Usul Kanunu'nda önemli değişiklikler yapacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan , "Gaziantep İş Dünyası ile Buluşma" programında konuşuyor. Elvan,dedi.

Pandemiyle birlikte sahalardan uzak kalmıştık salgının etkilerinin azalmasıyla harekete geçtik sizlerle istişare edelim dedik. Görüş ve önerilerinizi son derece önemsiyoruz.

Gaziantep Son 15 senede ihracat hacmini 8 kat artırabilmiş bir altyapıdan bahsediyoruz. Bugünkü buluşmamızın her iki taraf açısından müspet sonuçlar doğuracağını düşünüyoruz. Küresel ekonomik aktivite yeniden toparlanmaya başladı. Sektörel iyileşme maalesef tabana yayılmış durumda değil. Hizmetler sektörü zayıf bir performans gösteriyor bu da istihdamdaki toparlanmayı etkiliyor.

Tüm dünyada emtia fiyatları yükselmeye başladı. Yılbaşından bu yana petrol fiyatları yüzde 75, endüstriyel metaller yüzde 51, tarımsal emtiadaki artışlar yüzde 44 olarak gerçekleşti. Bu durum para politikaları üzerinde bir baskı olarak karşımıza çıkıyor.

İkinci çeyrekte çift haneli büyüme bekliyoruz.



Orta vadeli büyüme hedefimizden sapmayacağız.