Son dakika: Bayram tatili öncesi otobüs ve uçak bileti arayan vatandaşlar şoke oldu! Fiyatlar aldı başını gitti

Son dakika haberi... Kurban Bayramı öncesi tatil planları yapan ve memleketlerine ziyarette bulunacaklar otobüs ve uçak bileti fiyatları karşısında adete şoke oldu. Fiyatların tavan yapmasına vatandaşlar tepki gösterdi.Uçakta 450 TL olarak belirlenen tavan fiyatın 875 TL'ye çıktığı görüldü.
Bu yıl bayram arifesinin 19 Temmuz Pazartesi günü başlaması nedeniyle 16 Temmuz Cuma günü bayram trafiği de başlıyor. Ancak bu tarihte hem uçak hem de otobüs bilet fiyatlarının uçuşa geçtiği görülüyor.
Uçakta özellikle bayram ve tatil günleri bilet fiyatlarının aşırı yükselmesini önlemek amacıyla devreye alınan 450 TL'lik tavan fiyatlarının deyim yerindeyse taban fiyat olarak uygulandığı görülüyor. Genel olarak İstanbul çıkışlı, ekonomi sınıfı, tek sefer uçuşlarda bilet fiyatları 380-400 TL'den başlarken fiyat, 514 liraya kadar yükseliyor.