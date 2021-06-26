Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! KYK borçlarına yapılandırma fırsatı: Faizsiz cezasız kapatılabilecek

Öğrenim ve harç kredisi borçlarının yapılandırılması için 31 Ağustos'a kadar başvuruda bulunulması gerekiyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, bugün itibarıyla yaklaşık 5 milyar 740 milyon lira öğrenim kredi borcu, 122 bin liranın üzerinde de harç kredisi borcu bulunuyor. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın resmi internet sayfasına girerek birkaç adımda taksitlendirme işlemine başvurulabilir.