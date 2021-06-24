Milyonlarca işletmeye nefes aldıracak adım! Zararın yüzde 50’si siliniyor!

DEMİR ÇİMENTO BİLDİRİLECEK

Gelir İdaresi Başkanlığı'nca hazırlanan tebliğe gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine, işletmelerinde mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan makine, teçhizat, emtia, demirbaş kayıtlarını fiili duruma uygun hale getirme imkânı sağlanıyor. İnşaat işletmeleri de varsa inşa edilen ve emtia niteliğindeki taşınmazları ile üretimde kullandıkları demir, çimento, tuğla gibi ilk madde, malzeme veya yarı mamullerini de bildirebilecek.