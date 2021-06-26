Türk Hava Yolları dün salgının başından beri ilk kez bin uçuş barajını geçti! İstanbul Havalimanı 116 bin yolcuyu ağırladı

THY, salgın dönemindeki normalleşme sürecinde 863 uçuş gerçekleştirdiği 4 Haziran'dan sonra geçen 21 günlük sürede günlük uçuş sayısını yüzde 23.4 oranında arttırdı.

THY, İLK KEZ BİN 1000 UÇUŞ BARAJINI AÇTI

Bu yılın ilk 5 ayında da Avrupa hava sahasının en çok uçuş gerçekleştiren havayolu olan THY, dün gerçekleştirdiği bin 65 uçuş ile de salgının başlangıcından beri ilk kez günlük bin uçuş barajını aşmayı başardı.