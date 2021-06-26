Türk Hava Yolları dün salgının başından beri ilk kez bin uçuş barajını geçti! İstanbul Havalimanı 116 bin yolcuyu ağırladı

THY, salgın dönemindeki normalleşme sürecinde 863 uçuş gerçekleştirdiği 4 Haziran'dan sonra geçen 21 günlük sürede günlük uçuş sayısını yüzde 23.4 oranında arttırdı.
THY, İLK KEZ BİN 1000 UÇUŞ BARAJINI AÇTI
Bu yılın ilk 5 ayında da Avrupa hava sahasının en çok uçuş gerçekleştiren havayolu olan THY, dün gerçekleştirdiği bin 65 uçuş ile de salgının başlangıcından beri ilk kez günlük bin uçuş barajını aşmayı başardı.
THY'nin bin 65 uçuş gerçekleştirdiği 25 Haziran günü Türkiye'ye varış uçuşlarında yüzde 75.3, Türkiye çıkışlı uçuşlarda ise yüzde 68.2 doluluk oranıyla uçtu. Türkiye'ye geliş uçuşlarında doluluk oranında görülen yüksek oranda, turizm amaçlı seyahat eden yolcu talebinin pozitif etkisi görüldü.
"LİDER OLANA KADAR ÇALIŞACAĞIZ"
Sonuçları değerlendiren THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı, "Bu süreç, gökyüzüne yükselen uzun bir merdiven gibi. Güvenlik tedbirlerimizi aldık, ileriye odaklandık ve her basamakta daha güzel sonuçlar alarak yükseliyoruz.