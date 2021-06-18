Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Bursa iş dünyası ile buluşma programında konuştu.
Bakan Elvan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;
Bundan sonraki süreçte ihtiyaç duyan her kesimin yanında olacağız. Gereken tedbirleri gereken zamanda alacağız, kimsenin şüphesi olmasın.
Enflasyon nitelikli büyümenin önündeki en büyük engeldir. Yüksek enflasyonda, sanayici önünü göremez, uzun vadede yatırım yapmaya cesaret edemez.
Enflasyonla mücadele tüm politikalarımızı tam ortasında yer alıyor. Enflasyonda daha önce de yaptığımız gibi yine bir başarı hikayesi yazacağız.
Bunu sizinle yapacağız. Sizlerin de sabrınıza ve desteğinize ihtiyacımız var.