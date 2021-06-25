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    • Ekonomi
    • 25.06.2021 11:19
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    • 25.06.2021 11:20
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    SGK-SSK ve Bağ-Kur emeklisine en düşük 3213 TL! Temmuz'da emeklilere yüzde kaç zam yapılacak? 577 lira yardım!

    Memurlara, memur emeklilerine Temmuz'da yüzde 3 zam ve enflasyon farkı verilecek. Emekliliğe hak kazanan tüm vatandaşların aldıkları aylık emekli maaşlarına yıl içinde biri Ocak diğeri de Temmuz olmak üzere iki farklı dönemde enflasyon oranlarında zam yapılmaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumu çatısındaki SSK yani şimdiki adıyla 4A ve Bağ-Kur şimdiki adıyla 4B'den emekli olan tüm vatandaşların gözü kulağı yapılan zam oranlarında. Bu bağlamda ilk 5 aylık enflasyon yüzde 6.39 çıktı. Buna göre şimdiden maaşlara yüzde 3.39 enflasyon farkı oluştu. Haziran enflasyonuna göre bu oran artacak ya da azalacak.

    Emekliye en düşük 3213 TL! 577 lira yardım ise...

    Temmuz'da memur emeklilerine yüzde 3 zamma ilaveten yüzde 3.39 enflasyon farkı göründü. Buna göre en düşük maaş 3 bin 213 lira olacak. Haziran enflasyonuna göre bu tutar artabilecek. Sosyal Güvenlik Kurumu çatısından emekli olan vatandaşlara 6 ayda bir defa enflasyon oranına göre zam yapılmaktadır. Bu zamlar her yılın Ocak ve Temmuz ayında yapılmaktadır. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklamış olduğu enflasyon oranlarına göre gerçekleşiyor. TÜİK Ocak ve Temmuz ayının zam oranını bir sonraki ayın 3'ünde yayınlamaktadır. Yani bu durumda Haziran enflasyon oranı 3 Temmuz'da açıklanmaktadır. Açıklanan enflasyon oranları da emekliye yapılacak zamda referans olarak kullanılır.

    Enflasyon farkını bu yılın ilk yarısına ilişkin TÜFE verisi gösterecek.

    İlk 6 aylık dönemdeki enflasyonun yüzde 3'ü aşan kısmı kadar fark maaşlara yansıtılacak.

    İlk 5 aylık enflasyon yüzde 6.39 çıktı. Buna göre şimdiden maaşlara yüzde 3.39 enflasyon farkı oluştu.

    Haziran enflasyonuna göre bu oran artacak ya da azalacak.

        Merkez Bankası'nın yaptığı Mayıs ayı beklenti anketine göre ise zam yüzde 7.66'yı bulabilecek.

        Şu ana kadar gerçekleşen yüzde 6.39'luk zam oranına göre, en düşük memur emeklisi aylığı da ek ödeme dahil 3 bin 20 liradan 3 bin 213 liraya çıkacak.

        Eğer zam yüzde 7.66'ya çıkarsa da en düşük aylık 3 bin 252 lirayı bulacak.

        MEMURA ÇİFTE KAZANÇ

        Yüzde 6.39 artışa göre, aile yardımı hariç en düşük memur aylığı 3 bin 993 liradan 4 bin 248 liraya yükselecek.

        Memurların aile yardımı da artacak. 6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memur aylık 542,63 lira alıyorken, 577,31 liraya ulaşacak. Zam yüzde 7.66 çıkarsa tutarlar daha da yükselecek.

        4 BİN 248 LİRA MAAŞ 577 LİRA AİLE YARDIMI


            MAYIS'TA YÜZDE 0.89 OLDU

            Yapılan zamların ardından 5 ayı geride bıraktık. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), memur ve emekli için en kritik enflasyon verilerden birini daha açıkladı.

            Ocakta yüzde 1.68, şubatta yüzde 0.91, martta yüzde 1.08, nisan ayında yüzde 1.68 artan enflasyon mayısta ise 0.89 olarak gerçekleşti. Pandeminin oluşturduğu tedarik sıkıntısı, emtia fiyatlarının global arenada artıyor olması ve maliyet artışları talep tarafındaki güçlü seyir bu dönemde enflasyondaki yükselişin sürmesinde etkili oldu.

            EMEKLİ MAAŞ HESAPLAMA

            Emekli vatandaşlar için yapılan zamların milyonlarca kişi tarafından "Emekli maaşı zam hesaplama nasıl yapılır?" şeklindeki sorular ile birçok arama yapılmaktadır. Bu sorunun cevabı ise Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yayınlanan sorgulama sayfası ile açıklığa kavuşmuştur. İşte emeklilerin zam sonrasındaki maaşlarının ne kadar olduğunu hesaplamaları için oluşturulmuş sorgulama sayfası. Aşağıdaki linke tıklayıp gerekli bilgileri girerek sorgulamayı yapabilirsiniz.

            EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA SAYFASI
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