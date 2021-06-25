SGK-SSK ve Bağ-Kur emeklisine en düşük 3213 TL! Temmuz'da emeklilere yüzde kaç zam yapılacak? 577 lira yardım!

Merkez Bankası'nın yaptığı Mayıs ayı beklenti anketine göre ise zam yüzde 7.66'yı bulabilecek.

Şu ana kadar gerçekleşen yüzde 6.39'luk zam oranına göre, en düşük memur emeklisi aylığı da ek ödeme dahil 3 bin 20 liradan 3 bin 213 liraya çıkacak.

Eğer zam yüzde 7.66'ya çıkarsa da en düşük aylık 3 bin 252 lirayı bulacak.