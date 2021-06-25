SGK-SSK ve Bağ-Kur emeklisine en düşük 3213 TL! Temmuz'da emeklilere yüzde kaç zam yapılacak? 577 lira yardım!

Temmuz'da memur emeklilerine yüzde 3 zamma ilaveten yüzde 3.39 enflasyon farkı göründü. Buna göre en düşük maaş 3 bin 213 lira olacak. Haziran enflasyonuna göre bu tutar artabilecek. Sosyal Güvenlik Kurumu çatısından emekli olan vatandaşlara 6 ayda bir defa enflasyon oranına göre zam yapılmaktadır. Bu zamlar her yılın Ocak ve Temmuz ayında yapılmaktadır. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklamış olduğu enflasyon oranlarına göre gerçekleşiyor. TÜİK Ocak ve Temmuz ayının zam oranını bir sonraki ayın 3'ünde yayınlamaktadır. Yani bu durumda Haziran enflasyon oranı 3 Temmuz'da açıklanmaktadır. Açıklanan enflasyon oranları da emekliye yapılacak zamda referans olarak kullanılır.
Enflasyon farkını bu yılın ilk yarısına ilişkin TÜFE verisi gösterecek.
İlk 6 aylık dönemdeki enflasyonun yüzde 3'ü aşan kısmı kadar fark maaşlara yansıtılacak.
İlk 5 aylık enflasyon yüzde 6.39 çıktı. Buna göre şimdiden maaşlara yüzde 3.39 enflasyon farkı oluştu.
Haziran enflasyonuna göre bu oran artacak ya da azalacak.