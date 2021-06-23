Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu, şirketin 27 yıl önce bir GSM operatörü olarak çıktığı yolculukta bugün sunduğu ürün ve hizmetlerle küresel bir teknoloji markasına dönüştüğünü belirtti.

Aksu, Turkcell'in 2020 sonu itibarıyla 50 milyar liraya ulaşan yatırımlarının devam ettiğini söyledi. Turkcell'in bireysel müşterilerine sunduğu ürünlerin yanı sıra kurumsal müşterilerine de uçtan uca dijital çözümler sunduğunu ifade eden Aksu, şirketin Türkiye'nin dijital endüstrisinin en büyük fabrikası ve teknoloji alanında ülkemizin dünyaya açılan amiral gemisi olduğunu kaydetti.

ORTAK ALTYAPI ŞART

Türkiye'de 5G'ye geçişin fiber altyapı ile olacağını belirten Aksu, şöyle konuştu:

"Biz şu anda mobilde 1.6 Gbps, fiberde ise 10 Gbps'lik hızı sunuyoruz. Fiberin yaygınlaşması 5G'ye geçiş için kritik bir öneme sahip. Fiberde ortak altyapının bir an önce hayata geçmesi gerekiyor. Ortak altyapıda atılacak her adım, ülke kaynaklarının verimli kullanılamasını sağlayacak. Biz operatörler arasındaki rekabetin altyapıda değil üst yapıda sunacağımız hizmetlerle olması gerektiğine inanıyoruz."

27 YILDA KÜRESEL DEV OLDU

Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu, şirketin gelirinin yüzde 1'ini sosyal sorumluluk projelerine ayırdığını anlattı: 'Geleceği Yazan Kadınlar' ile 3 bine yakın kadına eğitim verildi . 'Zeka Gücü'yle 70 bin öğrenci eğitim aldı. 'Engelsiz Eğitim'le 60 ilde 112 okulda 100 binden fazla öğrenciye ulaşıldı.

TOGG İÇİN HAZIRIZ

Aksu, Turkcell'in dünyada elektrikli araç üretimi de dahil, mobilite ekosistemine yatırım yapan ilk telekom şirketlerinden birisi olduğunu vurguladı. Yerli ve milli otomobil TOGG için hazır olduklarını aktaran Aksu, "Araçların mobilite platformunda nesnelerin interneti, yapay zeka, araç içi eğlence ve ödeme sistemleri alanında aktif rol üstleneceğiz. Özellikle bağlanabilirlik, yapay zeka ve mobil ödeme konusunda önemli çalışmalarımız var" dedi.

BİP ZAMANI

Anlık mesajlaşma uygulaması BİP'in yerli ve milli olduğu için hızla tercih edildiğini belirten Aksu, "Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalmalı diyoruz ve bu kapsamda ülkemizin farklı bölgelerinde yer alan üstün teknolojik veri merkezlerini kullanıcıların hizmetine sunuyoruz. Hatta dijital servis ihracatı yapıyoruz. BiP'in aktif kullanıcısı sayısı 40 milyona ulaştı. Bu kullanıcıların yaklaşık üçte birini ise yurt dışındaki müşterilerimiz oluşturuyor" diye konuştu. Aksu, BİP'te 120 dilde çevri yapılarak görüşmelerin sağlandığını, kullanıcı sayısının daha da artacağını söyledi.