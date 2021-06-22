



Mevcut gelişmeler, veriler ve beklentilere bakacak olursak; doların dünyada güçlü olacağı bir döneme giriyoruz. Merkez Bankasının reel ve finansal sektör temsilcileri ile gerçekleştirdiği haziran ayına ilişkin "Piyasa Katılımcıları Anketi" sonuçlarında da yıl sonu dolar beklentisi 8,95 TL oldu. 12 ay sonrası için ise tahminler 9,23 TL'de bulunuyor. Bu durumda faiz indirimleri "sürekli aşağı bir trend" şeklinde olmayabilir. Daha kontrollü ve "bekle-gör" şeklinde bir süreç piyasaları bekliyor gibi görünüyor...