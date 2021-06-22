Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 23.06.2021 06:16
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 23.06.2021 06:16
    ABONE OL

    CANLI döviz kurları: oldu? Dolar, sterlin ve euro kaç TL? Çok kritik eşiğe geldi...

    Döviz kurlarında yaşanan gelişmeler haftanın üçüncü işlem gününde merak edilen konular arasında yer aldı. Döviz kurlarında yaşanan hareketlilik devam ederken gözler alış satış fiyatlarına çevrildi. ? Dolar fiyatları son dönemde inişli çıkışlı grafikle hareket ediyor. Belirli aralıklarla yükselişe geçen dolar fiyatları dün 8,67 seviyesinde güne başladı. Yaşadığı ivme sayesinde dolar fiyatları yatırımcıların ve ekonominin gündeminde sık sık takip edilerek araştırılıyor.

    takvim.com.tr
    23 Haziran dolar ve euro ne kadar oldu?

    23 Haziran dolar ne kadar oldu? Dolar, Euro, Sterlin döviz kurları dövize yatırım yapan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Döviz alım satımı yapmak isteyen vatandaşlar döviz kurları hakkında sorgulama yapıyor. Bu sabah 8,66 TL bandında hareket eden dolar kuru dalgalı bir seyir izliyor. Peki, 23 Haziran dolar ne kadar oldu? Bugün Dolar, Euro, Sterlin kaç TL? İşte anlık döviz kuru fiyatları!

    23 HAZİRAN GÜNCEL DÖVİZ KURU FİYATLARI!

    DOLAR NE KADAR?

    Dolar alış: 8,6488

    Dolar satış: 8,6684

    EURO NE KADAR?

    Euro alış: 10,3204

    Euro Satış: 10,3456

    POUND (STERLİN) NE KADAR?

    Pound alış: 12,0514

    Pound satış: 12,0514

        YIL SONU DOLAR BEKLENTİSİ 8,95 TL

        Türkiye'de ise NATO zirvesinden gelecek pozitif haberler öngörüsüyle dolar, 8,30'a kadar gerilemişti. Ancak "piyasanın fiyatladığı" haberlerin gelmemesi, doları önce 8,50'nin üzerine taşıdı. FED ile birlikte 8,70'in üzeri görüldü. Perşembe günü gerçekleşen TCMB toplantısında da faiz her ne kadar yüzde 19'da sabit kalsa da içeride indirim konuşuluyor. Yabancı yatırım bankaları temmuz-eylül döneminde bir faiz indirimi beklerken bazı yerli kurumlar bunun sonbahara kalabileceğini belirtiyor.



        Mevcut gelişmeler, veriler ve beklentilere bakacak olursak; doların dünyada güçlü olacağı bir döneme giriyoruz. Merkez Bankasının reel ve finansal sektör temsilcileri ile gerçekleştirdiği haziran ayına ilişkin "Piyasa Katılımcıları Anketi" sonuçlarında da yıl sonu dolar beklentisi 8,95 TL oldu. 12 ay sonrası için ise tahminler 9,23 TL'de bulunuyor. Bu durumda faiz indirimleri "sürekli aşağı bir trend" şeklinde olmayabilir. Daha kontrollü ve "bekle-gör" şeklinde bir süreç piyasaları bekliyor gibi görünüyor...
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Meteoroloji o illeri saat vererek uyardı! Sel, yıldırım, hortum...
        Haberler Ekonomi CANLI döviz kurları: 23 Haziran dolar ve euro ne kadar oldu? Dolar, sterlin ve euro kaç TL? Çok kritik eşiğe geldi...