23 Haziran dolar ne kadar oldu? Dolar, Euro, Sterlin döviz kurları dövize yatırım yapan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Döviz alım satımı yapmak isteyen vatandaşlar döviz kurları hakkında sorgulama yapıyor. Bu sabah 8,66 TL bandında hareket eden dolar kuru dalgalı bir seyir izliyor. Peki, 23 Haziran dolar ne kadar oldu? Bugün Dolar, Euro, Sterlin kaç TL? İşte anlık döviz kuru fiyatları!
23 HAZİRAN GÜNCEL DÖVİZ KURU FİYATLARI!
DOLAR NE KADAR?
Dolar alış: 8,6488
Dolar satış: 8,6684
EURO NE KADAR?
Euro alış: 10,3204
Euro Satış: 10,3456
POUND (STERLİN) NE KADAR?
Pound alış: 12,0514
Pound satış: 12,0514