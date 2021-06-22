Sayfa açıldıktan sonra, ekranın sağ üst kısmında bulunan menü seçeneğine tıklayın. Açılan menü kategorisinden "Gönderi Takibi" yazısına basın.

Tarayıcınızda yeni sekmede gönderi takip sayfası açılır. Bu sayfa üzerinde barkod numarası ve güvenlik kodu bilgilerinin girilmesi beklenir.

Bütün bilgilerinizi doğru ve eksiksiz bir şekilde yazdıktan sonra, kargonuzun durumunu öğrenmek için "sorgula" seçeneğine basın.

PTT KARGO ÜCRETİ HESAPLAMA

PTT kargo ücreti hesaplama işlemi oldukça basittir. Göndermek istediğiniz ürünü önceden paketlemeli ve ptt şubelerine hazır bir şekilde götürmelisiniz. Paketi kargoya vereceğiniz son haline getirdikten sonra ne kadar tutacağını hesaplamak üzere metre yardımıyla ölçmeniz gerekecek. Bu sayede paketin desi bilgisini öğrenecek ve kaç desi olduğunu ortaya çıkaracaksınız.

PTT kargo fiyatı desi üzerinden hesaplanmaktadır. Paketin eni, boyu ve yüksekliği birbiri ile çarpılıp, çıkan rakam ise 3.000'e bölünmelidir. Aşağıdaki örnekteki gibi siz de göndereceğiniz paketin bilgilerini ölçebilir ve basit bir hesaplama yapabilirsiniz.

Gönderilecek örnek paketin ölçüleri şu şekildedir;

1 KG ağırlığında,

10 cm boyunca,

10 cm genişliğinde,

5 cm yüksekliğinde bir paket hazırlıyoruz.

10x10x5/3000=0,16 sonucuna ulaşıyoruz. Bu sonuç paketimizin desi değeridir.



