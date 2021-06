2021 KARGO ÜCRETİ NE KADAR?

PTT Kargo Kilogram Başı Fiyatları

1 KG gönderi ücreti (1 KG dahil): 16,25 TL

2 KG gönderi ücreti (1 KG dahil): 18,25 TL

3 KG gönderi ücreti (1 KG dahil): 20 TL

3 KG gönderi ücreti (1 KG dahil): 1,80 TL her kg başı ücret

4 KG gönderi ücreti (1 KG dahil): 21,80 TL

5 KG gönderi ücreti (1 KG dahil): 23,60 TL

30 KG – 50 KG arası gönderi ücreti (1 KG dahil): 1,60 TL her kg başı ücret

50 KG ve üzeri gönderi ücreti (1 KG dahil): 1,30 TL her kg başı ücret

1 KG'a kadar olan hafif gönderi ücreti: 16,25 TL