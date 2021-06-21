KALIN: ÖNÜMÜZDE, YAKIN VADEDE BİR TAKVİM VAR

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın da bunu görüşmenin ardından yaptığı açıklamada vurguladı. Kalın, "Alınan tedbirler netice veriyor. En yakın sürede hem Rus aşısının Türkiye'ye gelmesiyle ilgili hem de turizm sezonunun, uçuşların başlaması ile ilgili atılacak adımlar ve sürecin hızlandırılması konularında mutabakat sağladık. Önümüzde, yakın vadede bir takvim var. Atılacak adımları, birlikte yakın bir şekilde takip edeceğiz" diye konuştu.

RUS TURİSTLERİN GÖZDE ADRESİ TÜRKİYE

Özellikle Ruslar için vazgeçilmez tatil merkezi olan Antalya'ya geçen yıl salgına rağmen gelen 3,5 milyon turistin 1,5 milyonunu Ruslar oluşturdu. Kenti bu yılın ilk 4 ayında ziyaret eden 445 bin 671 yabancı turistin 296 bin 131'i de Rus oldu.

Antalya'da tatil için rezervasyon yaptıran Rus misafirler, uçuşlara yönelik kısıtlamanın uzatılmasıyla rezervasyonlarını iptal etmeyerek tarihleri erteledi.

Karardan tatilcilerin de olumsuz etkileneceğini belirten turizmciler, uçuşlara yönelik kısıtlamadan bir an önce vazgeçilmesi gerektiğini düşünüyordu.

RUS HEYETİ TÜRKİYE'DE

Geçtiğimiz günlerde Rusya, güvenli turizm uygulamalarını yerinde gözlemlemek için Türkiye'ye heyet gönderdi. Antalya'ya gelen heyetin hazırladığı rapor, Türkiye'ye yönelik seyahat kısıtlamasına ilişkin kararda etkili oldu.