Rusya'dan Türkiye'ye uçuşlar gece yarısından itibaren yeniden başlayacak. Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan uçuş kısıtlaması 22 Haziran itibarıyla sona eriyor.
Rusya ile Türkiye arasındaki uçuşlar, 12 Nisan'da alınan kararla 15 Nisan ile 1 Haziran arasında geçici olarak kısıtlandı. Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezi, kararın koronavirüs salgınını önlemek amacıyla alındığını duyurdu.
RUSYA İLE TURİZM DİPLOMASİSİ
Türkiye'de vaka sayılarının azalması ve aşılamanın hızlanmasıyla iki ülke arasında diplomasi trafiği yürütüldü. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın temaslarda bulunmak üzere Rusya'ya gitti.
Türk heyeti, Rusya'da salgından sorumlu Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova başkanlığındaki Rus heyetiyle görüştü.
Görüşmede, heyetlerin Türkiye ve Rusya arasında karşılıklı uçuşların sürdürülmesi ve Rus turistlerin Türkiye'ye güvenli şekilde seyahat edebilmesi için alınması gereken önlemler ele alındı.
BAKAN ERSOY: TALEPLERİMİZİ İLETTİK
Rus yetkililerin söz konusu talepleri değerlendirip farklı seçenekler üzerinde çalışıp tekrar dönüş yapacaklarını belirten Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, "Vaka sayılarındaki düşüşü, iyi gidişatı görmemiş olsalardı yerinde gözlemleme talepleri olmazdı. Bizim hava trafiğinin tekrar açılmasıyla ilgili talebimizi olumlu karşılıyorlar. Sadece yerinde gözlemleyip nihai kararı vermek için biraz süre istediler" dedi.
Rus yetkililer, Türkiye'nin koronavirüs tablosunu yakından inceledi. Tam kapanma dönemi ve kademeli normalleşmenin etkileri olumlu anlamda tabloya da yansıdı.