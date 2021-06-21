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    • Ekonomi
    • 21.06.2021 11:34
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    • 21.06.2021 11:34
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    ne zaman? Kartal Yenilenebilir Enerji hisse fiyatı ne kadar, kaç lot verir?

    ne zaman? Sorusu yatırımcılar ve ekonomi gündemini takip edenler tarafından araştırılmaya başlandı. Yatırımcılar borsada işlem gören şirketlerin halka arz süreçlerini yakından takip ediyor. Şirketin halka arz yatırımcıları heyecanlandırırken sorusu da merak ediliyor. Peki, ? , kaç lot verir? İşte tüm detaylar!

    takvim.com.tr
    Kartal Yenilenebilir Enerji halka arz ne zaman? Kartal Yenilenebilir Enerji halka arz borsa kodu, kaç lot verir?

    Kartal Yenilebilir Enerji halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar? Yatırımcılar borsada işlem gören şirketlerin halka arz süreçlerini yakından takip ediyor. Şirketin halka arz yatırımcıları heyecanlandırırken Kartal Yenilenebilir Enerji Halka arz ne zaman sorusu da merak ediliyor. Peki, Kartal Yenilenebilir Enerji halka arz hangi bankalar? Kartal Yenilenebilir Enerji halka arz borsa kodu, kaç lot verir? İşte tüm detaylar!

    KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ HALKA ARZ NE ZAMAN?

    Kartal Yenilenebilir Enerji Üretim Anonim Şirketi; 2018 senesinde 42 Milyon TL, 2019 yılında 51,4 Milyon TL ve 2020 yılında 65,1 Milyon TL tutarında satış hasılatı elde etmişti. Şirketin halka arz haberi yatırımcıları heyecanlandırırken Kartal Yenilenebilir Enerji Halka arz ne zaman sorusu da merak ediliyor. Kartal Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş, A1 Capital'in sitesinden yayınlamış olduğu taslak izahname ile halka arz başvurusu kamuoyuna duyuruldu. Çıkarılmış sermayesinin yüzde %27,27'sine karşılık gelen 10 milyon TL nominal değerli payların ve 5 milyon TL nominal değerli ortak paylarının halka arz edilmesi planlanmakta.

    KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ HALKA ARZ EŞİT Mİ ORANSAL MI?

    A1 Capital'in öncülüğünde bulunduğu halka arza edilecek paylar için 2 iş günü süresince sabit fiyatla talep toplanması planlanıyor. Eşit mi ya da oransal bir dağılım mı olacağı henüz net olarak bilinmiyor. Ancak Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayının sonrasında bu bilgiler de kamuoyu ile paylaşılacak ve haberimizde yer alacak. Şirketin Borsa İstanbul'da işlem göreceği hisse kodu da henüz belli olmadı.

        KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ KİMİN?

        Kartal Yenilenebilir Enerji, Hun Holding'in iştiraki olup şirket, yenilenebilir kaynaklardan enerji üretimi, inşaat, gayrimenkul yatırımları, yurt-konaklama hizmetleri, tarım ve balıkçılık ana iş kollarında faaliyet göstermektedir.

        HUN HOLDİNG HAKKINDA

        Hun Holding, Türkiye'de kurulu toplam 110 megavat büyüklüğündeki güneş enerjisi santrali portföyüne erişmiştir. 10 megavat biyokütle enerji santral projesi ise Hun Holding'in heyecanla yürüttüğü yatırımıdır. Ukrayna'da 7 megavat güneş enerjisi santrali projesi 2019 yılı son çeyreğinde faaliyete alınmıştır. Hun Holding, ortaklığı bulunan toplam 36.9 megavat büyüklüğündeki hidroelektrik santralleri ile enerji portföyünü zenginleştirmiştir.

        Hun Holding, yenilenebilir enerji alanındaki güçlü varlığına ek olarak, başta Koray Şirketler Topluluğu olmak üzere bünyesindeki şirketler ile müteahhitlik ve gayrimenkul geliştirme alanlarında da gurur verici başarılara imza atmıştır. Güçlü olduğu sektörlere ek olarak, tarım, balıkçılık, eğitim ve yurt işletmeciliği gibi yeni sektörlere de adım atmış ve portföyüne katkı sağlayabilecek alanlarda büyümeye devam etmektedir.

        Hun Holding, yenilenebilir enerji yatırımlarında düzenli ve sürdürülebilir satış geliri ve karlılık hedefleri ile faaliyetlerine devam ederken, yeni teknolojilere ve inovasyona ağırlık veren iş yaklaşımı ile yurt içinde ve yurt dışında yeni iş fırsatları ile büyümeyi hedeflemektedir.
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        Haberler Ekonomi Kartal Yenilenebilir Enerji halka arz ne zaman? Kartal Yenilenebilir Enerji hisse fiyatı ne kadar, kaç lot verir?