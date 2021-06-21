Özellikle son aylarda kripto para piyasası hızlı bir şekilde büyüyor. Kısa sürede yüksek miktarda kazanç sağlanması kripto paralara ilgiyi de artırıyor. Bankalar ise kripto paralara karşı üst üste önlemler alırken buna bir yenisi daha eklendi.
Kripto para piyasalarında düşüş dalgası sürerken yeni gelişmeler de ortaya çıkmaya başladı. Türkiye'de Thodex, VeBitcoin gibi dolandırıcılık yaptığı tespit edilen kripto para borsalarının yanında global kripto para borsalarında da İngiliz TSB şüpheli işlemler tespit etti.
The Times'ın haberine göre İngiltere'de bulunan TSB, 5 milyon müşterisinin kripto para borsalarına para gönderimini yasaklamaya hazırlanıyor.