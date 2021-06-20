Rekor sayılara ulaşan aşılanma Rus turistin de kapısını açtı. Rus heyetin Türkiye otellerine yönelik pozitif değerlendirmelerinin ardından Ruslar'a Türkiye izni çıktı.
Rusya Federasyonu Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, 22 Haziran'da Türkiye'ye gidilebileceğini açıkladı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Rusya'nın Türkiye'ye uçuşları yeniden başlatmasıyla ilgili, "Ülkemize güvenin bir göstergesidir. Önümüzdeki süreçte diğer ülkelerle de yürüttüğümüz diplomasi trafiğinin meyvelerini Rusya ile olduğu gibi alacağımızı umuyorum" değerlendirmesinde bulundu.
Yüksek aşılanma oranlarının Rusya'nın kapısını açtığını belirten turizmciler ise "Avrupalılar da yolda. Buradan da güçlü rezervasyonlar geliyor" dedi.