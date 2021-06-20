Başkan Erdoğan, turizm sektörüne KDV desteğinin bir ay daha uzatılması konusunda, "Pazartesi günü kabine toplantımızda tekrar bunu masaya yatırırız." dedi.

SON ARAMA TÜRKİYE

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca "Ruslar, ülkemizi ve coğrafyamızı çok seviyor. Uçuşların başlaması Rus medyasına olumlu yansıdı. Türkiye ile ilgili arama motorlarında yapılan aramalar da yüksek oldu. Bu kararla herkesin yüzü gülecek gibi" diye konuştu.