Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    İlk uçak 22 Haziran’da: 'dan 'ya 200'e yakın uçak inecek

    Günlük 1.5 milyona yakın aşılanma ve vaka sayılarının düşüşü, turiste kapılarını açtı. 22 Haziran’da ’dan ’ya 200’e yakın uçak inecek. Turizmciler, “Ruslara izin çıktı, Avrupalılar da yolda” diyor.

    7 milyon Rus geliyor

    Rekor sayılara ulaşan aşılanma Rus turistin de kapısını açtı. Rus heyetin Türkiye otellerine yönelik pozitif değerlendirmelerinin ardından Ruslar'a Türkiye izni çıktı.

    Rusya Federasyonu Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, 22 Haziran'da Türkiye'ye gidilebileceğini açıkladı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Rusya'nın Türkiye'ye uçuşları yeniden başlatmasıyla ilgili, "Ülkemize güvenin bir göstergesidir. Önümüzdeki süreçte diğer ülkelerle de yürüttüğümüz diplomasi trafiğinin meyvelerini Rusya ile olduğu gibi alacağımızı umuyorum" değerlendirmesinde bulundu.

    Yüksek aşılanma oranlarının Rusya'nın kapısını açtığını belirten turizmciler ise "Avrupalılar da yolda. Buradan da güçlü rezervasyonlar geliyor" dedi.

        Sektör temsilcileri 21 Haziran'ı 22 Haziran'a bağlayan gece saat 02'de ilk uçuşun başlayacağını söylediler. Turizmciler, "O gün Antalya'ya yaklaşık 200 uçak inecek" dediler.

        2019 YILINI GEÇECEK
        Rusya'da turizm sektörü, bu yıl sonuna kadar 7 milyondan fazla Rusya vatandaşının Türkiye'de dinlenebileceğini düşünüyor.

        Rusya Turizm Endüstrisi Birliği Başkanı Andrey İgnatyev, "Yasaktan önce, Nisan-Haziran aylarında 1,5 milyon Rus Türkiye'de tatil planlamıştı. Türkiye'de bu yıl 2019'dan daha fazla turistimiz tatil yapabilir. Geçen yıl turist sayısı 7 milyon kadardı" dedi.

            SEKTÖRE KDV MÜJDESİ
            Başkan             Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da yaptığı açıklamada "Fransa'nın ardından Rusya'nın da bu doğrultuda aldığı kararı memnuniyetle karşılıyoruz. Turizmcilerin sezonun ikinci yarısını değerlendirebilmelerini temin edebileceğiz" dedi.

            Başkan Erdoğan, turizm sektörüne KDV desteğinin bir ay daha uzatılması konusunda, "Pazartesi günü kabine toplantımızda tekrar bunu masaya yatırırız." dedi.

            SON ARAMA TÜRKİYE
            Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca "Ruslar, ülkemizi ve coğrafyamızı çok seviyor. Uçuşların başlaması Rus medyasına olumlu yansıdı. Türkiye ile ilgili arama motorlarında yapılan aramalar da yüksek oldu. Bu kararla herkesin yüzü gülecek gibi" diye konuştu.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Bakan Çavuşoğlu NATO'yu eleştirdi
            Haberler Ekonomi İlk uçak 22 Haziran’da: Rusya'dan Antalya'ya 200'e yakın uçak inecek