21 Haziran evde bakım maaşı yatan iller: Evde bakım aylığı hangi illerde yatırıldı?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay belirli tarihlerde ödenen evde bakım aylığı ödeme günleri merak ediliyor. Evde bakım aylıkları, engelli ve yaşlı vatandaşların daha iyi bakılması amacıyla devlet tarafından ödeniyor. Peki, 21 Haziran evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım aylığı hangi illerde yatırıldı? İşte o liste...
EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?
1- Tokat
2- Bolu
3- Ordu
4- Aksaray
5- Afyonkarahisar
6- Diyarbakır
7- Antalya
8- Edirne
9- Adıyaman
10- Sakarya
İşte ödemenin yapıldığı diğer iller;
11- Samsun
12- Balıkesir
13- Düzce
14- Osmaniye
15- Mardin
16-Bilecik
17- Zonguldak
18- Uşak
19- Konya
20- İstanbul
21- Niğde
22- Kars
23- Giresun
24- Kocaeli
26- Şanlıurfa
27- Ankara
28- Hatay
29- Isparta
30- Karabük
31- Manisa
32- Bursa
33- Erzincan