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    • Ekonomi
    • 21.06.2021 14:07
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    • 21.06.2021 14:07
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    bu ay (2021 Haziran) bitiyor mu? ?

    ne zaman bitecek? ? 2021 Haziran ayının son günleri yaklaşırken, kısa çalışma ödeneği yani KÇÖ'nün ne zaman biteceği de merak ediliyor. Pandemi döneminde çalışanların mağdur olmaması için verilen ödeneklerden milyonlarca çalışan faydalanıyor. Peki; 2021 ? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Kısa çalışma ödeneği bu ay 2021 Haziran bitiyor mu? Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitecek?

    Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitecek? Kısa çalışma ödeneği bitiyor mu? Kısa çalışma ödeneği (KÇÖ) ödemelerinden faydalanan vatandaşlar, ödemelerin ne zaman biteceğini merak ediyor. Kısa çalışma ödeneğinin bitmesiyle çalışanlar tam mesai dönemine geçiş yapabilecek. Peki; kısa çalışma ödeneği ne zaman bitecek? İşte detaylar!

    KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN BİTECEK?

    Daha önce alınan kararlar ile uzatılan kısa çalışma ödeneği 31 Haziran 2021 tarihi itibariyle sona erecek. Haziran ayı ödemelerini ağustos ayında alacak olan çalışanlar yeni bir uzatma kararı gelmezse ağustosta son kez ödeme almış olacaklar.

    Kısa çalışma ödeneğinin uzatılıp uzatılmayacağı ile ilgili kararın ise önümüzdeki günlerde gerçekleşecek olan Kabine Toplantısı'nda verilmesi bekleniyor.

    İki aylık periyotlar halinde uzatılan kısa çalışma ödeneğinin aşılama çalışmalarının artması ve kısıtlamalarda hafifletmeye gidilmesi nedeniyle uzatılmayacağı düşünülüyor. Olası uzatma kararı gelmesi durumunda bunun kısıtlamaların devam edeceği sektörleri kapsaması bekleniyor.

        KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE KADAR?

        Günlük kısa çalışma ödeneği; sigortalının son on iki aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde 60'ıdır. Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 150'sini geçemez.

        KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NEDİR?

        Kısa Çalışma Ödeneği sigortalılara verilen bir ödemedir. Bu ödemenin verilmesi için sigortalının çalıştığı iş yerinin kriz, sektörel veya bölgesel krizden olumsuz etkilenmiş olması şartı aranır. Bu uygulama üç ayı geçmemek şartıyla, iş yerinde çalışamayan sigortalılara gelir desteği sağlamaktadır.
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