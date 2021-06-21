21 Haziran Pazartesi Borsa İstanbul'da en fazla kazandıran ve kaybettiren hisse senetleri hangileri oldu?

Borsa İstanbul'da günün en fazla kazandıran 20 hisse senedi belli oldu. Buna göre Deva Holding hisse senedi günün ilk yarısında yüzde 3,23 oranında 23,66 seviyesinde yükselerek işlem gördü. 21 Haziran 2021 borsada en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu? İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Deva Holding 23,66 22,92 3,23 Ege Gübre 171,00 166,50 2,70 Kordsa Teknik Tekstil 20,52 20,02 2,50 Emlak Konut GMYO 2,11 2,06 2,43 Hektaş 8,03 7,86 2,16 Pegasus 78,60 77,30 1,68 Fenerbahçe Futbol 37,52 36,94 1,57 Ereğli Demir Çelik 18,05 17,79 1,46 Tukaş 6,87 6,78 1,33 Bim Mağazalar 64,30 63,50 1,26 ASELSAN 15,09 14,91 1,21 Tofaş Oto Fabrikası 29,22 28,90 1,11 Brisa 20,54 20,32 1,08 Akiş GMYO 1,90 1,88 1,06 Eczacıbaşı İlaç 5,80 5,74 1,05 Kardemir (D) 6,86 6,79 1,03 TAV Havalimanları 27,76 27,48 1,02 Halkbank 4,97 4,92 1,02 Mavi Giyim 56,65 56,10 0,98 Tat Gıda 8,15 8,08 0,87

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: