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    • Ekonomi
    • 21.06.2021 13:43
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    • 21.06.2021 13:43
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    21 Haziran Pazartesi Borsa İstanbul'da en fazla kazandıran ve kaybettiren hisse senetleri hangileri oldu?

    Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları paylaşıldı. 21 Haziran 2021 borsada en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu? İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

    AA
    21 Haziran Borsada en fazla kazandıran hisse senetleri!

    Borsa İstanbul'da günün en fazla kazandıran 20 hisse senedi belli oldu. Buna göre hisse senedi günün ilk yarısında yüzde 3,23 oranında 23,66 seviyesinde yükselerek işlem gördü. 21 Haziran 2021 borsada en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu? İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

    (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Deva Holding 23,66 22,92 3,23
    Ege Gübre 171,00 166,50 2,70
    Kordsa Teknik Tekstil 20,52 20,02 2,50
    Emlak Konut GMYO 2,11 2,06 2,43
    Hektaş 8,03 7,86 2,16
    Pegasus 78,60 77,30 1,68
    Fenerbahçe Futbol 37,52 36,94 1,57
    Ereğli Demir Çelik 18,05 17,79 1,46
    Tukaş 6,87 6,78 1,33
    Bim Mağazalar 64,30 63,50 1,26
    ASELSAN 15,09 14,91 1,21
    Tofaş Oto Fabrikası 29,22 28,90 1,11
    Brisa 20,54 20,32 1,08
    Akiş GMYO 1,90 1,88 1,06
    Eczacıbaşı İlaç 5,80 5,74 1,05
    Kardemir (D) 6,86 6,79 1,03
    TAV Havalimanları 27,76 27,48 1,02
    Halkbank 4,97 4,92 1,02
    Mavi Giyim 56,65 56,10 0,98
    Tat Gıda 8,15 8,08 0,87

    Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Bera Holding 16,13 16,93 -4,73
    Jantsa Jant Sanayi 78,95 81,60 -3,25
    Kervan Gıda 14,80 15,25 -2,95
    Coca Cola İçecek 77,80 79,75 -2,45
    İş Yatırım Menkul Değerler 14,25 14,60 -2,40
    MLP Sağlık 22,28 22,80 -2,28
    Konya Çimento 774,00 789,80 -2,00
    Yataş 12,84 13,10 -1,98
    Eczacıbaşı Yatırım 38,06 38,70 -1,65
    Nuh Çimento 42,20 42,88 -1,59
    Gübre Fabrikaları 53,05 53,85 -1,49
    Çimsa 22,56 22,90 -1,48
    Migros Ticaret 32,50 32,94 -1,34
    Tekfen Holding 15,09 15,28 -1,24
    Alarko GMYO 20,78 21,04 -1,24
    Selçuk Ecza Deposu 8,56 8,66 -1,15
    Polisan Holding 2,65 2,68 -1,12
    Tüpraş 100,50 101,60 -1,08
    Parsan 29,30 29,62 -1,08
    İndeks Bilgisayar 6,46 6,53 -1,07

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    Haberler Ekonomi 21 Haziran Pazartesi Borsa İstanbul'da en fazla kazandıran ve kaybettiren hisse senetleri hangileri oldu?