21 Haziran Pazartesi Borsa İstanbul'da en fazla kazandıran ve kaybettiren hisse senetleri hangileri oldu?

Borsa İstanbul'da günün en fazla kazandıran 20 hisse senedi belli oldu. Buna göre Deva Holding hisse senedi günün ilk yarısında yüzde 3,23 oranında 23,66 seviyesinde yükselerek işlem gördü. 21 Haziran 2021 borsada en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu? İşte son dakika haberinin ayrıntıları...
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Deva Holding
|23,66
|22,92
|3,23
|Ege Gübre
|171,00
|166,50
|2,70
|Kordsa Teknik Tekstil
|20,52
|20,02
|2,50
|Emlak Konut GMYO
|2,11
|2,06
|2,43
|Hektaş
|8,03
|7,86
|2,16
|Pegasus
|78,60
|77,30
|1,68
|Fenerbahçe Futbol
|37,52
|36,94
|1,57
|Ereğli Demir Çelik
|18,05
|17,79
|1,46
|Tukaş
|6,87
|6,78
|1,33
|Bim Mağazalar
|64,30
|63,50
|1,26
|ASELSAN
|15,09
|14,91
|1,21
|Tofaş Oto Fabrikası
|29,22
|28,90
|1,11
|Brisa
|20,54
|20,32
|1,08
|Akiş GMYO
|1,90
|1,88
|1,06
|Eczacıbaşı İlaç
|5,80
|5,74
|1,05
|Kardemir (D)
|6,86
|6,79
|1,03
|TAV Havalimanları
|27,76
|27,48
|1,02
|Halkbank
|4,97
|4,92
|1,02
|Mavi Giyim
|56,65
|56,10
|0,98
|Tat Gıda
|8,15
|8,08
|0,87
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Bera Holding
|16,13
|16,93
|-4,73
|Jantsa Jant Sanayi
|78,95
|81,60
|-3,25
|Kervan Gıda
|14,80
|15,25
|-2,95
|Coca Cola İçecek
|77,80
|79,75
|-2,45
|İş Yatırım Menkul Değerler
|14,25
|14,60
|-2,40
|MLP Sağlık
|22,28
|22,80
|-2,28
|Konya Çimento
|774,00
|789,80
|-2,00
|Yataş
|12,84
|13,10
|-1,98
|Eczacıbaşı Yatırım
|38,06
|38,70
|-1,65
|Nuh Çimento
|42,20
|42,88
|-1,59
|Gübre Fabrikaları
|53,05
|53,85
|-1,49
|Çimsa
|22,56
|22,90
|-1,48
|Migros Ticaret
|32,50
|32,94
|-1,34
|Tekfen Holding
|15,09
|15,28
|-1,24
|Alarko GMYO
|20,78
|21,04
|-1,24
|Selçuk Ecza Deposu
|8,56
|8,66
|-1,15
|Polisan Holding
|2,65
|2,68
|-1,12
|Tüpraş
|100,50
|101,60
|-1,08
|Parsan
|29,30
|29,62
|-1,08
|İndeks Bilgisayar
|6,46
|6,53
|-1,07