İKİNCİ ELDE DİZEL TERCİH EDİLDİ

Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari pazarı, motor tipine göre değerlendirildiğinde, mayısta en yüksek payı 73 bin 143 satış ve yüzde 64,85 payla yine dizel otomobiller aldı.

Dizel otomobilleri, 37 bin 446 satış, yüzde 33,20 payla benzinli, 1.254 satış ve yüzde 1,11 payla oto gazlı otomobiller takip etti. Hibrit otomobillerin payı 736 satışla yüzde 0,65 ve elektrikli otomobillerin payı da 206 satışla yüzde 0,18 olarak belirlendi.

PAZARIN LİDERİ C SEGMENTİ

Segment bazında ele alındığında, geçen ay pazarın lideri 38 bin 812 satış ve yüzde 41,9'luk payla C segmenti oldu. C segmentinden sonra yüzde 23,6 pay ve 21 bin 850 satışla B ve 15 bin 883 satışla yüzde 17,2 paya sahip olan D segmenti sıralandı. Mayıs ayı, nisan ayı ile kıyaslandığında segment bazında en çok satış artışı yüzde 13,8 ile C segmentinde kaydedildi.