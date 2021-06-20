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    • Ekonomi
    • 20.06.2021 13:45
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    • 20.06.2021 14:21
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    fiyatlarıyla ilgili son dakika açıklaması! ... tepataklak...

    fiyatlarıyla ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Bu anlamda vatandaşlar 2. el piyasasına yönelmiş durumda. OYDER Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Mersin, otomotiv sektöründe çip sorunuyla ilgili durumu daha kötü hale getirebilecek yeni bir gelişme olmadığını belirterek, "Marka ve model bazında firmalara göre değişen bir çip sorunu var ama buna da 'çip krizi' demek ne kadar doğru olur, bu da tartışılır. Açıkçası şu anda bulunurlukta da ciddi bir sıkıntı yok." dedi. Bu arada ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında satışlar mayıs ayında aylık bazda yüzde 21 azalırken, araç fiyatları ise ortalama yüzde 1,1 puan arttı.

    takvim.com.tr
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    Sahibinden otomobil fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. OYDER Yönetim Kurulu Başkanı Mersin, tüketicilerin araç fiyatlarındaki yükseliş konusundaki şikayetlerine değinirken, şunları kaydetti: "Tüketici, günün sonunda cepten çıkan paraya bakıyor. Dolayısıyla çok da haksız değiller. Ama şunu iyi bilmeleri lazım ki tamamen kurla beraber ve ÖTV'den kaynaklı oluşan fiyat artışının etkisi var. Yoksa hiçbir distribütör olduğu yerde zam yapmıyor ve bazı araçların ÖTV matrahına takılmasından dolayı, bir yüksek matraha geçince dolayısıyla araç fiyatları da yükselmiş oluyor. ÖTV'de yüzde 50'den yüzde 80'e geçtiği zaman bir araç 150 bin TL'ye satılırken, fiyat 300 binlere çıkıyor. Araca zam gelmiyor aslında. Arka planda ÖTV ve kur var. Örneğin, bir aracı 129 bin 999 TL'ye aldığınız zaman 235 bin TL'ye mal oluyor, 130 bin 1 TL'lik fatura kestiğiniz zaman araba 275 bin TL'ye çıkıyor. O arabaya o ay 1.000-2 bin TL zam geldiği zaman aslında 40 bin TL olarak yansıyor." ifadelerini kullandı.

    Mersin, Türkiye otomotiv pazarındaki son gelişmeler ve çip sorununa ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

    An itibarıyla çip sorunuyla ilgili durumu daha kötü hale getirebilecek yeni bir gelişme olmadığını belirten Mersin, "Marka ve model bazında firmalara göre değişen bir çip sorunu var ama buna da 'çip krizi' demek ne kadar doğru olur, bu da tartışılır. Açıkçası şu anda bulunurlukta da ciddi bir sıkıntı yok. Tabii ki bunlar bugün için geçerli, temmuz ve ağustosta ne olur bilmiyorum. Ama dediğim gibi bütün markalarla görüşmelerimizde kriz denecek kadar bir çip sorunu yok." ifadelerini kullandı.

    Marka ve model bazında bazı çok spesifik modellerde belki bir bulunurluk sıkıntısı olabileceğini aktaran Mersin, geçen yıl olan sıkıntıların bugün yaşanmadığını ve mevcut durumu hem Avrupa'daki hem de Türkiye'deki üreticilerin hızlı şekilde aşmaya çalıştığını söyledi.
    "Haziranda mayıs ayına göre bir artış bekliyoruz"



    Turgay Mersin, aşılamanın hızlı şekilde yapılmasından dolayı önümüzdeki günlerde ticaretin daha da hareketlenmesini beklediğini ifade ederek, "Haziran ayında mayıs ayına göre bir artış bekliyoruz. Önümüzdeki günlerde belki faizin biraz düşmesiyle ve ÖTV matrahının düzenlenmesiyle pazarın biraz daha hareketleneceğini düşünüyoruz." dedi.

    Tüketici tarafındaki ertelenmiş talebin devam ettiğine işaret eden Mersin, "Bu ertelenmiş talebin hareketi var. Bir de firmalar, kampanya ve faiz desteğiyle beraber alım gücünü artırarak piyasayı hareketlendirmek istiyorlar." diye konuştu.



        "Araç fiyatlarındaki yükselişte kurla beraber ÖTV'den kaynaklı oluşan fiyat artışının etkisi var"

        OYDER Yönetim Kurulu Başkanı Mersin, tüketicilerin araç fiyatlarındaki yükseliş konusundaki şikayetlerine değinirken, şunları kaydetti: "Tüketici, günün sonunda cepten çıkan paraya bakıyor. Dolayısıyla çok da haksız değiller. Ama şunu iyi bilmeleri lazım ki tamamen kurla beraber ve ÖTV'den kaynaklı oluşan fiyat artışının etkisi var. Yoksa hiçbir distribütör olduğu yerde zam yapmıyor ve bazı araçların ÖTV matrahına takılmasından dolayı, bir yüksek matraha geçince dolayısıyla araç fiyatları da yükselmiş oluyor. ÖTV'de yüzde 50'den yüzde 80'e geçtiği zaman bir araç 150 bin TL'ye satılırken, fiyat 300 binlere çıkıyor. Araca zam gelmiyor aslında. Arka planda ÖTV ve kur var. Örneğin, bir aracı 129 bin 999 TL'ye aldığınız zaman 235 bin TL'ye mal oluyor, 130 bin 1 TL'lik fatura kestiğiniz zaman araba 275 bin TL'ye çıkıyor. O arabaya o ay 1.000-2 bin TL zam geldiği zaman aslında 40 bin TL olarak yansıyor."



        "Kur gerilediğinde de aslında gizli bir fiyat indirimi oluyor"

        Turgay Mersin, kurlar gerilediğinde bunun fiyatlara aşağı yönlü yansımadığı yönündeki eleştirilerin hatırlatılması üzerine, "Evet, kendi içinde doğru olmakla beraber bu da şöyle oluyor, firmalar araçların fiyatlarını düşürmüyor gibi görünüyor ama bunu da sıfır faiz, uygun finansman, ek donanım ve servis kampanyalarıyla telafi ediyorlar. Dolayısıyla burada aslında gizli bir fiyat indirimi oluyor. Satın alma parametresi artarak fiyat düşmüş oluyor. Bir gerçek daha var; kur zaten sürekli düşmüyor, düşse bile kur tekrar yükseliyor." ifadelerini kullandı.

        İkinci el araba piyasası tepataklak oldu! Satışlar yüzde 21 azaldı

        İkinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında satışlar mayıs ayında aylık bazda yüzde 21 azalırken, araç fiyatları ise ortalama yüzde 1,1 puan arttı. Indicata'nın ikinci el online pazar raporundan derlediği verilere göre, Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında geçen ay 112 bin 785 satış (ilandan tamamen kaldırıldığında) gerçekleşti.

        Nisan ayı ile kıyaslandığında satışlarda yüzde 21, geçen yılın mayıs ayına kıyasla yüzde 36 düşüş gerçekleşti. Bu yılın ilk beş ayı ile geçen yılın ilk beş ayı kıyaslandığında ise satışlar yüzde 12 azaldı. Mayısta ikinci el online satışlar içinde binek araçların payı yüzde 82, hafif ticari araçların payı yüzde 18 oldu.

            İLANA ÇIKAN ARAÇLARIN YÜZDE 36'SI SATILDI

            Geçen ay ikinci el online binek ve hafif ticari pazarında ilana çıkan araç adedi 2020'nin mayıs ayına göre yüzde 3 artarken, bir önceki aya göre yüzde 6 azalarak 315 bin 229 oldu.

            Mayısta ilana çıkan araçların yüzde 36'sı satıldı.

            FİYATLARDA YÜZDE 1,1 PUANLIK ARTIŞ

            Mayıs ayında ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında bir önceki aya göre ortalama yüzde 1,1 puanlık fiyat artışı gözlendi.

            İkinci el pazarında en çok satışı gerçekleşen ilk 28 markanın 200 modeline ait 1.200 varyantın 15 farklı model yılındaki 56 bin 755 ilanının fiyat değişimleri incelenerek yapılan analize göre, ilk 5 ayda en çok fiyat artışı yüzde 1,6 puanla C-SUV segmentinde gerçekleşti.

            İKİNCİ ELDE DİZEL TERCİH EDİLDİ

            Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari pazarı, motor tipine göre değerlendirildiğinde, mayısta en yüksek payı 73 bin 143 satış ve yüzde 64,85 payla yine dizel otomobiller aldı.

            Dizel otomobilleri, 37 bin 446 satış, yüzde 33,20 payla benzinli, 1.254 satış ve yüzde 1,11 payla oto gazlı otomobiller takip etti. Hibrit otomobillerin payı 736 satışla yüzde 0,65 ve elektrikli otomobillerin payı da 206 satışla yüzde 0,18 olarak belirlendi.

            PAZARIN LİDERİ C SEGMENTİ

            Segment bazında ele alındığında, geçen ay pazarın lideri 38 bin 812 satış ve yüzde 41,9'luk payla C segmenti oldu. C segmentinden sonra yüzde 23,6 pay ve 21 bin 850 satışla B ve 15 bin 883 satışla yüzde 17,2 paya sahip olan D segmenti sıralandı. Mayıs ayı, nisan ayı ile kıyaslandığında segment bazında en çok satış artışı yüzde 13,8 ile C segmentinde kaydedildi.

            İNTERNETTEN KALDIRILDIĞINDA "SATIŞ" OLARAK SINIFLANDIRIYOR

            Öte yandan, makine öğrenmesi, yapay zeka ve büyük verinin birleşmesinden oluşan iş zekası seti Indicata, Türkiye'deki ikinci el online araç pazarını tarayarak günlük 450 binden fazla ikinci el araç datasını analiz ediyor.

            Rapordaki satış verileri, ikinci el ticareti yapan kurum ve kuruluşların online pazarda verdikleri ilan verilerine dayanırken, bu verilerin içinde bireysel araç ilanlarına ait veriler bulunmuyor. Online platformda ikinci el ticareti yapan kurumlar, iki sebeple satışa sundukları araçların ilanlarını geri çekiyor. Birincisi, değişen pazar koşullarına göre ilandaki araçların fiyatını revize ederek yeniden ilanı yayınlıyorlar.

            Bu ilanların yeniden ne zaman yayınlandığı da Indicata tarafından takip ediliyor.

            İkinci olarak ticaret yapan kurum, aracını sattığı için ilandan çekiyor ve yeniden satışa sunacağı bir aracının ilanını yayınlıyor. Bu ikinci grup araç ilanları, yani ilandan tamamen kaldırılan araçlar "satış" olarak kabul ediliyor.
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