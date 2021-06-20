2021 Haziran ayı son dakika otomobil kampanyaları: 55.000 TL indirim ve sıfır faiz! Dacia, Renault, Opel, Peugeot, Honda, Kia, Citroen, Fiat...

2021 Haziran ayı son dakika otomobil kampanyaları: Araba devlerinin haziran ayı kampanyaları muhakkak oldu. Kimi markalar muhakkak bir vade için faizi sıfırlarken kimi ise maliyetlerde indirime gitti. Hangi bankalar hangi araba markasıyla anlaşma yaptı ve bankaların arabalara göre verdiği faiz oranları nasıl suallerine yanıt arayan kişiler en çok da ikinci el arabaların el yakmasından şikayet ediyor. Peki 2020 Haziran ayı sıfır otomobil fiyatları ve Haziran ayı ikinci el araba fiyatları nasıl? İşte Dacia, Opel, Peugeot, Jeep, Citroen, Kia, Renault, Ford ve Fiat'ın haziran 2021 sıfır otomobil kampanyaları...

20.06.2021 10:19 - Son Güncelleme: 20.06.2021 10:19 BU GALERİYİ PAYLAŞ





