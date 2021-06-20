2021 Haziran ayı son dakika otomobil kampanyaları: 55.000 TL indirim ve sıfır faiz! Dacia, Renault, Opel, Peugeot, Honda, Kia, Citroen, Fiat...
2021 Haziran ayı son dakika otomobil kampanyaları: Araba devlerinin haziran ayı kampanyaları muhakkak oldu. Kimi markalar muhakkak bir vade için faizi sıfırlarken kimi ise maliyetlerde indirime gitti. Hangi bankalar hangi araba markasıyla anlaşma yaptı ve bankaların arabalara göre verdiği faiz oranları nasıl suallerine yanıt arayan kişiler en çok da ikinci el arabaların el yakmasından şikayet ediyor. Peki 2020 Haziran ayı sıfır otomobil fiyatları ve Haziran ayı ikinci el araba fiyatları nasıl? İşte Dacia, Opel, Peugeot, Jeep, Citroen, Kia, Renault, Ford ve Fiat'ın haziran 2021 sıfır otomobil kampanyaları...
Otomobil satın almak isteyenlerin akıllarında kampanyaların tekrarlanıp tekrarlanmayacağı kaldı. Pandemi sürecinde haziran ayında normalleşmeyi desteklemek amacıyla bankaların, hem konut hem de otomobilde kredi faiz oranlarını düşürmesi piyasayı hareketlendirdi. Binek araç satışlarının 60 bin, hafif ticarilerin ise 10 bin adetleri geçeceği tahmin edilmekte. Pazardaki en büyük sorun çip problemleri yüzünden aksayan üretimler. Üretim aksaması birçok marka ve modelde bulunabilirliği ortadan kaldırdı. Haziran ayında araçlardan lastiğe, kiralamacılara kadar birçok firma şu kampanyaları devreye almış durumda.
Renault Clio Sıfır Faiz 12 ay vade ile 60 Bin TL Finansman Desteği!
Renault 2021 model Yeni Clio Icon 1.0 TCe X-Tronic 90 bg paketinde geçerli olmak üzere 60.000 TL kredi, 12 ay vade ve yüzde 0 faiz oranı ile finansman desteği sağlayacağını açıkladı. Kampanya, stoklarla sınırlı ve 30.06.2021'e tarihine kadar katılımcı yetkili satıcılarda geçerli olacak.