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2021 Haziran ayı son dakika otomobil kampanyaları: 55.000 TL indirim ve sıfır faiz! Dacia, Renault, Opel, Peugeot, Honda, Kia, Citroen, Fiat...

2021 Haziran ayı son dakika otomobil kampanyaları: Araba devlerinin haziran ayı kampanyaları muhakkak oldu. Kimi markalar muhakkak bir vade için faizi sıfırlarken kimi ise maliyetlerde indirime gitti. Hangi bankalar hangi araba markasıyla anlaşma yaptı ve bankaların arabalara göre verdiği faiz oranları nasıl suallerine yanıt arayan kişiler en çok da ikinci el arabaların el yakmasından şikayet ediyor. Peki 2020 Haziran ayı sıfır otomobil fiyatları ve Haziran ayı ikinci el araba fiyatları nasıl? İşte Dacia, Opel, Peugeot, Jeep, Citroen, Kia, Renault, Ford ve Fiat'ın haziran 2021 sıfır otomobil kampanyaları...

20.06.2021 10:19 - Son Güncelleme: 20.06.2021 10:19
2021 Haziran ayı son dakika otomobil kampanyaları: 55.000 TL indirim ve sıfır faiz! Dacia, Renault, Opel, Peugeot, Honda, Kia, Citroen, Fiat...

Otomobil satın almak isteyenlerin akıllarında kampanyaların tekrarlanıp tekrarlanmayacağı kaldı. Pandemi sürecinde haziran ayında normalleşmeyi desteklemek amacıyla bankaların, hem konut hem de otomobilde kredi faiz oranlarını düşürmesi piyasayı hareketlendirdi. Binek araç satışlarının 60 bin, hafif ticarilerin ise 10 bin adetleri geçeceği tahmin edilmekte. Pazardaki en büyük sorun çip problemleri yüzünden aksayan üretimler. Üretim aksaması birçok marka ve modelde bulunabilirliği ortadan kaldırdı. Haziran ayında araçlardan lastiğe, kiralamacılara kadar birçok firma şu kampanyaları devreye almış durumda.

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2021 Haziran ayı son dakika otomobil kampanyaları: 55.000 TL indirim ve sıfır faiz! Dacia, Renault, Opel, Peugeot, Honda, Kia, Citroen, Fiat...

HAZİRAN AYI SIFIR ARABA FİYATLARI LİSTESİ!

2021 yılı ÖTV indirimi gelecek mi sorusunu soran vatandaşlar heyecanla sıfır otomobil almak için beklemeye başladı. Peki Haziran ayı sıfır araba fiyatları ya da Haziran ayı en ucuz sıfır araba fiyatları nasıl olacak?

2021 Haziran ayı son dakika otomobil kampanyaları: 55.000 TL indirim ve sıfır faiz! Dacia, Renault, Opel, Peugeot, Honda, Kia, Citroen, Fiat...

2021 Model Renault Clio Modeline 58 Bin TL İndirim!

2021 Renault Clio Icon 1.0 TCe X-Tronic 90 bg paketine 58 bin TL indirim uygulandı. Geçtiğimiz günlerde 289.000 TL'den satışa sunulan araç yeni uygulanan indirim ile birlikte 231.600 TL'den satışa sunulmaya başladı.

2021 Haziran ayı son dakika otomobil kampanyaları: 55.000 TL indirim ve sıfır faiz! Dacia, Renault, Opel, Peugeot, Honda, Kia, Citroen, Fiat...

2021 Model Sıfır Renault Clio Haziran Ayı Fiyat Listesi

Joy 1.0 Sce 65 bg: 169.900 TL

Joy 1.0 TCe ECO 100bg: 191.900 TL

Joy 1.0 TCe X-Tronic 90 bg: 200.000 TL

Touch 1.0 TCe ECO 100bg: 202.000 TL

Touch 1.0 TCe X-Tronic 90 bg: 210.900 TL

Icon 1.0 TCe X-Tronic 90 bg: 231.600 TL

2021 Haziran ayı son dakika otomobil kampanyaları: 55.000 TL indirim ve sıfır faiz! Dacia, Renault, Opel, Peugeot, Honda, Kia, Citroen, Fiat...

Renault Clio Sıfır Faiz 12 ay vade ile 60 Bin TL Finansman Desteği!

Renault 2021 model Yeni Clio Icon 1.0 TCe X-Tronic 90 bg paketinde geçerli olmak üzere 60.000 TL kredi, 12 ay vade ve yüzde 0 faiz oranı ile finansman desteği sağlayacağını açıkladı. Kampanya, stoklarla sınırlı ve 30.06.2021'e tarihine kadar katılımcı yetkili satıcılarda geçerli olacak.