Turizme aşı dopingi! Rusya'dan sonra sıra Avrupa'da





1 GÜNDE 200 UÇAK

PEGAS Touristik BDT Ülkeleri Koordinatörü Orhan Sancar, 21 Haziran'ı 22 Haziran'a bağlayan gece saat 02'de ilk uçuşun başlayacağını söyledi. Sancar, "O gün Pegas olarak biz 5'i İstanbul, 40'ı Antalya olmak üzere 45 uçak indireceğiz. Diğer tur operatörleriyle birlikte Antalya'ya bir günde yaklaşık 200 uçak inecek" dedi.



Molton Otelleri Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Halil Korkmaz da, son dönemde rekor sayılara ulaşan aşılanmanın sonuç verdiğini belirterek, "Günlük 1.5 milyona yaklaşan aşılanma sayımız var. Sağlık Bakanlığı çok güzel ve özverili bir çalışma yürütüyor. Bu bize Rusya'nın kapısını açtı. Aynı şekilde Avrupa'dan da güzel haberlerin geleceğine inancımız tam" şeklinde konuştu.