Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 1309 sözleşmeli personel alacak! İşte başvuru şartları

Adayların, ÖSYM tarafından geçen yıl yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) grubundan, lisans mezunları için KPSSP (3), ön lisans mezunları için KPSSP (93) ve lise mezunları için KPSSP (94) puan türünden en az 65 ve üzerinde KPSS puanı almış olması gerekecek.