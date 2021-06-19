19 Haziran evde bakım maaşı yatan iller! Evde bakım parası hangi illerde yattı?

Evde bakım maaşı 19 Haziran! Her ay farklı tarihlerde farklı illerde yatırılan evde bakım maaşı, ihtiyaç sahibi kişilerin yüzünü güldürüyor. Evde bakım maaşlarından faydalanmak için gerekli şartları yerine getiren ve başvuru yapan vatandaşların hesapların, her ay binlerce lira yatırılıyor. Peki; 19 Haziran evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım parasına dair merak edilenler haberimizde...
EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER 19 HAZİRAN
1- Tokat
2- Bolu
3- Ordu
4- Aksaray
5- Afyonkarahisar
6- Diyarbakır
7- Antalya
8- Edirne
9- Adıyaman
10- Sakarya
11- Samsun
12- Balıkesir
13- Düzce
14- Osmaniye
15- Mardin
16-Bilecik
17- Zonguldak
18- Uşak