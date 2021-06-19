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    • Ekonomi
    • 19.06.2021 08:52
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    • 19.06.2021 09:05
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    19 Haziran yatan iller! hangi illerde yattı?

    yatan iller 19 Haziran! ndan her ay binlerce kişi faydalanıyor. Vatandaşlar, evde bakım maaşlarının yatıp yatmadığını sorguluyor. Her ay farklı tarihlerde farklı illere yatırılan evde bakım maaşlarını E-Devlet üzerinden de sorgulayabiliyorsunuz. İşte, 19 Haziran evde bakım maaşı yatan iller listesi...

    takvim.com.tr
    19 Haziran evde bakım maaşı yatan iller! Evde bakım parası hangi illerde yattı?

    Evde bakım maaşı 19 Haziran! Her ay farklı tarihlerde farklı illerde yatırılan evde bakım maaşı, ihtiyaç sahibi kişilerin yüzünü güldürüyor. Evde bakım maaşlarından faydalanmak için gerekli şartları yerine getiren ve başvuru yapan vatandaşların hesapların, her ay binlerce lira yatırılıyor. Peki; 19 Haziran evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım parasına dair merak edilenler haberimizde...

    EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER 19 HAZİRAN

    1- Tokat

    2- Bolu

    3- Ordu



    4- Aksaray

    5- Afyonkarahisar

    6- Diyarbakır

    7- Antalya

    8- Edirne

    9- Adıyaman

    10- Sakarya



    11- Samsun

    12- Balıkesir

    13- Düzce

    14- Osmaniye

    15- Mardin

    16-Bilecik

    17- Zonguldak

    18- Uşak

        19- Konya



        20- İstanbul

        21- Niğde

        22- Kars

        23- Giresun

        24- Kocaeli

        26- Şanlıurfa

        27- Ankara

        28- Hatay

        29- Isparta

        30- Karabük

        31- Manisa

        32- Bursa

        33- Erzincan

        2021 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?

        Engelli bireylerin evde bakımlarının sağlanması için Evde Bakım Yardımı hizmeti verilmekte olup 2021 yılı ilk altı aylık dönemi için Evde Bakım Yardımı kapsamında kişi başına ödenecek yardım miktarı 1.657,86 TL'ye yükselmiştir.

        EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

        Evde Bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

        EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ
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        Haberler Ekonomi 19 Haziran evde bakım maaşı yatan iller! Evde bakım parası hangi illerde yattı?