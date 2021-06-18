Kredisini sunarken vatandaşlara rahat soluk aldıracak, kredi fırsatı biçiminde açıklamalarını yaptılar. Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası'ndan gelen son aktüel faiz oranları da duyuruldu. Kredi çekmek isteyen herkes için uygun faiz oranlı kredi fırsatları geliyor. Ayrıca krediyi çekip 3 aya kadar erteleme fırsatınız da bulunmaktadır. Konut kredisinde en düşük faiz oranı 1.37 dir. Tüketici kredilerinde en düşük faiz oranı 1.51' dir. Araç kredisinde en düşük faiz oranı 1.50'dir.
100.000 TL ZİRAAT BANKASI, VAKIFBANK VE HALKBANK KONUT KREDİSİ
10.000 TL ZİRAAT BANKASI, VAKIFBANK VE HALKBANK BİREYSEL KREDİ