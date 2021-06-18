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    • Ekonomi
    • 18.06.2021 14:15
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    • 18.06.2021 14:15
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    Acil paraya ihtiyacı varsa... Kamunun devleri , ve ası'ndan uygun faiz oranlarıyla kredi veriliyor!

    Pandemi dolayısıyla ekonomik anlamda kötü zamanlar yaşayan vatandaşa ve esnafa müjdeli haber verildi. Acil nakit ihtiyacı olan ve ihtiyaçlarını karşılamak için kredi çekmek isteyen kişileri yakından ilgilendiriyor. Kamunun dev bankaları vatandaşların yanında olmaya çalışıyor. Bir hayli insan acil nakit ihtiyacından dolayı kredi çekmek istiyor. Bu anlamda bizzat bankaya giderek ilgili müşteri temsilcisi ile iletişime geçip anında başvuru yapabilirsiniz. Bu başvuru akabinde şartların uygun görülmesi takdirde kimi zaman hemen krediniz sonuçlanır. Kimi zaman ise 2 iş günü içerisinde başvuru sonuçlanır.

    takvim.com.tr
    Kamunun devleri Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası'ndan uygun faiz oranlarıyla kredi veriliyor!

    Kredisini sunarken vatandaşlara rahat soluk aldıracak, kredi fırsatı biçiminde açıklamalarını yaptılar. Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası'ndan gelen son aktüel faiz oranları da duyuruldu. Kredi çekmek isteyen herkes için uygun faiz oranlı kredi fırsatları geliyor. Ayrıca krediyi çekip 3 aya kadar erteleme fırsatınız da bulunmaktadır. Konut kredisinde en düşük faiz oranı 1.37 dir. Tüketici kredilerinde en düşük faiz oranı 1.51' dir. Araç kredisinde en düşük faiz oranı 1.50'dir.

    100.000 TL ZİRAAT BANKASI, VAKIFBANK VE HALKBANK KONUT KREDİSİ

    10.000 TL ZİRAAT BANKASI, VAKIFBANK VE HALKBANK BİREYSEL KREDİ

        50.000 TL ZİRAAT BANKASI, VAKIFBANK VE HALKBANK TAŞIT KREDİSİ

        Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası güncel faiz oranları nelerdir?

        Bu zorlu günlerde vatandaşın yanında olup onlara destek olmaya çalışan kamu bankaları vatandaşa 5 farklı destek sunmaktadır. Emekli kredisi, çalışan kredisi, konut kredisi, araç kredisi, ihtiyaç kredisi.

        Konut kredisinde en düşük faiz oranı 1.37 dir. Tüketici kredilerinde en düşük faiz oranı 1.51' dir. Araç kredisinde en düşük faiz oranı 1.50'dir.

        Sizler de bankaları resmi internet sayfalarını ziyaret ederek kredi ve paketleri hakkında daha detaylı bilgi alabilir. Kredi başvurularınızı internet sayfaları üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.

        Dilerseniz başvurularınızı mobil uygulamalar üzerinden, internet bankacılığı üzerinden, müşteri hizmetleri merkezinden ve kimlik belgelerimiz de birlikte şubeleri uğrayarak başvuru sağlayabilirsiniz.

            Kamu Bankaları Düzenleme Yaptı

            Faiz oranlarının yükselmesi birçok insanı kredi çekme konusunda tereddütte düşürmüştür. Bu süreçte birçok insan kredi çekme durumunu ertelemektedir. Kamunun devleri Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bank uygun faiz oranlarıyla kişilere kredi sunuyor.
            Kredisini sunarken vatandaşa rahat nefes aldıracak, kredi fırsatı şeklinde duygularını yaptılar. Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası'ndan gelen son güncel faiz oranları da duyuruldu.

            Kredi çekmek isteyen herkes için uygun faiz oranlı kredi fırsatları geliyor. Ayrıca krediyi çekip 3 aya kadar erteleme fırsatınız da bulunmaktadır. Bu zorlu günlerde vatandaşın yanında olup onlara destek olmaya çalışan kamu bankaları vatandaşa 5 farklı destek sunmaktadır.

            Kamu bankaları pandemi süresinde vatandaşlardan tam not aldılar. Bunun sebebi olarak en kritik ve zorlu süreçlerde bizlere en iyi desteği sağlayan ve neredeyse sıkıntısı bulunmakta olan tüm vatandaşlara gerekli yardımı sağlayan kamu bankaları bu ve önceki hizmetlerinden dolayı vatandaşlar nazarında olumlu değerlendirildi.

            İhtiyaç kredisi, acil paraya sıkışmanız durumunda Türkiye'de hizmet veren bankalardan vadeli (taksitli) ödeme yolu ile aldığınız borç ödeneğidir. Bu ödenek, sizlere uygun bulunduğunuz takdirde bankalar tarafından sıcağı sıcağına verilebilir. Türkiye genelinde sunulan ihtiyaç kredisi standartları şuan için maksimum 50.000 TL dolaylarındadır. Bunun dışında bankalar, farklı kredi modellerinde sizlere hizmet sunar.

            İhtiyaç kredi, yeni yasalara göre maksimum 36 ay vadeli olarak alınabilir. Alacağınız kredinin taksitlendirmesini sıcağı sıcağına alabilirsiniz. Ödemelerin gecikmesi, kredi notu açısından olumsuz bir etki anlamına gelir.

                BANKADAN KREDİ BAŞVURUSU

                Bizzat bankaya giderek ilgili müşteri temsilcisi ile iletişime geçip anında başvuru yapabilirsiniz. Bu başvuru akabinde şartların uygun görülmesi takdirde kimi zaman hemen krediniz sonuçlanır. Kimi zaman ise 2 iş günü içerisinde başvuru sonuçlanır.
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                Haberler Ekonomi Acil paraya ihtiyacı varsa... Kamunun devleri Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası'ndan uygun faiz oranlarıyla kredi veriliyor!