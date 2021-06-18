Kredi çekmek isteyen herkes için uygun faiz oranlı kredi fırsatları geliyor. Ayrıca krediyi çekip 3 aya kadar erteleme fırsatınız da bulunmaktadır. Bu zorlu günlerde vatandaşın yanında olup onlara destek olmaya çalışan kamu bankaları vatandaşa 5 farklı destek sunmaktadır.

Kamu bankaları pandemi süresinde vatandaşlardan tam not aldılar. Bunun sebebi olarak en kritik ve zorlu süreçlerde bizlere en iyi desteği sağlayan ve neredeyse sıkıntısı bulunmakta olan tüm vatandaşlara gerekli yardımı sağlayan kamu bankaları bu ve önceki hizmetlerinden dolayı vatandaşlar nazarında olumlu değerlendirildi.