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    • Ekonomi
    • 18.06.2021 16:52
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    • 18.06.2021 16:52
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    18 Haziran hangileri? Evde bakım aylığı sorgulama nasıl yapılır?

    Evde bakım aylığı ödemesi alan yüz binlerce kişi hesaplara maaşların ne zaman yatacağını merak ederek araştırmalara başladı. Bilindiği üzere evde bakım aylıkları, engelli ve yaşlı vatandaşların daha iyi bakılması amacıyla devlet tarafından ödeniyor ve ayın ortalarında ödemenin hesaplarda olup olmadığı merak ediliyor. Peki, 18 Haziran hangileri? sorgulama nasıl yapılır? İşte bilgiler...

    18 Haziran evde bakım maaşı yatan iller hangileri?

    Haziran ayının ortalarında evde bakım maaşı yatan iller gündemdeki yerini alıyor. Maaşlar her ay Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirli tarihler arasında aylıklar hesaplara yatırılıyor. Evde bakım aylığı ise bilindiği üzere bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere veriliyor. Peki, 18 Haziran evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım aylığı sorgulama nasıl yapılır? İşte merak edilenler

    18 HAZİRAN EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?

    1- Tokat

    2- Bolu

    3- Ordu

    4- Aksaray

    5- Afyonkarahisar

    6- Diyarbakır

    7- Antalya

    8- Edirne

    9- Adıyaman

    10- Sakarya

    İşte ödemenin yapıldığı diğer iller;

    11- Samsun

    12- Balıkesir

    13- Düzce

    14- Osmaniye

    15- Mardin

    16-Bilecik

    17- Zonguldak

    18- Uşak

    19- Konya

    20- İstanbul

    21- Niğde

    22- Kars

    23- Giresun

    24- Kocaeli

    26- Şanlıurfa

    27- Ankara

    28- Hatay

    29- Isparta

    30- Karabük

    31- Manisa

    32- Bursa

    33- Erzincan

        2021 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?

        Engelli bireylerin evde bakımlarının sağlanması için Evde Bakım Yardımı hizmeti verilmekte olup 2021 yılı ilk altı aylık dönemi için Evde Bakım Yardımı kapsamında kişi başına ödenecek yardım miktarı 1.657,86 TL'ye yükselmiştir.

        EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

        Evde Bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

        EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ

        SMS İLE SORGULAMA NASIL YAPILIR?

        Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulayabilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat Bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.

        EVDE BAKIM AYLIĞI NASIL TAKİP EDİLİR?

        Engelli aylığından yararlanmak isteyen kişiler Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nden aldıkları sevk ile sağlık kurulu raporu vermeye yetkili hastanelere gidiyorlar. Raporda belirlenen engellilik oranı sonrası muhtaçlık değerlendirmesi yapılıyor ve engellilik oranına göre belirlenen evde bakım aylığı bağlanıyor.

            EVDE BAKIM MAAŞI NEDİR?

            Evde bakım maaşı, bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere devlet tarafından verilen hasta bakım parasıdır. Bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere verilir.

            Tutarı bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3'ünden az olan bakıma muhtaç engellilerin bakımını üstlenen akrabası, vasisi gibi üçüncü kişilere ödenen aylığa evde bakım aylığı denir.

            EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

            Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:

            1) Gelir kriterlerinin uygun olması,

            2) Bakıma muhtaçlık kriteri,

            3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.

            Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.
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            Haberler Ekonomi 18 Haziran evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım aylığı sorgulama nasıl yapılır?