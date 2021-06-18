Haziran ayının ortalarında evde bakım maaşı yatan iller gündemdeki yerini alıyor. Maaşlar her ay Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirli tarihler arasında aylıklar hesaplara yatırılıyor. Evde bakım aylığı ise bilindiği üzere bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere veriliyor. Peki, 18 Haziran evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım aylığı sorgulama nasıl yapılır? İşte merak edilenler
18 HAZİRAN EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?
1- Tokat
2- Bolu
3- Ordu
4- Aksaray
5- Afyonkarahisar
6- Diyarbakır
7- Antalya
8- Edirne
9- Adıyaman
10- Sakarya
İşte ödemenin yapıldığı diğer iller;
11- Samsun
12- Balıkesir
13- Düzce
14- Osmaniye
15- Mardin
16-Bilecik
17- Zonguldak
18- Uşak
19- Konya
20- İstanbul
21- Niğde
22- Kars
23- Giresun
24- Kocaeli
26- Şanlıurfa
27- Ankara
28- Hatay
29- Isparta
30- Karabük
31- Manisa
32- Bursa
33- Erzincan