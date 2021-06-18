Kredi kartı kullanan son dakika herkesi kapsıyor! Kesinti ve büyük zam! Bu reçete cepleri bayram ettirecek
Ve peş peşe açıklandı! Kredi kartı aidatlarıyla ilgili son dakika açıklaması. Kredi kartı kullanımı her geçen gün daha da artıyor. Kart kullanan kişi sayısında artış olması sonrası büyüyen pasta, büyük oyuncuların da iştahını kabartıyor. Bankalar, kredi kartı kullanan vatandaşlardan her yıl kart aidatı almaya devam ediyor. Her banka kendi belirlediği kart aidatını alıyor. Hele son günlerde hesap ekstrelerine yansıtılan tutarlar, bu derdi katlamış durumda. Daha 1-2 yıl önce 100 liranın altındaki ücretlerin iptali için mücadele veren tüketiciler, şimdi 200 lirayı aşan aidatlarla başetmek zorunda. Ama bu masraftan tümüyle kurtulmanın yolu var!
Son dönemde bankalar kart aidatından vazgeçmek istemiyor. Yani iptal ettirmeye çalışsanız da bu çok mümkün olmuyor. Bazı bankalar müşteri portföyünü artırmak için kart aidatından vazgeçebiliyor. Bu nedenle önce bankanızla aidat pazarlığı yapın. Sonuç alamazsanız alternatif kredi kartlarını araştırın. Kredi kartı kullanan milyonları kapsıyor. Kredi kartı aidatlarına zam geldi. Kredi kartı aidatları yıllık 200 liranın üzerine çıktı. Yasalar bankaların kredi kartı aidatı almalarını engellemiyor. Ama kredi kartı aidatından kurtulmak mümkün. Bankalar müşterilerine üyelik ücreti olmayan kredi kartı sunmak zorunda. Müşteri elindeki aidatlı kartı değiştirmek isterse, banka yine aynı limitte aidatsız kart vermekle mükellef.
Yani her yıl kart aidatı ödemekten bıkanlar hiç vakit kaybetmeden kartını aidatsız olanla değiştirmek için bankasına başvurabilir. Talebe rağmen aidatsız kart verilmezse, mevcut karttan da üyelik ücreti alınamaz. Bunun yanında ay sonu ekstreye kart aidatı veya üyelik ücreti yansıtılmışsa bankaların bu parayı geri ödeme zorunlulakları yok ama müşterilerini kaybetmet istemeyen bankalar bu ücretin yarısını silmeyi kabul ediyor.
216.50 LİRAYA KADAR ÇIKTI
Sonu ...14 ile biten kredi kartıma 04.06.2021 tarihinde 216.50 TL kredi kartı yıllık üyelik ücreti yansıtılmış. Müşteri hizmetleri ile ilk görüşmemde bana 108.25 TL geri ödemeyi teklif ettiler. Kabul etmediğimde bu sefer para puan teklif ettiler.
11.06.2021'de X bankası kredi kartımdan üyelik bedeli adı altında 158 TL kesmiş. Senelerdir kullandığım ve düzenli ödemelerini yaptığım kredi kartımın aidatının iadesini istiyorum.
HESAP KAPATTIRAN SÜRPRİZ
.... isimli kredi kartını henüz 6 aydır kullanmama rağmen yıllık üyelik ücreti adı altında 181.50 TL kesinti olmuş. Daha kartın senesi dolmadan neyin yıllık ücreti bu?
14 yıldır X bankanın kredi kartını kullanıyorum. Her yıl iade edilen kart ücretini iade etmiyor. Müşteri temsilcileri itirazımı reddetti. Ben de sinirlendim kartı kapattım. Tüm hesaplarımı da kapatacağım.
PANDEMİ ŞARTLARI ZORLUYOR
Şikayet platformlarında sadece son 2-3 haftada bu konuda yazılmış yüzlerce tepki mesajını bulabilirsiniz. Bir banka müşterisinin yılda bir de olsa 200 lirayı aşan kart aidatı karşısında verdiği tepki ortada.
Özellikle pandemiyle gelirlerin düştüğü, belki de kart borcunun zamanında ödenemediği bugünlerde tepkiler daha yüksek sesle dile getiriliyor.