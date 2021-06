Kredi kartı kullanan son dakika herkesi kapsıyor! Kesinti ve büyük zam! Bu reçete cepleri bayram ettirecek

Ve peş peşe açıklandı! Kredi kartı aidatlarıyla ilgili son dakika açıklaması. Kredi kartı kullanımı her geçen gün daha da artıyor. Kart kullanan kişi sayısında artış olması sonrası büyüyen pasta, büyük oyuncuların da iştahını kabartıyor. Bankalar, kredi kartı kullanan vatandaşlardan her yıl kart aidatı almaya devam ediyor. Her banka kendi belirlediği kart aidatını alıyor. Hele son günlerde hesap ekstrelerine yansıtılan tutarlar, bu derdi katlamış durumda. Daha 1-2 yıl önce 100 liranın altındaki ücretlerin iptali için mücadele veren tüketiciler, şimdi 200 lirayı aşan aidatlarla başetmek zorunda. Ama bu masraftan tümüyle kurtulmanın yolu var!

