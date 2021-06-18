İngiliz Kraliyet ailesi bile sipariş ediyor: Kilosu 50 lira!

'AMAÇ LAPSEKİ'DEKİ ÜRETİCİNİN KİRAZININ TANITILMASI'

Lapseki Belediye Başkanı AK Parti'li Eyüp Yılmaz, yarışmaya katılan üreticilere teşekkür ederek, "35 üreticimiz kiraz yarışmasına katıldı. Yarışmayı iki kategoride Lapseki'de düzenliyoruz. Kirazlar Ziraat 900 dediğimiz bir de diğer çeşitler olarak bunlar 2 çeşitte değerlendiriliyor.

Bu sene üreticilerimizi teşvik etmek için kiraz festivali düzenledik. İnşallah gelecek senelerde daha farklı kutlamalar gerçekleştiririz. Buradaki bütün amacımız Lapseki'deki üreticinin kirazının tanıtılması ve pazar bulması bizim için çok önemli.